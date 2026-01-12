Sangli HSC Exam : गैरप्रकारमुक्त परीक्षांसाठी कडक पावले! परीक्षा केंद्रांवर १० दिवसांत सीसीटीव्ही अनिवार्य

सांगली : बारावीच्या परीक्षेचे हॉल तिकीट उद्यापासून (ता. १२) विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होणार आहेत. गैरप्रकारमुक्त परीक्षेसाठी दहावी-बारावीच्या सर्व परीक्षा केंद्रांतील प्रत्येक वर्गखोलीत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याबाबत राज्य मंडळाने निर्देश दिले असून कोल्हापूर विभागातील ५३९ पैकी ३२४ केंद्रांनी प्रत्येक वर्गखोलीत कॅमेरे बसवलेत. .उर्वरित २१५ परीक्षा केंद्रांच्या संस्थाचालक व प्राचार्यांना बैठका घेऊन पुढील दहा दिवसांत कॅमेरे बसवण्याबाबत मंडळाने सूचना दिल्या आहेत. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून बारावीची लेखी परीक्षा १० फेब्रुवारी ते १८ मार्च या कालावधीत आयोजित करण्यात आली आहे. .मोठी बातमी! दहावी-बारावीच्या परीक्षेत पर्यवेक्षकांच्या मोबाईलचेही सुरु राहणार कॅमेरे; प्रत्येक वर्गात असणार सीसीटीव्ही, यंदा प्रथमच पर्यवेक्षकांची सरमिसळ.शासनाने शाळा व परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार परीक्षा केंद्रातील प्रत्येक वर्गखोलीत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याबाबत केंद्र असलेल्या सर्व शाळाप्रमुखांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. .विभागीय मंडळ स्तरावर उपद्रवी व संवेदनशील परीक्षा केंद्रांची यादी निश्चित करण्यात येणार आहे. कोणतेही गैरप्रकार होऊ नयेत, यासाठी विभागीय मंडळाकडून व जिल्हा प्रशासनाकडून तेथे विशेष लक्ष देण्यात येणार आहे..Board Exam: कॉपी करणाऱ्यांची आता खैर नाही! दहावी–बारावीच्या परीक्षा हायटेक पद्धतीने होणार; महाराष्ट्र बोर्डचा मोठा निर्णय.विभागीय मंडळांतर्गत संवेदनशील परीक्षा केंद्रावरील सीसीटीव्हीचे ऑनलाइन चित्रण जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दक्षता समितीकडे देण्यात येणार आहे. परीक्षांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य मंडळ व विभागीय मंडळ कार्यालयात नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. .नियंत्रण कक्षातून कॅमेऱ्याद्वारे किती संवेदनशील परीक्षा केंद्रांना जोडता येईल. याबाबतची तपासणी करण्यात येणार आहे. ज्या परीक्षा केंद्रावर गैरप्रकार आढळून येतील, तेथे तत्काळ निर्णय घेऊन कारवाई करण्यात येणार आहे..विभागीय मंडळाच्या कार्यकक्षेत एकूण ५३९ केंद्रे आहेत. त्यापैकी १० वीसाठी ३६२ व १२ वीसाठी १७७ केंद्रे आहेत. परीक्षेसाठी ९,७४६ वर्गखोल्यांची आवश्यकता असून त्यापैकी ४,०२६ खोल्यांत आतापर्यंत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत..उर्वरित ५,७२० वर्ग खोल्यांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्याबाबत संबंधित परीक्षा केंद्र असलेल्या संस्थाचालकांना निर्देश देण्यात आले आहेत. ....सूत्रबद्ध नियोजनातून यशाकडे चालू वर्षी विभागीय मंडळाने शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना बोर्ड परीक्षेचे कामकाज नियोजनबद्ध करता यावे, यासाठी ‘बोर्ड परीक्षेचा राजमार्ग सूत्रबद्ध नियोजनातून यशाकडे’ या नावीन्यपूर्ण पुस्तिकेची निर्मिती केली आहे. त्यात शाळांनी महिनानिहाय करावयाचे प्रशासकीय व शैक्षणिक कामकाज देण्यात आले आहे. तसेच विशेष उपक्रम घेण्यात येत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.