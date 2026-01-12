Sangli HSC Exam : गैरप्रकारमुक्त परीक्षांसाठी कडक पावले! परीक्षा केंद्रांवर १० दिवसांत सीसीटीव्ही अनिवार्य

पश्चिम महाराष्ट्र

CCTV Installation at Exam Centres : दहावी-बारावीच्या उपद्रवी व संवेदनशील परीक्षा केंद्रांवरील सीसीटीव्हीचे चित्रण जिल्हाधिकारी व दक्षता समितीकडे दिले जाणार आहे.राज्य व विभागीय मंडळ स्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन करून गैरप्रकार आढळताच तातडीची कारवाई होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : बारावीच्या परीक्षेचे हॉल तिकीट उद्यापासून (ता. १२) विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होणार आहेत. गैरप्रकारमुक्त परीक्षेसाठी दहावी-बारावीच्या सर्व परीक्षा केंद्रांतील प्रत्येक वर्गखोलीत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याबाबत राज्य मंडळाने निर्देश दिले असून कोल्हापूर विभागातील ५३९ पैकी ३२४  केंद्रांनी प्रत्येक वर्गखोलीत कॅमेरे बसवलेत.

