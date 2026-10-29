Koyna Dam Water Release : सांगलीसाठी कोयनेचे दरवाजे उघडले! 2100 क्युसेकने विसर्ग सुरू; शेतीसाठी पाण्याचा उपसा केल्यास थेट 1 वर्षासाठी परवाना रद्द

सांगली : कृष्णा नदीकाठी पिण्यासाठी पाण्याचा संघर्ष सुरू झाल्यानंतर अखेर कोयना धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला. त्यात आज थोडी वाढ करून तो २१०० क्युसेकवर नेण्यात आला (Sangli drinking water crisis latest news) आहे. त्याचवेळी ‘कृष्णा’काठी शेतीसाठी पाणी उपशास बंदीचे आदेश काढण्यात आले आहेत..कोयना धरणातून बुधवारी रात्री आठ वाजता १०५० क्युसेक विसर्ग सुरू करण्यात आला. सध्या कृष्णा नदी कोरडी पडली आहे. या गतीने पाणी पुढे सरकणार नाही, हे स्पष्ट होते. त्यामुळे आज सकाळी आणखी १०५० क्युसेक विसर्ग वाढवण्यात आला. हे पाणी सांगलीपर्यंत पोहोचावे, यासाठी आता उपसाबंदी आदेश काढले आहेत..या आदेशात म्हटले आहे, की सांगली जिल्ह्यासाठी पिण्याचे पाणी पोहोचवण्यासाठी कोयना व कृष्णा नदीपात्रात शेतीसाठी उपसाबंदी लागू करण्यात आली आहे. २८ ऑक्टोबरपासून पुढील आदेशापर्यंत नियम लागू राहतील. अनधिकृत उपसा केल्यास पंप जप्त अन् १ वर्षासाठी परवाना रद्द केला जाईल. टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प व्यवस्थापन विभागाचे कार्यकारी अभियंता राजन पां. डवरी यांनी हे आदेश जारी केले आहेत..‘एल-निनो’च्या पार्श्वभूमीवर पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य यावर्षी दिले गेले आहे. टंचाईसदृश परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आणि टंचाई निवारणासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून उपसाबंदी अत्यंत काटेकोरपणे राबवली जाणार आहे. कोयना नदीतील तांबवे बंधारा ते संगमापर्यंत (उजवा तीर), कृष्णा नदीत कणेगाव बॅरेजच्या खालील बाजू ते टेंभू बॅरेजपर्यंत, तसेच टेंभू बॅरेज ते विठ्ठलवाडी (आमणापूर, ता. पलूस) हद्दीपर्यंत (डावा तीर) उपसाबंदी असेल..Sangli Water Shortage : कोयनेच्या पाण्यासाठी सांगलीवर याचनेची वेळ का? सातारा अन् सांगलीचे नेते आमनेसामने, कृष्णा नदी कोरडी पडल्याने पेटला संघर्ष.Sangli Farmer Loan Waiver : 30 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 204 कोटींची कर्जमाफीची रक्कम जमा; चौथ्या यादीत 8 हजार जणांचा समावेश, 'आधार' प्रमाणिकरण पूर्ण करणे गरजेचे!.नियम मोडल्यास कठोर कारवाई आणि परवाना रद्द उपसाबंदीच्या कालावधीत कोणीही अनधिकृतपणे पाणी उपसा करताना आढळून आल्यास, संबंधित उपसायंत्र (पंप) तत्काळ जप्त केले जाईल. संबंधित परवानाधारकाचा उपसा परवाना एका वर्षाच्या कालावधीसाठी रद्द करण्यात येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.