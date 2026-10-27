Koyna Water Crisis : 1972 नंतरचा सर्वांत तीव्र दुष्काळ! 'कोयनेचे पाणी अडवाल तर गाठ माझ्याशी...'; कोरड्या पडलेल्या कृष्णेच्या पात्रातून आमदार विश्वजीत कदमांचा थेट इशारा

भिलवडी (जि. सांगली) : ‘‘कोयनेचे पाणी देण्यापासून कोणी अडवत असेल तर गाठ माझ्याशी अडवत असेल; मग कुठलाही मंत्री असो गाठ माझ्याशी आहे, हे लक्षात ठेवा,’’ असा इशारा आमदार विश्वजित कदम यांनी येथे दिला. येथे कोरड्या पडलेल्या कृष्णेच्या नदीपात्राची पाहणी (Koyna dam water release latest news Sangli) केली. शुक्रवारी (ता. ३०) सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयात कोयना धरणाच्या पाण्यासंदर्भात कालवा समितीची महत्त्वाची बैठक होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. .आमदार कदम म्हणाले, ‘‘१९७२ नंतर प्रथमच तीव्र दुष्काळाला सामोरे जावे लागत आहे. कृष्णेच्या घटत्या पाणी पातळीबाबत लोकप्रतिनिधी म्हणून लक्ष आहे. लोकभावना तीव्र आहे. त्यासाठी पालकमंत्री, जलसंपदामंत्री, जिल्हाधिकारी यांच्याशी सातत्याने संवाद सुरू आहे. धरणामध्ये अद्यापही ८५ टक्के पाणी साठा उपलब्ध आहे. त्यासाठी उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन महत्त्वाचे आहे.’’.ते म्हणाले, ‘‘सद्यःस्थितीत कठीण दिवसांना सामोरे जावे लागत आहे. पाणी महत्त्वाचे आहे. आणखी आठ महिने काढायचे आहेत. वीज निर्मितीसाठी अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यामुळे पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्याला प्राधान्य दिले गेले पाहिजे.’’.Hapus Mango Rate : 1 डझन आंबा तब्बल 2500 रुपयांना! कोल्हापूरच्या बाजारात तमिळनाडूतून 'हापूस'च्या 40 पेट्या दाखल, खरेदीसाठी ग्राहकांची झुंबड.‘‘जिल्हाधिकारी कार्यालयात उद्या (ता. २७) ऊर्जा, जलसंपदा व संबधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक होत आहे. जलसंपदामंत्री विखे-पाटील यांना विनंती करून ३० तारखेला कालवा समितीच्या महत्त्वाच्या बैठकीचे नियोजन केले आहे. दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामस्थांनीही जबाबदारीने व भान ठेवून पाण्याचा वापर करावा,’’ असे आवाहन त्यांनी केले..थेट मुख्यमंत्र्यांना फोनआमदार कदम नदीपात्रात शेतकरी व ग्रामस्थांची बैठक सुरू असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा त्यांना फोन आला. फोनवरून त्यांनी मुख्यमंत्र्यांपुढे पाण्याचे गाऱ्हाणे मांडले. महापुरावेळी आपण पाहणी केलेल्या कृष्णेची पाणी पातळी अत्यंत खालावली आहे. त्यामुळे शेतीचे प्रचंड मोठे नुकसान होणार आहे. सांगलीत होणाऱ्या कालवा समितीच्या बैठकीबाबत योग्य त्या महत्त्वाच्या सूचना संबंधित विभागाना द्याव्यात. धरणातील पाणी सोडण्याबाबत सकारात्मक विचार व्हावा, असे सांगितले..Gokul Chairman Election : 'गोकुळ'च्या अध्यक्ष निवडीत ट्विस्ट! सहलीवरून संचालक येणार थेट कोल्हापुरात; फडणवीसांच्या सल्ल्याने महायुती खेळणार मोठा डाव?.सतपाल साळुंखे, अमोल चौगुले, कुमार शिंदे, घनशाम मोरे, रमेश पाटील, दीपक पाटील यांनी मनोगत व्यक्त केले. महेंद्र लाड, प्रतीक पाटील, शहाजी गुरव, विजय चोपडे, स्वप्नाली रांजणे, हजरतबी सलामत, पृथ्वीराज पाटील, उदय पाटील, गजाभाऊ सूर्यवंशी, कार्यकर्ते व शेतकरी उपस्थित होते. परिसरातील ग्रामपंचायतीतर्फे चोपडेवाडी येथील ब्रिटिशकालीन बंधाऱ्याची दुरुस्ती व उंची वाढविण्याबाबत निवेदन दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.