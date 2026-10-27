पश्चिम महाराष्ट्र

Koyna Water Crisis : 1972 नंतरचा सर्वांत तीव्र दुष्काळ! 'कोयनेचे पाणी अडवाल तर गाठ माझ्याशी...'; कोरड्या पडलेल्या कृष्णेच्या पात्रातून आमदार विश्वजीत कदमांचा थेट इशारा

Vishwajit Kadam warning on Koyna dam water release : सांगलीतील भिलवडी येथे कृष्णा नदीपात्राची पाहणी करून आमदार विश्वजित कदम यांनी कोयनेचे पाणी अडवणाऱ्यांना इशारा दिला.
Krishna River water shortage in Sangli district

Krishna River water shortage in Sangli district

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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भिलवडी (जि. सांगली) : ‘‘कोयनेचे पाणी देण्यापासून कोणी अडवत असेल तर गाठ माझ्याशी अडवत असेल; मग कुठलाही मंत्री असो गाठ माझ्याशी आहे, हे लक्षात ठेवा,’’ असा इशारा आमदार विश्वजित कदम यांनी येथे दिला. येथे कोरड्या पडलेल्या कृष्णेच्या नदीपात्राची पाहणी (Koyna dam water release latest news Sangli) केली. शुक्रवारी (ता. ३०) सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयात कोयना धरणाच्या पाण्यासंदर्भात कालवा समितीची महत्त्‍वाची बैठक होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

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