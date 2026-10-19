Sangli Otter Sighting : सांगलीसाठी अभिमानास्पद! कृष्णा नदीपात्रात प्रथमच आढळले 'पाणमांजर'; आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकात संशोधन प्रसिद्ध

सांगली : सांगली जिल्ह्यातील कृष्णा नदी परिसरात पाणमांजराची प्रथमच नोंद करण्यात आली (Sangli district wildlife research discovery) आहे. या महत्त्वपूर्ण संशोधनावर आधारित लेख ‘एशियन जर्नल ऑफ बायोलॉजी’ या आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकात प्रसिद्ध झाला आहे. पीडीव्हीपी महाविद्यालय (तासगाव) येथील डॉ. नरेंद्र कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पीएच. डी.साठी संशोधन करणारे बबलू जगन्नाथ हरुगडे, वन्यजीव अभ्यासक मेघदीप कुदळे, मंदार शिंपी, सचिन साळुंखे यांनी या संशोधनात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले..पाणमांजर हा नदी व जलस्रोतांच्या परिसरात आढळणारा महत्त्वाचा वन्यजीव आहे. नदीच्या परिसंस्थेतील अन्नसाखळी आणि पर्यावरणीय समतोलाच्या दृष्टीने या प्राण्याला विशेष महत्त्व आहे. कृष्णा नदी परिसरात पाणमांजराची नोंद होणे ही सांगली जिल्ह्यातील जैवविविधतेच्या अभ्यासासाठी महत्त्वपूर्ण बाब मानली जात आहे..या संशोधनामुळे कृष्णा नदी परिसरातील वन्यजीवांचे अस्तित्व, त्यांचा नैसर्गिक अधिवास आणि जैवविविधतेच्या संवर्धनासाठी पुढील अभ्यासाला दिशा मिळणार आहे. नदीचे प्रदूषण, अधिवासाचा ऱ्हास आणि मानवी हस्तक्षेपाच्या पार्श्वभूमीवर अशा संशोधनाचे महत्त्व अधिक वाढले आहे. या संशोधनासाठी मार्गदर्शन करणारे डॉ. नरेंद्र कुलकर्णी, संशोधक बबलू जगन्नाथ हरुगडे तसेच मेघदीप कुदळे, मंदार शिंपी, सचिन साळुंखे यांच्या योगदानाचे पर्यावरणप्रेमींकडून कौतुक होत आहे..Bombay Shieldtail Snake : महाराष्ट्राच्या जैवविविधतेत मोलाची भर! दोडामार्गमध्ये आढळला अत्यंत दुर्मीळ 'बॉम्बे शिल्डटेल' साप, सर्पमित्रांनी केले निरीक्षण.पाणमांजराविषयी...पाणमांजर हा एक मांसाहारी, सस्तन आणि प्रामुख्याने पाण्यात राहणारा प्राणी आहे. त्याचे मुख्य भक्ष्य नदीतील मासे, बेडूक, कासव, नदीतील साप, खेकडे खातात. ही पाणमांजरे नदीकिनारी बिळात किंवा मोठ्या दगडांच्या खाचा आणि झाडांच्या मुळांच्या सावलीत राहतात. ती स्वच्छ आणि प्रदूषणमुक्त जलाशयांमध्येच वास्तव्यास असतात. भारतात पाणमांजराच्या प्रामुख्याने तीन प्रजाती आढळतात. त्यात गुळगुळीत खालीचे पाणमांजर, लहान-पंजे असलेले आशियायी पाणमांजर, युरेशियन पाणमांजर अशा प्रजाती आहेत. त्यात सांगलीत दिसलेले पाणमांजर हे गुळगुळीत खालीचे आहे. वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२ च्या अनुसूची १ नुसार या सर्व प्रजाती पूर्णपणे संरक्षित आहेत आणि आंतरराष्ट्रीय निसर्ग संवर्धन संघाद्वारे यांना धोक्यात आलेल्या/असुरक्षित प्रजातींमध्ये वर्गीकृत केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.