पश्चिम महाराष्ट्र

Rare Otters in Sangli : सांगलीकरांसाठी आनंदाची बातमी! कृष्णा नदीपात्रात पहिल्यांदाच आढळला दुर्मिळ पाणमांजरांचा कळप; 8 ते 9 पाणमांजरं दिसली एकत्र

Rare Smooth-Coated Otters Spotted in Sangli : सांगलीनजीक कृष्णा नदीपात्रात प्रथमच आठ ते नऊ दुर्मिळ पाणमांजरांचा कळप आढळला. या नोंदीमुळे नदी परिसरातील जैवविविधता अधोरेखित झाली असून संरक्षणाची मागणी पुढे आली आहे.
Rare Smooth-Coated Otters Spotted in Sangli

Rare Smooth-Coated Otters Spotted in Sangli

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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Rare Otters in Sangli : सांगली शहरालगतच्या कृष्णा नदीपात्रात प्रथमच दुर्मिळ स्मूथ-कोटेड ऑटर (Smooth-coated Otter) अर्थात पाणमांजरांचा कळप आढळून आला आहे. नदीपात्रात सुमारे आठ ते नऊ पाणमांजरांचे दर्शन झाल्याने प्राणिमित्रांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली असून, त्यांच्या उपस्थितीची नोंद घेण्यात आली आहे.

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