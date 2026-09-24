Rare Otters in Sangli : सांगलीकरांसाठी आनंदाची बातमी! कृष्णा नदीपात्रात पहिल्यांदाच आढळला दुर्मिळ पाणमांजरांचा कळप; 8 ते 9 पाणमांजरं दिसली एकत्र

Rare Otters in Sangli : सांगली शहरालगतच्या कृष्णा नदीपात्रात प्रथमच दुर्मिळ स्मूथ-कोटेड ऑटर (Smooth-coated Otter) अर्थात पाणमांजरांचा कळप आढळून आला आहे. नदीपात्रात सुमारे आठ ते नऊ पाणमांजरांचे दर्शन झाल्याने प्राणिमित्रांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली असून, त्यांच्या उपस्थितीची नोंद घेण्यात आली आहे..कृष्णा नदीपात्रात पाणमांजरांचा कळप आढळून आल्याची ही सांगली शहर परिसरातील पहिलीच नोंद असल्याचे प्राणिमित्रांनी सांगितले. पाणमांजरांचा रंग साधारण राखाडी असून त्यांचे शरीर लांबट, मजबूत आणि पाण्यातील जीवनासाठी अनुकूल असते. हे प्राणी सामान्यतः मानवी वर्दळीपासून दूर नदीपात्रात किंवा जलस्रोतांच्या परिसरात वास्तव्य करतात..मासे, खेकडे तसेच अन्य जलचर हे पाणमांजरांचे प्रमुख खाद्य आहे. कृष्णा नदीमध्ये या दुर्मिळ जलचरांचा आढळ झाल्याने नदी परिसरातील जैवविविधतेच्या दृष्टीने ही महत्त्वाची नोंद मानली जात आहे..Rare Albino Snake : काळा नाहीतर चक्क पांढराशुभ्र! सिंधुदुर्गातील पावशीत आढळला अत्यंत दुर्मीळ विषारी 'अल्बिनो मण्यार'; गुळगुळीत शरीर अन्.. काय आहे खासियत?.दरम्यान, नदी प्रदूषण, नदीपात्रातील अतिक्रमणे आणि नैसर्गिक अधिवासाचा होणारा ऱ्हास यामुळे पाणमांजरांसह अनेक जलचरांच्या अस्तित्वावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे कृष्णा नदीपात्रातील पाणमांजरांचे संरक्षण करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी प्राणिमित्रांकडून करण्यात आली आहे. त्यांच्या अधिवासाचे संवर्धन झाल्यास या दुर्मिळ प्राण्यांचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यास मदत होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.