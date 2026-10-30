Shambhuraj Desai Koyna Dam Water Dispute : 'कोयने'चे पाणी अडवणारे तुम्ही कोण? मंत्री शंभूराज देसाईंना विचारला जाब, कालवा समिती बैठकीत सांगली जिल्ह्यातील आमदार आक्रमक

सांगली : कृष्णा नदीचे पाणी कोरडे पडले. शेतीला, प्यायला पाणी नाही. तरी तुम्ही धरणाचे पाणी सोडू देत नाही. आमच्या हक्काचे पाणी अडवण्याचा हक्क साताऱ्यातील नेत्यांना कुणी दिला, अशा शब्दांत जिल्ह्यात आमदारांनी साताऱ्याचे नेते, पर्यटनमंत्री शंभुराज देसाई यांच्याबद्दल तीव्र नाराजी (Koyna dam water release controversy) व्यक्त केली..जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात कालवा समितीची बैठक झाली. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार विशाल पाटील, आमदार जयंत पाटील, विश्वजित कदम, सुधीर गाडगीळ, सुरेश खाडे, रोहित पाटील, सुहास बाबर, गोपीचंद पडळकर, माजी आमदार अरुण लाड, माजी खासदार संजय पाटील यांच्यासह अधिकारी यावेळी उपस्थित होते; तर मंत्री देसाई ऑनलाईन सहभागी झाले..गेल्या पंधरा दिवसांत कोयना धरणातून पाणी सोडण्यात साताऱ्यातून आडकाठी येत असल्याचा मुद्दा जिल्ह्यातील नेत्यांनी तीव्रपणे मांडला. मंत्री देसाई बोलत असताना पडळकरांनी ‘पाणी सोडायचे की नाही, हे ठरवण्याचा तुमचा काय संबंध’, असा थेट सवाल केला. विशाल पाटील आकडे मांडत कोंडी केली. त्यांनी ‘नदीवरील उपसाबंदी साताऱ्यात का लावली नाही? सांगलीला वेगळा न्याय का’, असा सवाल केला. जयंत पाटील यांनी ‘दुष्काळाचा ताण घेऊन चुकीचे निर्णय लादू नका. पाणी पुरेसे आहे, फक्त नियोजन परफेक्ट करायला हवे’, अशा शब्दांत कान टोचले. कदम यांनी शेतकऱ्यांना कोरड्या नदीत बसून आंदोलन करावे लागत असल्याबाबत संताप व्यक्त केला. यावर्षी पाणीपट्टी माफ करा, अशी मागणी त्यांनी केली..Koyna Dam Water Release : सांगलीसाठी कोयनेचे दरवाजे उघडले! 2100 क्युसेकने विसर्ग सुरू; शेतीसाठी पाण्याचा उपसा केल्यास थेट 1 वर्षासाठी परवाना रद्द.संजय पाटील यांनीही ‘पुन्हा असला प्रकार का खपवून घ्यायचा’, अशी आक्रमक भूमिका त्यांनी मांडली. ‘मी पाणी अडवलेले नाही, पाण्याचे समन्यायी वाटप व्हावे’, अशा खुलासा श्री. देसाई यांनी केला. दरम्यान, विखे-पाटील यांनी परिस्थिती गंभीर होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर मध्यस्थी केली. चंद्रकांत पाटील यांनीही नेत्यांना सबुरीने घेण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतर पाणी वाटपाचे योग्य नियोजन होईल आणि त्याप्रमाणेच आवर्तने केली जातील. कुणीही पाणी सोडताना आडकाठी करू नये, असे विखे-पाटील यांनी बजावले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.