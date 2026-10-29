पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Water Shortage : कोयनेच्या पाण्यासाठी सांगलीवर याचनेची वेळ का? सातारा अन् सांगलीचे नेते आमनेसामने, कृष्णा नदी कोरडी पडल्याने पेटला संघर्ष

Sangli Krishna River water shortage latest news : सांगलीत कृष्णा नदीचे पात्र कोरडे पडल्याने पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. कोयना धरणातून पाणी सोडण्याची मागणी आणि सिंचनावरील निर्बंधांबाबत कालवा समितीच्या बैठकीत काय निर्णय होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Koyna Dam water allocation dispute

Koyna Dam water allocation dispute

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सांगली : कृष्णा नदी कोरडी पडली आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी संघर्षाची आणि याचना करण्याची वेळ आली आहे, तरीही धरणातून पाणी सोडायला सातारा जिल्ह्यातील मंत्री विरोध करत (Koyna Dam water release for Sangli district) आहेत. टंचाई स्थितीत दरवेळी कोयना धरणातून पाण्यासाठी याचना करण्याची वेळ सांगलीकरांवर येते. कालवा समितीच्या आजच्या (ता. २९) बैठकीत पालकमंत्री, खासदार, आमदार याबाबत जाब विचारणार का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

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