Sangli Water Shortage : कोयनेच्या पाण्यासाठी सांगलीवर याचनेची वेळ का? सातारा अन् सांगलीचे नेते आमनेसामने, कृष्णा नदी कोरडी पडल्याने पेटला संघर्ष

सांगली : कृष्णा नदी कोरडी पडली आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी संघर्षाची आणि याचना करण्याची वेळ आली आहे, तरीही धरणातून पाणी सोडायला सातारा जिल्ह्यातील मंत्री विरोध करत (Koyna Dam water release for Sangli district) आहेत. टंचाई स्थितीत दरवेळी कोयना धरणातून पाण्यासाठी याचना करण्याची वेळ सांगलीकरांवर येते. कालवा समितीच्या आजच्या (ता. २९) बैठकीत पालकमंत्री, खासदार, आमदार याबाबत जाब विचारणार का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे..कोयना धरण यावर्षी १०० टक्के भरले, ही जमेची बाजू आहे. जिल्ह्यातील दहाही तालुके दुष्काळी जाहीर करण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर कोयना आणि वारणा धरणाचे पाणी जपून वापरणे अपेक्षित आहे. धोरणानुसार पिण्यासाठी प्राधान्याने पाणी वापरले जाणार आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर औद्योगिक वापर आणि शेवटी शेतीसाठी वापर असा क्रम ठरलेला आहे. यावर्षी नगदी आणि बारमाही पिकांसाठी पाणी उपसाबंदी घातली जाणार, हे निश्चित आहे..उसासारखे पीक घेऊच नये, असे धोरण जाहीर केले जाण्याची शक्यता आहे. फक्त द्राक्ष, डाळिंब आदी फळपिके जगवण्यासाठी सिंचन योजनांतून पाणी दिले जाऊ शकते. कोयना धरणातून वीज निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यात कपात करून ते पाणी सिंचनासाठी वळवावे, अशीही मागणी आहे. या मुद्द्यांवर कालवा समितीच्या बैठकीत चर्चा आणि अंतिम धोरण निश्चिती अपेक्षित आहे..Chandgad Pumped Storage Project : चंदगडच्या धामापूर-कानूर भागात 7,519 कोटींचा जलविद्युत प्रकल्प; तब्बल 1300 एकर क्षेत्रातील झाडे तोडणार? 1200 मेगावॅट जलविद्युत प्रकल्प काय आहे?.या पार्श्वभूमीवर, किमान नदीचे पात्र कोरडे पडू नये, इतका धरणातून विसर्ग सुरू ठेवणे गरजेचे आहे. सातारा जिल्ह्यातून त्याला पुन्हा एकदा विरोध झाला आहे. दोन वर्षांपूर्वी टंचाई स्थितीत हेच घडले होते. सांगलीत नदीचे पात्र कोरडे पडले होते. गणेशोत्सवात शेरीनाल्याच्या पाण्यात मूर्ती विसर्जन करावे लागले होते. यावर्षी त्याहून बिकट परिस्थिती आहे. जिल्ह्यातील बहुतांश डोह कोरडे पडले आहेत. पिण्यासाठी पाणी उपसा करण्यात अडचणी आहेत. अशावेळी सांगलीने पाण्याची याचना का करायची? सांगलीला पाणी सोडताना जिल्ह्याबाहेरील नेता आडवा का पडतोय, यावर कालवा समितीच्या बैठकीत जाब विचारला जाणार का?.या बैठकीला जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, कोल्हापूरचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे, खासदार, आमदार उपस्थित राहणार आहेत..Cyclone Arnava Update : बंगालच्या उपसागरात भयानक वादळ; ताशी 150 किमी वाऱ्याचा वेग, 'अर्णव' चक्रीवादळ यनमजवळ ओलांडणार किनारा, IMD कडून महत्त्वाची अपडेट....या मुद्द्यांकडे विशेष लक्षनदीपात्र कोरडे पडू नये म्हणून धोरण काय?विद्युत निर्मितीच्या पाण्यात किती कपात होणार?उपयुक्त साठ्यातील १० टक्के जून-जुलैसाठी राखीव ठेवणार का?ऊस पिकाला पाण्याबाबत काय धोरण राबवणार?फळपिके जगवण्यासाठी पाणी उपलब्ध होणार का?जादा पाणीवापर करणाऱ्या उद्योगांबाबत धोरण काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.