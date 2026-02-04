पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Market : सांगली बाजार समिती विभाजनाचा निर्णय रखडला; पणन संचालकांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Election Impact : सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रस्तावित विभाजनाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. राज्य शासनाच्या ‘प्रत्येक तालुक्याला स्वतंत्र बाजार समिती’ या निर्णयामुळे जत व कवठेमहांकाळसाठी स्वतंत्र समित्यांची शक्यता निर्माण झाली
Sangli Agricultural Produce Market Committee office amid talks of division.

सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रस्तावित विभाजनाबाबत जिल्हा सहकार उपनिबंधकांनी पणन मंडळाकडे मागवलेल्या अभिप्रायावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. सहकार उपनिबंधकांनी महिनाभरापूर्वी पणन मंडळाकडे मार्गदर्शन मागवले आहे.

