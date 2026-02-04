Sangli Market : सांगली बाजार समिती विभाजनाचा निर्णय रखडला; पणन संचालकांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

सांगली : सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रस्तावित विभाजनाबाबत जिल्हा सहकार उपनिबंधकांनी पणन मंडळाकडे मागवलेल्या अभिप्रायावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. सहकार उपनिबंधकांनी महिनाभरापूर्वी पणन मंडळाकडे मार्गदर्शन मागवले आहे..मात्र, राज्यातील नगरपालिका, नगरपंचायत, महापालिका तसेच सध्या सुरू असलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे निर्णय प्रक्रियेला विलंब होत असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आचारसंहिता संपल्यानंतरच पणन मंडळाकडून स्पष्ट निर्णय अपेक्षित आहे..Mangalwedha News : मंगळवेढा बाजार समितीच्या कारभाराविरुद्ध मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार!.महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर राज्य शासनाने ‘प्रत्येक तालुक्याला स्वतंत्र बाजार समिती’ हा महत्त्वाकांक्षी निर्णय जाहीर केला होता. मात्र, त्यासंबंधीची कायदेशीर प्रक्रिया गेल्या वर्षभरापासून संथ गतीने सुरू आहे. .या निर्णयाला राज्यातील विद्यमान बाजार समित्यांचे सभापती व संचालकांनी तीव्र विरोध दर्शविला असून, संचालक मंडळ बरखास्तीविरोधात उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. काही प्रकरणांवर सुनावणी झाली असली, तरी ती अद्याप अंतिम टप्प्यावर पोहोचलेली नाही..Sangli Market : गली बाजार समितीत व्यापाऱ्यांचा बंद; मिरजसाठी स्वतंत्र समिती व सेस रद्द मागणी जोरात.राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे बाजार समित्यांच्या विभाजनाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर सांगली बाजार समितीच्या विभाजनाबाबत राजकीय, प्रशासकीय, तसेच शेतकरी व व्यापारी वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे. प्रस्तावित विभाजनानुसार सांगली बाजार समितीतून जत व कवठेमहांकाळ या दोन तालुक्यांसाठी स्वतंत्र बाजार समित्या स्थापन होण्याची शक्यता आहे..दरम्यान, विभाजनाला विरोध करणाऱ्या संचालकांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने निर्णय प्रक्रियेत कायदेशीर अडथळे निर्माण झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा सहकार उपनिबंधकांनी अधिक स्पष्ट मार्गदर्शनासाठी पणन संचालक, पुणे यांच्याकडे अभिप्राय मागविला आहे. मात्र, गेल्या महिनाभरापासून या अभिप्रायाची प्रतीक्षा कायम आहे. राज्यात सलग लागू झालेल्या निवडणूक आचारसंहितांमुळे शासन स्तरावर अनेक महत्त्वाचे निर्णय रखडल्याचे चित्र आहे..जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांची आचारसंहिता संपल्यानंतरच बाजार समिती विभाजनाबाबत ठोस दिशा मिळण्याची शक्यता असून, त्यानंतरच अंतिम निर्णय होण्याचे संकेत आहेत. .निवडणुकीचा धुरळा शांत झाल्यानंतर पणन मंडळाकडून कोणते निर्देश मिळतात आणि शासनाची पुढील भूमिका काय असते, यावरच सांगली बाजार समितीच्या विभाजनाचा निर्णय अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे शेतकरी, व्यापारी, तसेच बाजार समितीतील संचालक वर्गात उत्सुकतेसोबतच अस्वस्थताही वाढताना दिसत आहे..सांगली बाजार समिती विभाजनाबाबत पणन मंडळाकडून सविस्तर मार्गदर्शन मागवले आहे. त्यानंतरच पुढील निर्णय घेणे शक्य होईल. सांगली बाजार समितीतून जत व कवठेमहांकाळ तालुक्यांच्या स्वतंत्र बाजार समित्या स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे.- सुनील चव्हाण, जिल्हा सहकार उपनिबंधक, सांगली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.