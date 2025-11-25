पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Hamal and Tolaiyar Protest : सांगली मार्केटमध्ये हमाल-तोलाईदारांचा संताप उसळला; सुरक्षा, सुविधा आणि न्यायाच्या लढ्यासाठी बाजार समितीसमोर ठिय्या!

Security Concerns Rise : गली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वसंतदादा मार्केट यार्डातील मुख्यालयासमोर हमाल व तोलाईदारांनी आज विविध मूलभूत सुविधा मिळण्यासाठी आंदोलन केले.
सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वसंतदादा मार्केट यार्डातील मुख्यालयासमोर हमाल व तोलाईदारांनी आज विविध मूलभूत सुविधा मिळण्यासाठी आंदोलन केले. रविवारी (ता. २३) रात्री तोलाईदार कार्यालयाला लागून असलेल्या हमाल पंचायत संपर्क कार्यालयाला अनोळखी व्यक्तींनी पेट्रोल टाकून पेटवण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप करण्यात आला.

