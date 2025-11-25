Sangli Hamal and Tolaiyar Protest : सांगली मार्केटमध्ये हमाल-तोलाईदारांचा संताप उसळला; सुरक्षा, सुविधा आणि न्यायाच्या लढ्यासाठी बाजार समितीसमोर ठिय्या!

सांगली : सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वसंतदादा मार्केट यार्डातील मुख्यालयासमोर हमाल व तोलाईदारांनी आज विविध मूलभूत सुविधा मिळण्यासाठी आंदोलन केले. रविवारी (ता. २३) रात्री तोलाईदार कार्यालयाला लागून असलेल्या हमाल पंचायत संपर्क कार्यालयाला अनोळखी व्यक्तींनी पेट्रोल टाकून पेटवण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप करण्यात आला. .या घटनेनंतर बाजार समिती आवाराची सुरक्षाच धोक्यात आल्याचे सांगत हमाल-तोलाईदारांनी आज निदर्शने केली. मागण्यांची दखल न घेतल्यास बेमुदत धरणे आणि कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे..Sangli News : “आम्ही आलो तर हा जाहीरनामा शंभर टक्के पूर्ण करू! ईश्वरपूरमध्ये राष्ट्रवादीचा दमदार दशसूत्री जाहीरनामा.वसंत मार्केट यार्डात २६ सुरक्षा रक्षक असूनही चोरीच्या घटना वाढल्या आहेत. सर्व रस्ते खड्डेमय झाल्याने रोज अपघात होत आहेत. हमालांना चारचाकी वाहनांतून माल भरण्यासाठी सर्वत्र फेऱ्या माराव्या लागतात, त्यामुळे कामकाज कठीण बनले आहे. परिसरातील पथदिवे बंद असल्याने रात्री बेकायदेशीर हालचाली वाढल्या आहेत. .सार्वजनिक आरोग्य सुविधा अनेक दिवसांपासून बंद असल्याने हमाल, व्यापारी, शेतकरी, दिवाणजी, ग्राहक यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. या तक्रारी वारंवार करूनही बाजार समितीकडून योग्य दखल न घेतल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. विविध गैरसोयींमुळे हमाल-तोलाईदारांमध्ये असंतोष उसळला. .Sangli News : विटा नगरपरिषदेवर भगवा फडकेल! सुहास बाबरांचा आत्मविश्वास शिवसेनेच्या पॅनेल घोषणेनं निवडणुकीत नवा रंग.आज त्यांनी काम बंद ठेवून बाजार समितीसमोर ठिय्या आंदोलन केले. उद्यापासून (ता. २५) धरणे, शुक्रवारपासून (२८) बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. आंदोलनाचे नेतृत्व कामगार नेते विकास मगदूम आणि बाजार समितीचे माजी संचालक बाळासाहेब बंडगर यांनी केले..उपाध्यक्ष राघू बंडगर, प्रल्हाद व्हनमाने, दिगंबर तुपलोढे, भारत गायकवाड, सीताराम चोपडे, संदीप बंडगर, संदीप भुईटे, उत्तम आलदर, रामा चोरमुले, तोलाईदार सभेचे उपाध्यक्ष कृष्णा माने, आलगोंड तेली, यशवंत पवार यांच्यासह सुमारे पाचशे हमाल-तोलाईदार सहभागी झाल्याचा दावा आहे..हमालांशी चर्चाया संदर्भात बाजार समितीचे सचिव महेश चव्हाण म्हणाले, ‘‘बाजार समितीतील विविध सोयींबाबत आम्ही हमाल-तोलाईदार संघटनांशी चर्चा केली आहे. उपलब्ध सुविधा आम्ही देत आहोत. त्यात आणखी सुधारणासह वाढीबाबत समिती सकारात्मक आहे. आंदोलन तातडीने मागे घ्यावे, असे आवाहन केले आहे.’’ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.