Sangli Market : गली बाजार समितीत व्यापाऱ्यांचा बंद; मिरजसाठी स्वतंत्र समिती व सेस रद्द मागणी जोरात

सांगली : कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडून मिळणाऱ्या सुविधा सुधाराव्यात आणि राज्य शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्यांची तातडीने पूर्तता करावी, या मागण्यांसाठी सांगली बाजार समिती कार्यक्षेत्रातील व्यापाऱ्यांनी आज व्यापार बंद पाळला. .त्यामुळे मार्केट यार्डमधील उलाढाल पूर्णपणे ठप्प झाली. व्यापाऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांना निवेदन देत मागण्यांची पूर्तता करण्याची विनंती केली. शासन निर्णयानुसार मिरज तालुक्यासाठी स्वतंत्र बाजार समिती तातडीने अस्तित्वात आणावी, ही मागणी विशेषतः अग्रस्थानी होती. .Kolhapur Traders Protest : दुहेरी कराचे सावट: 'जीएसटीवर सेस कशासाठी?' संतप्त व्यापाऱ्यांचा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दारात घोषणांनी दणाणलेला मोर्चा.तसेच अन्नधान्य आणि खाद्यान्न वस्तूंवर लागू असलेला ५ टक्के जीएसटी महसूल शासनाकडे जात असल्याने बाजार समितीतील सेस रद्द करण्यात यावा, अशी ठाम भूमिका व्यापाऱ्यांनी मांडली. व्यापारी संघटनांच्या राज्यव्यापी बंदला सांगली मार्केट यार्ड, फळ मार्केट, कांदा-बटाटा मार्केट तसेच मिरज मार्केट यार्ड यांनी १०० टक्के प्रतिसाद दिल्याचा दावा करण्यात आला. '.चेंबर ऑफ कॉमर्स'च्या प्रतिनिधींनी जिल्हाधिकारी श्री. काकडे यांना निवेदन देऊन विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधले. निवेदन देताना 'चेंबर ऑफ कॉमर्स'चे अध्यक्ष अमरसिंह देसाई, समीर साखरे, आप्पासाहेब पाटील, अशोक पाटील, शरद शहा, सचिन घेवारे, हरिश्चंद्र पाटील, रोहित आरवाडे, बाजार समिती संचालक काडप्पा वारद, हळद असोसिएशनचे अध्यक्ष श्रीकांत मर्दा, अडत संघटनेचे अध्यक्ष पत्रावळे, धान्य असोसिएशनचे अध्यक्ष राहुल सावर्डेकर आदी उपस्थित होते..Kolhapur Traders : मार्केट सेस रद्द करण्यासाठी कोल्हापूर बंदची हाक; व्यापाऱ्यांचा निर्धार आणि शासनाला दिलेला ठाम इशारा!.जिल्हाधिकारी श्री. काकडे यांनी बाजार समितीचे विभाजन प्रकरण तातडीने निकाली काढण्यासाठी जिल्हा सहकार उपनिबंधक सुनील चव्हाण यांना दूरध्वनीद्वारे आवश्यक सूचना दिल्याचे 'चेंबर'चे अध्यक्ष देसाई यांनी सांगितले. अन्नधान्य व खाद्यान्न वस्तूंवर लागू असलेला ५ टक्के जीएसटी महसूल शासनाकडे जात असल्याने सेस रद्द करावा, ही 'चेंबर'ची भूमिका असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. प्रमुख मागण्या....बाजार समितीवरील सेस तत्काळ रद्द करावाबाजार समितीचे त्रिभाजन प्रलंबित असून ते तातडीने करावेमिरज तालुक्यासाठी स्वतंत्र बाजार समिती तातडीने अस्तित्वात आणावीबाजार समितीतील अधिशुल्क (युजर चार्जेस) रद्द करावेतमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या २६ ऑगस्टच्या बैठकीतील अनिर्णित विषयांवर नवी बैठक घ्यावीबाजार समितीचे परवाने ऑनलाइन उपलब्ध करावेत.