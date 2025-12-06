पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Market : गली बाजार समितीत व्यापाऱ्यांचा बंद; मिरजसाठी स्वतंत्र समिती व सेस रद्द मागणी जोरात

Traders Halt Sangli Markets : सांगली बाजार समितीत व्यापाऱ्यांचा आजचा बंद हा व्यापारी वर्गाच्या वाढत्या असंतोषाचा, प्रलंबित मागण्यांवरील शासनाच्या दुर्लक्षाचा आणि कृषी व्यापाऱ्यांच्या हक्कांसाठी उठलेल्या आवाजाचा परिणाम आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडून मिळणाऱ्या सुविधा सुधाराव्यात आणि राज्य शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्यांची तातडीने पूर्तता करावी, या मागण्यांसाठी सांगली बाजार समिती कार्यक्षेत्रातील व्यापाऱ्यांनी आज व्यापार बंद पाळला.

