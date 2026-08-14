पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Milk Collection Drop : FDA च्या धाडींमुळे सांगलीतील दुधाचा 'बनावट खेळ' बंद? तब्बल 78 हजार लिटरने दुधाची आवक घटली; पाहा आकडेवारी

Sangli milk collection drop by 78229 litres : सांगली जिल्ह्यात दोन महिन्यांत ७८ हजार २२९ लिटर दूध संकलन घटले आहे. चाऱ्याची उपलब्धता, दूध उत्पादनातील घट किंवा भेसळविरोधी कारवाईचा परिणाम याबाबत सखोल तपासणीची गरज आहे.
why milk collection is falling in Sangli

why milk collection is falling in Sangli

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सांगली : एकीकडे अन्न व औषध प्रशासनाकडून भेसळयुक्त दुधांवरील कारवाईचा धडाका सुरू केला असतानाच जिल्ह्यातील गेल्या दोन महिन्यांत तब्बल ७८ हजार २२९ लिटरची दूध संकलनात घट झाली आहे. ही घट, चाऱ्याची उपलब्धता यामुळे की, कारवाईच्या धसक्याने याबाबत संशोधनाची गरज (Maharashtra dairy industry milk collection decline) आहे.

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