Sangli Milk Collection Drop : FDA च्या धाडींमुळे सांगलीतील दुधाचा 'बनावट खेळ' बंद? तब्बल 78 हजार लिटरने दुधाची आवक घटली; पाहा आकडेवारी

सांगली : एकीकडे अन्न व औषध प्रशासनाकडून भेसळयुक्त दुधांवरील कारवाईचा धडाका सुरू केला असतानाच जिल्ह्यातील गेल्या दोन महिन्यांत तब्बल ७८ हजार २२९ लिटरची दूध संकलनात घट झाली आहे. ही घट, चाऱ्याची उपलब्धता यामुळे की, कारवाईच्या धसक्याने याबाबत संशोधनाची गरज (Maharashtra dairy industry milk collection decline) आहे..राज्यात दूध डेअरी, संकलन केंद्रे तसेच भेसळयुक्त दुधावर, ठिकाणांवर धाडी टाकल्या जात आहेत. भेसळीसाठी वापरली जाणारी रसायने-साहित्य जप्त झाली आहेत. मिरज तालुक्यातील सलगरे येथे रसायनांचा साठा जप्त केला आहे. टाकळी येथेही संशयास्पद पद्धतीने दूध एका ओढ्यात सोडल्याचा प्रकार समोर आला होता. शेजारील जयसिंगपूर तसेच सोलापूर येथेही अशा धाडी पडल्या आहेत. त्याचा या संकलनातील कपातीशी संबंध आहे का, हे पाहायला हवे..भेसळ नेमकी कोठे?उत्पादन, संकलन, वाहतूक, प्रक्रिया ते ग्राहक या उत्पादक ते ग्राहक या संपूर्ण साखळीत नेमकी कोणत्या टप्प्यावर भेसळ होते, हे शोधून कारवाईची गरज आहे. गुणवत्ता तपासण्याची जबाबदारीसाठी स्थायी यंत्रणेची गरज आहे. त्यावर प्रभावी नियंत्रण हवे. जिल्हास्तरावर पुरेशी यंत्रणा हवी..Maharashtra School Recruitment : शिक्षकांनंतर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची महाभरती! कनिष्ठ लिपिक, ग्रंथपाल पदे भरण्यास मान्यता; 'या' तारखेचा शासन निर्णय जारी.आकडेवारीचे विश्लेषण हवेजुलै महिन्यात खासगी उद्योगांनी सुमारे ६५ टक्के म्हणजे १०.४६ लाख संकलन केले. तर जिल्ह्यात सहकारी संस्थांकडून रोज दोन लाख लिटर संकलन केले. ७८ हजार २२९ लिटर इतकी झालेली घट यामागचे कारण शोधण्यासाठी दूध उत्पादन, संकलन, विक्री यांच्यातील आकडेवारी सखोलपणे तपासून निश्चित केली पाहिजे. त्यासाठी संकलन केंद्रांवरील एकूण आकडेवारी तपासण्याची गरज आहे. यानिमित्ताने प्रशासनाने तळापर्यंत जाऊन काम केले पाहिजे..Koyna Dam Latest Update : कोयना पाणलोट क्षेत्रात धुवांधार! पाणीसाठा 96.65 टीएमसीवर; धरणातून तब्बल 8,054 क्युसेकने विसर्ग सुरू, महाबळेश्वरात किती पाऊस? .जुलैतील दूध संकलन (लिटर्समध्ये)सहकारी संस्था २,७०,०६५आंतरराज्य संस्था १,५१,३९२खासगी संस्था १०,४६,२८७राज्याबाहेरील ८२,२७५राज्यांतर्गत आवक १३,२००एकूण १५ लाख ६३ हजार११९आकडेवारी स्त्रोत मिरज शासकीय डेअरीगत तीन महिन्यांतील दूध संकलन(लिटर्स)मे १६,४१,३४९जून १६,१२,६०६जुलै १५,६३,११९.यंदाची तूट थोडी जास्त वाटत असली तरी त्यामागे लांबलेल्या पावसाचे कारण आहे. गेल्या काही महिन्यांत एफडीएच्या धडक कारवाईचाही परिणाम असला तरी जिल्ह्यात दूध भेसळीचे हे प्रमाण इतके जास्त कधीच नव्हते. ऑगस्टपासून संकलनात घट होत असते, ती यंदा जुलैमध्येच दिसली. डिसेंबरनंतर पुन्हा वाढ होईल.-मिलिंद पाटील, व्यवस्थापक, मोहनराव शिंदे सहकारी दूध संघ.‘मागणी आणि पुरवठा यातील समतोल हा उत्पादनाचा दर्जा आणि दर याच्याशी निगडित असतो. भेसळ होते तेव्हा त्यामागेही हीच कारणे आहेत. दोन रुपयांची वाढ झाल्याची चर्चा होते. दोन महिन्यांपूर्वी दोन रुपयांनी दर कमी केले होते. खरे तर गायीच्या दुधाला मिळणारा सध्याचा दर ३० ते ३५ रुपये हा ४५ रुपये इतका असायला हवा, तेच म्हशींबाबत आहे. हा दर उत्पादकाला ७० ते ७५ रुपये मिळायला हवा. दर चांगला मिळाला तर नक्की उत्पादन वाढेल. भेसळ शोधण्यासाठी शासकीय यंत्रणेने ठोस व्यवस्था उभी केली पाहिजे. फिरत्या तपासणी गाड्या जागेवर नेऊन तत्काळ अहवाल मांडा. पारदर्शकता आणली तर भ्रष्टाचाराला आळा बसेल.-संजय कोले, नेते, शेतकरी संघटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.