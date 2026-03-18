Sangli Rain Storm : सांगली, मिरजेत गारपीट; शेतीचे प्रचंड नुकसान; वादळी वारे, विजांच्या कडकडाटासह पाऊस

सांगली : सांगली, मिरजेसह पूर्व भागात आज वादळी वाऱ्यासह प्रचंड गारपीट झाली.सुमारे तासभर मोठ्या प्रमाणात गारा पडल्या. रस्त्यावर त्याचा सडा होता. त्याचा शेतीला मोठा फटका बसला असून, द्राक्ष, आंबा या फळपिकांसह मळणी बाकी असलेल्या रब्बी पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. .ओडिशात झालेल्या वादळामुळे आज महाराष्ट्राच्या अनेक भागांत वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. मिरज शहरासह पूर्व भागात सायंकाळी सात वाजता वादळी वाऱ्याला सुरुवात झाली. अर्ध्या तासात वातावरण बदलले आणि गारांचा जोरदार मारा सुरू झाला. टप् टप् गारांचा पाऊस वाढला आणि अंगण, रस्त्यावर, छतावर सगळीकडे गारांचा सडा पडला. .Dharshiv Hailstorm News: लातूर-धाराशिवमध्ये गारपीटीचा कहर; शेती पिकांसह फळबागांचे मोठे नुकसान; अवकाळी पावसाचा तडाखा!.अचानक गारपीट सुरू झाल्यानंतर बाजारपेठेसह सर्वत्र एकच तारांबळ उडाली. पूर्व भागात एरंडोली, मल्लेवाडी, शिपूर, खंडेराजुरीसह पट्ट्यात जोरदार पावसाने हजेरी लावली. सांगली शहरात रात्री साडेआठच्या सुमारात वादळी वारे वाहू लागले. त्यानंतर गारपीट सुरू झाली. सुमारे तासभर मुसळधार पावसाने हजेरी लावली. गारांचा सर्वत्र सडा पडला. मिरज पश्चिम भागातही गारपीट झाली. सांगली शहरालगत हरिपूर, अंकली, धामणी या भागातही गारपीट झाली..दुहेरी संकटआखाती देशातील युद्धामुळे शेतमाल निर्यात करणारा शेतकरी आधीच अडचणीत आहे. त्यात भर म्हणून आता गारपिटीने मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांवर दुहेरी संकट कोसळले आहे. मिरज पूर्व भागासह सांगली परिसरातील केळी, आंबा, द्राक्ष या पिकांचे नेमके किती नुकसान झाले, याचा अंदाज आता पंचनाम्यानंतर येणार आहे..Yavatmal Hailstorm: यवतमाळ जिल्ह्याला गारपीट, अवकाळी पावसाचा तडाखा; शेतकरी हवालदिल, गहू, हरभरा, भाजीपाला पिकांचे मोठे नुकसान.चौकटद्राक्ष, आंब्याला फटकाया गारपिटीचा आणि वादळी वाऱ्याचा प्रचंड मोठा फटका द्राक्ष, केळी आणि आबा या पिकांना बसला आहे. अद्याप बेदाणा निर्मितीसाठी बागेत असलेल्या द्राक्षांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मार्केटिंगसाठीही अजून द्राक्षे बाकी आहेत. आंबा पीक यंदा चांगले आले होते. झाडाखाली आंब्यांचा सडा पडल्याने शेतकरी हादरून गेला आहे.