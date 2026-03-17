Heavy Rain Hailstorms: पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवाड्यात गारपीट! वादळी वाऱ्यासह जोरदार पाऊस; 'या' भागांना अलर्ट

पुणेः राज्यात मंगळवारी रात्री पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवाड्यात वादळी वाऱ्यासह जोरदार पावसाने हजेरी लावली. तसेच काही ठिकाणी गारपीट झाली आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावर्ती भागात पावसाने हजेरी लावली. हवामान विभागाने उद्यासाठीदेखील अलर्ट दिलेला आहे..पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर, अक्कलकोटच्या काही भागात पावसाने हजेरी लावली. तर सांगलीमध्ये गारांचा पाऊस झाला. मिरज शहरात रात्री आठ वाजल्यापासून जोरदार वारे आणि गारांसह पाऊस झाला. काही वेळातच पाऊस थांबला होता, मात्र विजांचा कडकडाटासह रिमझिम पाऊस सुरूच होता..मिरजमध्ये शहरात वीजपुरवठा खंडित झाला होता, तर बांबवडे (तालुका पलूस) परिसरात सोसाट्याचा जोरदार वारा सुटला होता. त्यामुळे रस्त्यावर व इतरत्र धुळीचे लोट पसरले होते. सोलापूरसह सांगवी बुद्रुक, खवस या परिसरात पाऊस दाखल झाला होता.तिकडे मराठवाड्यात लातूरमध्ये उमरगा, लोहार येथे अवकाळी पावसाने हजेरी लावली. धाराशिवमध्येही वादळी वाऱ्यासह पाऊस होता..बेळगावमध्ये सोसाट्याचा वाराबेळगाव शहरात मंगळवारी सायंकाळी चार ते पाच या वेळेत झालेल्या वादळी वाऱ्याच्या तडाख्यात केएलई संस्थेच्या परिसरातील दोन मजली इमारतीवरील पत्र्याचे शेड उडून खाली कोसळले. अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली. सुदैवाने त्या ठिकाणी कोणीही नसल्याने मोठी जीवितहानी टळली. घटनेनंतर तात्काळ कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले असून दोन क्रेनच्या साहाय्याने शेड हटवण्याचे काम सुरू आहे. अचानक आलेल्या या वादळी पावसामुळे शहरातील जनजीवन काहीकाळ विस्कळीत झाले होते..हवामान विभागाचा इशाराबुधवारी राज्यात वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता असल्याने सतर्कतेचा इशारा (येलो अलर्ट) हवामान विभागाने दिला आहे. उर्वरित राज्यात विजांसह पावसाची शक्यता आहे. मराठवाड्यापासून मनारच्या आखातापर्यंत हवेचा कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय आहे. मंगळवारी (ता. १७) सकाळी ८.३० पर्यंतच्या २४ तासांमध्ये वाशीम येथे देशातील उच्चांकी ४०.५ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. बुधवारी कोकणातील रायगड, रत्नागिरी, मध्य महाराष्ट्रातील अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, मराठवाड्यातील बीड, धाराशिव, लातूर, परभणी, हिंगोली, नांदेड आणि विदर्भातील यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली या जिल्ह्यांत ताशी ३० ते ५० किलोमीटर वेगाने वाहणारे वारे, मेघगर्जना, विजांसह वादळी वाऱ्यासह पावसाचा अंदाज असल्याने सतर्कतेचा इशारा (येलो अलर्ट) देण्यात आला आहे. तर उर्वरित राज्यात उन्हाचा चटका, उकाडा कायम राहून विजांसह पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे.