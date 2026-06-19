बुलेट छब्या गेला! बैलगाडा शर्यतीतील हिंदकेसरीची एक्झिट; अंत्यसंस्काराला हजारोंचा जनसागर, थार अन् लाखोंची बक्षिसे जिंकली...

Sangli Bullet Chhabya Bull Death: बैलगाडा शर्यतीतील हिंदकेसरी अशी ओळख असलेला हरिपूर (ता.मिरज) येथील बुलेट छब्या बैलाचे दुर्दैवी निधन झाले आहे. त्याचे मालक महेश बोंद्रे यांच्यासह संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रातील बैलगाडा शौकीनांवर शोककळा पसरली. त्याच्यावर प्रेम करणाऱ्या सुमारे दोन हजारांवर लोकांनी आज दुपारी अंत्यसंस्काराला उपस्थिती लावत त्याच्याप्रतीची मायेची भावना व्यक्त केली. बुलेट छब्याने आपल्या वाऱ्याच्या वेगाने महाराष्ट्र व कर्नाटकातील सुमारे ६५ मैदाने जिंकताना थार, ट्रॅक्टरसह लाखोंची बक्षिसे जिंकत हरिपूर गावचे नाव संपूर्ण राज्यात केले..हरिपूर येथील बैलगाडा शौकीन महेश बोंद्रे यांनी सुमारे सहा वर्षांपूर्वी अगदी सहा महिन्यांचा असताना बुलेट छब्या नागज (ता.कवठेमहांकाळ) येथून आणला होता. वाऱ्याच्या वेगाने धावणाऱ्या छब्याचे नामकरण झाले. त्याचे कौशल्य पाहून समस्त शौकीनांनी त्याला बुलेट हे विशेषण लावले. त्याच नावाने तो गेल्या काही वर्षात संपुर्ण महाराष्ट्रात परिचित झाला होता. गेल्या तीन साडेतीन वर्षात त्यांने सुमारे शंभरावर शर्यती जिंकल्या असाव्यात. हिंदकेसरी चंद्रहार पाटील यांच्या पुढाकाराने झालेल्या गतवर्षीच्या बैलगाडा शर्यंतीत त्याचा दुसरा क्रमांक आला होता. ही शर्यंत अगदी शेवटच्या क्षणी तो पाय घसरून पडल्याने हरला होता. लाईव्ह कॅमेऱ्यामध्ये त्याची ही शेवटच्या क्षणाची जिंकण्याची धडपड अनेकांच्या मनाला चटका लावून गेली. तो हरूनही जिंकला होता. अशा अनेक शर्यंतीच्या आठवणी मागे ठेवून त्यांने आज सर्व शौकिनांचा निरोप घेतला. अगदी आठ दिवसापुर्वी त्याने डोंगरवाडी (ता.खानापूर) येथील बैलगाडा शर्यतीत त्याने पहिला क्रमांक पटकावला होता..संजय दिना पाटील शिंदेंच्या संपर्कात, हे उद्धव ठाकरेंना आधीच सांगितलं होतं, मनसेनच्या नेत्याचा मोठा गौप्यस्फोट.आज सकाळी त्याच्या प्रकृतीत थोडा बिघाड झाला. सलाईन लावून उपचार सुरु होते. मात्र आज दुपारी अचानकपणे हृयविकाराच्या धक्क्याने त्याची प्राणज्योत मालवली. त्याच्या मृत्यूची वार्ता समाज माध्यमांवरून राज्यभर पसरताच अनेकांनी त्यांच्या स्मृती जागवत त्याला श्रध्दांजली अर्पण केली. त्यानंतर अनेकांनी हरिपूर गावात येत अंत्यसंस्कारासाठी प्रत्यक्ष हजेरी लावली. हजारोंच्या उपस्थितीत मालक महेश बोंद्रे यांच्या हरिपूर येथील अंकली रस्त्यावरील घरामागील शेतात अंत्यसंस्कार झाले..Footpath Rights: फुटपाथवर चालणे हा मूलभूत अधिकार; वाहनांपेक्षा पादचाऱ्यांच्या हक्काला प्राधान्य, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासनाला सुनावले.शिवऱ्यानंतर बुलेट छब्या१९६० च्या सुमारास शतकापूर्वी हरिपूरच्या हरी गणू जाधव यांच्या शिवऱ्या बैलाने संपूर्ण महाराष्ट्रासह उत्तर कर्नाटकातील अनेक टकरीच्या स्पर्धा जिंकत आपला लौकीक सिध्द केला होता. बावची येथे त्याच्यावर गर्दीतून भाला फेक झाल्याने त्याचा घात झाला होता. गेल्या पंच्याहत्तर वर्षात गावातील फाकडे, सूर्यवंशी, बोंद्रे कुटुंबियांनीही हा शौक जपत अनेक शर्यतीचे बैल सांभाळले. अलीकडच्या काळात ज्येष्ठ नेते कै.संगू बोंद्रे यांचे नातू महेश व निशिकांत यांना हा शौक जपला आहे. त्यांच्या बुलेट छब्या बैलाने त्यांचे नाव महाराष्ट्रभर केले. गेल्या चार वर्षाच्या काळात त्याने अनेक बैलांसोबत जोत करीत अनेक शर्यती जिंकल्या. बुलेट छब्याने शर्यत जिंकायची आणि त्यानंतर हरिपूरमध्ये त्याची डिजेच्या तालावर जंगी मिरवणूक, असे कायमचे समीकरणच झाले होते. त्याची शेवटपर्यंत प्रशिक्षक संतोष निकम, चंद्रकांत ठाणेकर, मयूर देसाई यांनी काळजी घेतली. असे सारेच आज बुलेट छब्याच्या जाण्याने दुःखी झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.