Sangli Railway Update : शेतकऱ्यांसाठी गूड न्यूज! कमी खर्चात आणि कमी वेळेत शेतमाल थेट दिल्लीला पोहोचणार! मिरज ते मुंबई 'किसान रेल'चा मार्ग कसा झाला मोकळा?

सांगली : जिल्ह्यातील भाजीपाला, फळांसह इतर सर्व शेतमाल देशभरातील बाजारपेठेत कमी वेळेत व कमी खर्चात पाठविण्यासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी मांडलेल्या किसान रेलच्या प्रस्तावाला अखेर रेल्वे प्रशासनाने मान्यता दिली (Sangli agricultural produce transport railway) आहे. यामुळे मिरज ते पुणे-मुंबई आणि मिरज ते दिल्ली किसान रेल चालविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. श्री. काकडे यांच्या बदलीनंतर हा प्रस्ताव मागे पडला होता. त्याबाबत ‘सकाळ’ने वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर चारच दिवसांत रेल्वे प्रशासनाने ‘हिरवा कंदील’ दाखविणारे पत्र जिल्हा प्रशासनाला दिले..सांगली, कोल्हापूर, सातारा, सोलापूर व विजयपूर जिल्ह्यांतील फळे, भाजीपाला, फुले, इतर नाशवंत कृषी उत्पादनांना देशातील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये जलद व सुलभ वाहतूक उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने मिरज-दिल्ली किसान रेलचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने रेल्वेकडे दिला होता. तो योग्य असल्याचा अहवाल रेल्वेने दिला आहे. ही बाब शेतकरी व कृषी क्षेत्रासाठी दिलासादायक असल्याची भावना श्री. काकडे यांनी व्यक्त केली आहे..श्री. काकडे जिल्हाधिकारी असताना किसान रेल पुन्हा सुरू करण्यासाठी पाठपुरावा केला होता. या प्रक्रियेत कृषी विभाग, रेल्वे प्रशासन, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, व्यापारी संघटना, तसेच लोकप्रतिनिधींशी बैठका व समन्वय साधला होता. ही सेवा मिरज येथूनच सुरू व्हावी, अशी भूमिका जिल्हा प्रशासनाने मांडली होती. यामागील उद्देश केवळ रेल्वे सेवा सुरू करणे नसून, मिरज, सांगली परिसरात नवीन कृषी-लॉजिस्टिक आणि आर्थिक विकास केंद्र निर्माण करणे हा होता. भविष्यात आर्थिक संस्थांसोबतच शीतगृहे, पॅक हाऊसेस, वेअर हाऊसिंग, प्रक्रिया उद्योग, वाहतूक व रोजगाराच्या नव्या संधी या परिसरात विकसित होण्याची मोठी क्षमता आहे..Karad Flyover Update : पुणे-बंगळूर महामार्गावरील कराडचा उड्डाणपूल कधीपासून सुरू होणार? तीन दिवसांची चाचणी पूर्ण; पुलावर सध्या काय काम सुरुये?.किसान रेलला मान्यता म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्रातील कृषी अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देणारा महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. यामागे रेल्वे प्रशासन, कृषी विभाग, शेतकरी संघटना, व्यापारी व सर्व संबंधित घटकांचे सहकार्य मोलाचे राहिले आहे. सांगली जिल्ह्याच्या कृषी विकासाच्या प्रवासात किसान रेल मैलाचा दगड ठरेल.-अशोक काकडे, व्यवस्थापकीय संचालक, कृषी औद्योगिक विकास महामंडळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.