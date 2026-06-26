Miraj to Mumbai Kisan Rail : शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या 75 पैशांत मुंबई तर साडेचार रुपयात दिल्लीला पोहोचणार शेतमाल; पाहा 'किसान रेल'चं भाडं

सांगली : मिरज ते मुंबई आणि मिरज ते दिल्ली धावणाऱ्या ‘किसान रेल’ला रेल्वे प्रशासनाकडून मान्यता (Miraj to Delhi Kisan Rail) मिळाल्यानंतर आता त्यासाठी नियोजनाच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. ही रेल्वे १५ डब्यांची असणार आहे. ती मिरजेतून पंढरपूर, कुर्डुवाडीमार्गे धावेल. जेणेकरून सोलापूर जिल्ह्यातील शेतमाल निर्यातीला त्याचा फायदा होणार आहे. .शेतमाल कमी वेळेत आणि कमी खर्चात दिल्ली, मुंबईला पोहचवण्यासाठी किसान रेलचा प्रस्ताव तत्कालीन जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी रेल्वे प्रशासनाला दिला होता. शिवाय, ही योजना यशस्वी होईल का, याची चाचपणी करण्यासाठी मुंबई व दिल्लीच्या रेल्वेला एक बोगी शेतमाल नेण्यासाठी जोडली जात होती. ही योजना यशस्वी ठरल्यानंतर किसान रेल चालवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ती रेल्वे आठवड्यातून एकदा धावणार आहे..Rajapur Nuclear Power Project : 'आता प्रकल्पाला विरोध कराच, समोरून काय करतो ते बघाच..'; खासदार नारायण राणेंचा अणुऊर्जा प्रकल्पावरून विरोधकांना थेट दम.अनुदानाचा प्रस्तावरेल्वेतून शेतमाल वाहतूक करण्याचा दर निश्चित झाला. तो अधिक परवडेल, यासाठी ५० टक्के अनुदानाची मागणी रेल्वे प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे. किसान रेलला मान्यता देताना त्याचा उल्लेख केलेला नाही, मात्र अनुदानासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. ते मिळाल्यास रस्ते वाहतुकीच्या तुलनेत फारच स्वस्त दरात शेतमाल वाहतूक शक्य होणार आहे..१२ तास आधी लागणार ‘रेल्वे’शेतमाल ताजा असतानाच तो रेल्वेत भरला जावा आणि तो तातडीने बाजारात पोहचावा, यासाठी किसान रेल ही माल धक्क्यावर वाहतूक सुरू होण्याच्या बारा तास आधीच उभी असेल. जेणेकरून तिथे शेतमाल भरण्याची प्रक्रिया सुरळीत पार पडेल..Wilson Point Mahabaleshwar : पर्यटकांच्या 'या' कृत्यामुळे महाबळेश्वरचा विल्सन पॉइंट आता सूर्यास्तानंतर राहणार पूर्णपणे बंद; पाळीव प्राण्यांनाही नो-एन्ट्री!.असे आहेत दरमिरज-दिल्ली रेल्वेसाठी ४.५ रुपये किलो दर आहे. ५० टक्के अनुदानाची मागणी.मिरज-मुंबई गाडीसाठी ०.७५ पैसे किलो दर. अनुदान मिळाल्यास कमी होणार.दिल्लीला ३६ तासांत गाडी पोहचणार. पंढरपूर, कुर्डुवाडीमार्गे गाडी जाणार.तीन दिवस टिकेल, असा शेतमाल पाठवला जाईल.काढणी करताना त्याच पद्धतीने काढला जाईल.रेल्वेसोबत कोण असेल, यावर चर्चा होईल..असे आहे नियोजन२०० निर्यातदार शेतकऱ्यांचा सध्या सहभागजतमधून पेरू व ढबू मिरची, तासगावातून द्राक्षआष्टा-वाळव्यातून - ढबू मिरची, टोमॅटो२२ टनाची एक बोगीमुंबईसाठी १५ बोगीची एक गाडीदिल्लीसाठी १५ बोगीचा एक गाडी जाणार.Tukaram Mundhe FDA Action : तुकाराम मुंढेंचा मोठा दणका! राज्यात महिनाभरात 904 ठिकाणी छापे, तब्बल 34 कोटी 66 लाख 90 हजारांचा मुद्देमाल जप्त.किसान रेल पंधरा डब्यांची असणार आहे. त्यात वातानुकुलित डबे असतील का, याकडे लक्ष आहे. जिल्ह्याच्या सर्वच शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल कमी वेळेत, कमी खर्चात मुंबई, दिल्लीला पाठवता येणार असल्याने निश्चित फायदा होणार आहे. यासाठी रेल्वेचा पार्सल विभाग पूर्ण सज्ज आहे.-तरटे के. एम. मुख्य पार्सल पर्यवेक्षक मिरज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.