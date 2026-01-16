Sangli Election Voting : मतदान केंद्र बदल, संथगती आणि शेवटच्या टप्प्यातील धावपळ; शहरातील मतदानाचा थेट आढावा

सांगली, मिरज, कुपवाड शहर महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी गुरुवारी मतदान झाले. वीस प्रभागांतील ५२७ मतदार केंद्रांवर मतदानाची सोय होती. भल्या पहाटे कार्यकर्ते मैदानात उतरले. बूथ लावले गेले. समोर सडा मारला गेला. नारळ फोडला. .कुणी रांगोळी काढली. फुले ठेवली. नमस्कार करून स्लीप यंत्रणा तयार झाली. आधी बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुखांनी मतदान करून घेतले. हळूहळू मतदार दिसू लागले. पहिल्या टप्प्यात अत्यंत संथ गतीने मतदानाला सुरुवात झाली. मनपा परिसरातील महत्त्वाच्या प्रभागांतील हे वातावरण....Kolhapur Election : दहा वर्षांनंतरचा महापालिका रणसंग्राम; याद्यांत गोंधळ, रांगा आणि राजकीय इर्ष्येमुळे चुरशीच्या मतदानाचा थरार.गावभाग प्रभाग १४ मध्ये सुमारे ६२ टक्केसांगली : मुख्य गावभागाचा व सिध्दार्थ परिसर राहिलेल्या प्रभाग १४ मध्ये सुमारे ६२ टक्के मतदान झाले. गावभागात पहिल्यांदाच एवढे प्रबळ आव्हान भाजपसमोर दिसले. हा सामना आमदार सुधीर गाडगीळ-पृथ्वीराज पवार विरुध्द युवराज बावडेकर व छुपा काँग्रेसचा पाठिंबा असा होता..बावडेकर यांनी संपूर्ण गावभागात तोडीस तोड बुथ लावत भाजपला आव्हान दिले. मात्र, मतदारांनी कोणाच्या पारड्यात वजन टाकले, याबाबत मात्र प्रचंड संभ्रमाचे वातावरण होते. पृथ्वीराज पवार समर्थक विजय साळुंखे यांना उमेदवारी मिळताच बावडेकरांनी एकनाथ शिंदेंचा एबी फॉर्म पटकावत मैदानात उडी घेतली. .Sangli Election : मतदार बाहेर येईना, टक्का वाढेना; सांगलीत एकेका मतासाठी कार्यकर्त्यांची धावपळ.त्यांनी काँग्रेस उमेदवारांची माघार घडवून आणण्याची केलेली व्यवस्थाही दिसली. त्यामुळे या प्रभागात महाविकास आघाडी अदृश्य झाली. त्यामुळे भाजप विरोधी व्यूहरचनेला ‘हात’भार स्पष्टपणे दिसला. इथे एकास एक लढत दिसली..भाजपने इथे दिलेले अन्य उमेदवार माजी नगरसेविका उर्मिला बेलवलकर यांचे पती उदय बेलवलकर, ‘शिवप्रतिष्ठान’चे हणमंत पवार यांच्या पत्नी अनिता तसेच मनीषा कुकडे यांच्यासमोर बावडेकरांनी सुकन्या खाडिलकर, शीतल सदलगे आणि वैशाली बनसोडे अशी ताकदीने जुळणी लावली होती. दिवसभर मतदान मंद गतीनेच झाले. दुपारी तीननंतर मतांचा टक्का वाढला. मात्र, चुरस पाहता तुलनेने कमीच मतदान झाले..प्रभाग दहामध्ये संथ गती सांगली : टिंबर एरिया, कॉलेज कॉर्नर, रतनशीनगर आदी भागांचा समावेश असलेल्या प्रभाग दहामध्ये दुपारी दोनपर्यंत अतिशय संथ गतीने मतदान सुरू होते. सकाळच्या टप्प्यात महिलांची संख्या तुरळक होती. दुपारी १२ पासून महिलांनी मतदानासाठी हजेरी लावली..एकीकडे व्यापाऱ्यांची उच्चभ्रू वस्ती आणि दुसरीकडे झोपडपट्टी असा हा प्रभाग. त्यात भाजप विरुद्ध काँग्रेस, राष्ट्रवादी आघाडी अशी लढत होते आहे. रतनशीनगर, भीमांगण परिसरात सकाळी सहा वाजताच बूथ यंत्रणा सज्ज झाली. कार्यकर्ते पांढरेधोट कपडे, टोपी घालून, कपाळाला निळा, गुलाबी, लाल टिळा लावून कार्यकर्ते सज्ज होते. .आधी बूथ यंत्रणेच्या कार्यकर्त्यांनी, मग उमेदवारांनी, त्यांच्या कुटुंबीयांनी मतदान करून घेतले. त्यानंतर ते प्रभागात जागोजागी फिरायला बाहेर पडले. सकाळी आठपासून हळूहळू वर्दळ वाढायला लागली. अनेकांना मतदान स्लीप मिळाल्या नव्हत्या. त्यांची चांगलीच तारांबळ उडाली. कार्यकर्त्यांना शोधमोहीम राबवावी लागली. तेवढा वेळ मतदारांना बूथवर ताटकळत थांबावे लागले. त्यांना कार्यकर्ते पाण्याची सोय करून देत होते. सावलीला बसवत होते..कुणाच्या बूथवर कोण जातोय, कुठे जास्त गर्दी होतेय, यावर बारकाईने लक्ष ठेवले जात होते. उमेदवार हात जोडत होते, ‘लक्षात हाय ना,’ असं विचारत होते. शांततेत मतदान प्रक्रिया सुरू झाली. जिमखान्यावर वाहतूक कोंडी झाली. सकाळी साडेनऊपर्यंत ५ तर ११.३० पर्यंत १४ टक्के मतदान झाले. दुपारी मतदानाचा वेग थोडा वाढला. दीडपर्यंत २४.६६ टक्के मतदान झाले..कुठेही वादावादी किंवा तक्रारीचा प्रसंग दुपारपर्यंत घडला नव्हता. पोलिस यंत्रणा मात्र सतत या प्रभागातून फेरफटका मारताना दिसत होती. सर्वपक्षीय नेत्यांनी इथे हजेरी लावली. आढावा घेतला. दुपारी साडेतीनपर्यंत केवळ ३६ टक्के मतदान झाल्याने चिंता दाटली होती. शेवटच्या टप्प्यात मतदान खेचण्यासाठी ताकद लावावी लागत होती. .प्रभाग बारात तणावपूर्ण शांतता, अफवांचे पीक अन् जोरदार चुरससांगली : संपूर्ण सांगलीचे ज्या प्रभागांकडे लक्ष लागले आहे, त्यात प्रभाग १२. त्यामुळे इथे सकाळपासूनच प्रचंड चुरस, तणावपूर्ण शांतता, अफवांचे पीक सारेच पाहायला मिळाले. याने त्याला अडवले, तो त्याच्या कार्यालयात घुसला, इथे पोलिस गाडी आली, तिथे पैसे वाटले आणि तिथे पकडले, अशा बातम्यांचा धुरळा उडाला होता..सूर्यवंशी कुटुंबातील दोन प्रभावी उमेदवारांतील लढतीमुळे प्रभाग बारा केंद्रस्थानी आला. त्यात काँग्रेसने काही विभागांत खूपच जास्त ताकद लावत भाजपसमोर आव्हान उभे केले. परिणामी, टशन चांगलीच वाढली. त्याचा परिणाम सकाळपासूनच बूथवर दिसत होता. सगळ्यात बूथवर शांततेत काम सुरू होते. यंत्रणा प्रत्यक्ष मैदानात आजही ‘काम’ करत होती. .मतदार येत होते, अनेकांनी नावे सापडत नव्हती, स्लीप मिळाल्या नव्हत्या, यंत्रणा शोधायला मदत करत होती. त्यामुळे घरातून बाहेर पडलेल्या मतदाराला मतदान करून घरी जायला किमान दीड ते दोन तास लागत होते, अशा तक्रारी काहींनी सकाळीच केल्या. प्रमुख उमेदवार, त्यांचे कुटुंबीय प्रभागात फिरून मतदारांशी संवाद साधत होते. मतदानावर लक्ष ठेवत होते..दुपारनंतर गर्दी वाढायला लागली. दीडपर्यंत येथे ३५ टक्क्यांपर्यंत मतदान झाले होते. अन्य प्रभागांच्या तुलनेत इथल्या मतदारांनी दुपारी चांगली गर्दी केली होती. या प्रभागात सकाळी साडेनऊपर्यंत सकाळी ९.३० पर्यंत ८.५२ टक्के, ११.३० पर्यंत २१.२१ टक्के तर दुपारी दीडपर्यंत ३५.०४ टक्के मतदान झाले साडेतीनपर्यंत ४८ टक्के मतदान झाले..सांगलीवाडीत चुरशीने सुमारे ८० टक्के सांगली : सांगलीवाडीतील प्रभाग १३ मध्ये आज चुरशीने सुमारे ८० टक्के मतदान झाले. सकाळच्या सत्रात दहापर्यंत वीस टक्के मतदान झाले. दुपारी बारापर्यंत ४६ टक्के मतदान, तर सायंकाळी साडेपाचपर्यंत ६९ टक्के मतदान झाले होते. त्यानंतर सर्वच केंद्रांत मतदारांच्या रांगा असल्याने मतदान सायंकाळी साडेसहापर्यंत काही मतदार केंद्रांवर सुरूच होते. दिवसभर भाजप विरुध्द काँग्रेस महाविकास आघाडीत टसल दिसली. दिवसभरात ताणतणाव टाळत शांततेत मतदान झाले..माजी आमदार दिनकर पाटील यांची वाडीतील प्रतिष्ठा पणाला लावणारी ही निवडणूक ठरली. त्यांच्या सूनबाई मीनल यांना त्यांच्याच कुटुंबातील दिलीप पाटील यांच्या पत्नी दीपाली यांचे आव्हान आहे. या जागेवरून अर्ज माघारीच्या वेळी घडलेले नाट्य या संपूर्ण निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी राहिले. ऐनवेळी माजी नगरसेवक हरिदास पाटील यांनी भाजपला पाठिंबा जाहीर केला होता. त्यामुळे चुरस वाढली. .सर्वसाधारण गटातील दोन्ही जागा महिलांसाठी आरक्षित आहेत. इथे भाजपने सर्व सूत्रे दिनकर पाटील यांच्याकडे सोपवली होती. त्यामुळे इथून ओबीसीतून दिनकर पाटील यांनी दिलीप पाटील यांचे समर्थक व काँग्रेसचे कार्यकर्ते महाबळेश्वर चौगुले यांना उमेदवारी दिली आहे. .त्यांच्यासमोर गेली चार-पाच वर्षे पूर्ण ताकदीने राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील समर्थक अभिजित कोळी यांचे तगडे आव्हान आहे. त्यांनी केलेली तयारी महाविकास आघाडीसाठी जमेची बाजू ठरल्याचे दिसले..इथे भाजपकडून ‘सर्वसाधारण’मधून अनुराधा मोहिते यांच्या विरोधात महाविकास आघाडीतर्फे अश्विनी कदम रिंगणात आहेत. माजी नगरसेवक शांताबाई कदम यांच्या त्या नातसून आहेत. त्यामुळे ही लढतही तगडी झाली आहे. प्रभागात शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाकडून उषा मोरे व योगिता कांबळे लढत आहेत..प्रभाग क्रमांक सतरामध्ये चुरसअन् टक्क वाढविण्यासाठी दमछाकसांगली : प्रभाग क्रमांक सतरामधील चांदणी चौक, राजमती हायस्कूल, दामाणी हायस्कूल, राममंदिर परिसरात दुपारी दीड ते साडेतीन वाजेपर्यंत सुमारे ३३.३७ टक्के मतदान झाले. मतदानासाठी चुरस दिसून आली. मात्र, मतदानाचा टक्का वाढविण्यासाठी नेते, कार्यकर्त्यांची दमछाक सुरू होती. सकाळच्या सत्रात मतदान केंद्रावर मतदारांच्या विशेषतः महिलांच्या रांगा पाहायला मिळाल्या. दुपारी उन्हाची तीव्रता कमी झाल्यानंतर मतदारांचे लोंढे दिसून आले..सकाळच्या सत्रातील पहिल्या दोन तासांत महिलांची संख्या कमी होती. सकाळी अकरानंतर महिलांच्या मतदान केंद्रावर रांगा पाहायला मिळाल्या. प्रभागात भाजप विरोधात, राष्ट्रवादी (अजित पवार) आणि शिवसेना (शिंदे) अशी तिरंगी लढत आहे. सकाळी सहा वाजल्यांपासून मतदान बूथ तयार करण्यात आले होते..टेंबल, खुर्च्या, मतदार याद्यांसह बूथ यंत्रणा सज्ज ठेवली होती. पक्षाच्या कार्यकर्ते मतदारांना केंद्र दाखविण्यासाठी मदत करताना दिसून आले. उमेदवारांनी मतदान करून प्रभागातील सर्व केंद्रांवर भेटी दिल्या. पक्षाच्या नेत्यांनीही विविध प्रभागांत हजेरी लावून कार्यकर्त्यांना बळ दिले. सायंकाळी चारनंतर पुन्हा मतदान केद्रांवर गर्दी वाढली..प्रभाग आठमध्ये मतदानासाठी रांगासांगली : विजयनगर, कुपवाडचा भाग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रभाग क्रमांक आठमध्ये मतदारांनी रांगा लावून मतदान केले. सकाळी संथगतीने सुरू झालेले मतदान अकरानंतर रांगा लागल्याचे चित्र दिसून आले. दुपारी साडेतीनपर्यंत ३९.२३ टक्के मतदान झाले होते..कष्टकारी, उच्चभ्रूंची वस्ती म्हणून या प्रभागाची ओळख आहे. सकाळी संथगतीने सुरू झालेले मतदान अकरानंतर मोठ्या उत्साहाने झाले. नागरिकांनी रांगा लावून मतदान केले. शामनगर, राजर्षी शाहू कॉलेज, अहिल्यादेवी होळकर चौकासह मतदान केंद्रे सकाळीच सज्ज करण्यात आली होती. काही ठिकाणी बूथवर मंडप टाकून नागरिकांना सोय उपलब्ध करून देण्यात आली होती. .कामाला जाणाऱ्यांनी मतदान करून जाण्याचा निर्णय घेतल्याने रांग दिसून आली. सर्व पक्षीय कार्यकर्त्यांमध्ये मोठा उत्साह दिसून आला. काही अपक्षांचेही बूथ दिसून आले. बूथवर जागेवरच स्लीपची प्रिंट देण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. मतदान केंद्रावर नेण्यासाठी रिक्षा, गाड्यांची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली होती..शंभर मीटर अलीकडे गाड्या थांबवून गटागटाने मतदानासाठी नागरिक जाताना दिसून आले. सहकुटुंब मतदानाचा हक्क बजावणारी अनेक कुटुंबे दिसून आली. दुपारी साडेअकरापर्यंत १६.२८ टक्के मतदान झाले होते. त्यानंतर मतदान वाढले असून, दीडपर्यंत २७.३८ टक्के मतदान झाले होते. दुपारी साडेतीन वाजता ३९.२९ टक्के मतदान झाले होते..काही मतदान केंद्रांवर यंत्रावरून सकाळी गोंधळ झाला; परंतु पुन्हा सुरळीत मतदान झाले. दुपारी साडेबारापर्यंत अत्यंत शांततेत आणि रांगा लावून मतदान सुरू होते. प्रभाग आठमधील मतदान केंद्र बदललल्यामुळे नागरिकांची गैरसोय दिसून आली. उमेदवारांनी तातडीने निवडणूक अधिकाऱ्यांना सांगून व्यवस्था केली. दुपारनंतर मतदान वाढविण्यासाठी धावपळ दिसून आली..प्रभाग १९ मध्ये केंद्र बदलामुळे गोंधळ अन् संथगतीने मतदान सांगली : विश्रामबागच्या प्रभाग १९ मध्ये मतदारांमध्ये गोंधळ दिसून आला. मतदान केंद्रात यंदा बदल झाल्याने मतदान केंद्र शोधण्यापासून विलंब लागला. त्यामुळे दुपारपर्यंत मतदान संथ सुरू होते. साडेतीनपर्यंत केवळ ३७.२३ टक्के मतदान झाले. साडेतीननंतर मतदानाचा टक्का वाढविण्यासाठी नेत्यांनी ताकद पणाला लावली होती..सरकारी कर्मचारी, उच्चभ्रूंची वस्ती आणि दुसरीकडे कष्टकऱ्यांची वसाहत असा हा प्रभाग आहे. भाजपचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रभागात काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना अशी तिरंगी लढत होत आहे. वानलेसवाडीतील कालेज, न्यायालयासमोरील झेडपी शाळा, वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालय, सावरकर प्रतिष्ठान, खासदार भवन आणि धामणी रस्त्यावरील शाळेत सकाळी सहा वाजताच बूथ यंत्रणा सज्ज झाली होती. .भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये मोठा उत्साह दिसून आला. भगव्या टोप्या, सदरा घालून कार्यकर्ते सज्ज होते. वान्लेसवाडीतील काही भाग हा वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालय, तर गव्हर्न्मेंट कॉलनीतील काही भाग वान्लेसवाडीतील केंद्रावर असल्याने मतदारांत मोठा गोंधळ दिसून आला. अनेकांना मतदान स्लीप मिळाल्या नव्हत्या. .त्यांची चांगलीच तारांबळ उडाली. सकाळी साडेनऊ वाजेपर्यंत केवळ ५.८९ टक्के मतदान झाले होते. त्यानंतर कार्यकर्ते, नेत्यांनी मतदानासाठी पुढाकार घेतला. मतदारांची चांगलीच पळापळ सुरू होती. बूथवर पाण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली होती. केंद्रावरही प्रशासनाने सर्व सोयी उपलब्ध करून दिल्या होत्या. .सकाळी साडेअकरापर्यंत १५.६१ टक्के मतदान झाले. त्यानंतर दुपारनंतर मतदानाची टक्केवारी थोडी वाढली. २७.७८ टक्के मतदान झाले होते. त्यानंतर सर्वपक्षीय नेत्यांनी मतदान वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले. साडेतीन वाजेपर्यंत ३७.२३ टक्के मतदान झाले होते. .प्रभाग अकरामध्ये चुरशीने मतदानसांगली : प्रभाग अकरामधील चिंतामणीनगर, औद्योगिक वसाहत, संजयनगर, माळबंगला, घनश्यामनगर, विकासनगर, सटाले मळा परिसरात दुपारी दीडपर्यंत सुमारे ३३ टक्के मतदान झाले. सायंकाळी साडेतीन वाजेपर्यंत ४६.५५ टक्के मतदान झाले. .सकाळच्या सत्रात संजयनगर परिसरात मतदान केंद्रावर मतदारांच्या विशेषतः महिलांच्या रांगा पाहायला मिळाल्या. दुपार उन्हाची तीव्रता कमी झाल्यानंतर चिंतामणीनगरसह शिक्षित मतदार मतदानासाठी बाहेर पडले. सकाळच्या सत्रातील पहिल्या दोन तासांत महिलांची संख्या कमी होती. .सकाळी अकरानंतर महिलांची मतदान केंद्रावर रांगा पाहायला मिळाल्या. प्रभागात महाविकास आघाडीतील कॉंग्रेस पक्ष तसेच भाजप कार्यकर्त्यांनी मतदानापूर्वी सकाळी टेंबल, खुर्ची, मतदार याद्यांसह बूथ यंत्रणा सज्ज ठेवली होती. .पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी मतदारांना बाहेर काढले. उमेदवार मतदान करून प्रभागात फेरी मारली. पक्षाच्या नेत्यांनीही विविध प्रभागांत हजेरी लावून कार्यकर्त्यांना बळ दिले. सायंकाळी चारनंतर पुन्हा मतदान केद्रावर गर्दी वाढली. प्रभाग अकरामध्ये प्रमुख लढता कॉंग्रेस व भाजपच्या उमेदवारांमध्ये होती..प्रभाग नऊमध्ये संथगतीसांगली : प्रभाग नऊमध्ये सकाळी मतदान संथ गतीने झाले. दुपारी दीड वाजेपर्यंत सुमारे तीस टक्के मतदान झाले. दुपारी साडेतीन वाजेपर्यंत ४१.६५ टक्के मतदान झाले. अभयनगर, आरवाडे कॉलनी, सह्याद्रीनगर, मार्केट यार्ड, जवाहर हौसिंग सोसायटी आदी भाग या प्रभागात येते. .दुपारी अकरा वाजल्यानंतर महिला मतदार मतदानासाठी बाहेर पडल्या. उमेदवार व त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी मतदारांना बाहेर 