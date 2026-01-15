पश्चिम महाराष्ट्र

Voter List Error Sangli : स्लिपवर नाव आईचे, फोटो मुलाचा! मतदार यादीतील घोळामुळे मतदान केंद्रावर गोंधळ; सांगली महापालिकेतील प्रकार

Sangli Politics : मतदार स्लिपवर नाव आईचं आणि फोटो मुलाचा असल्याचे प्रकार समोर आल्याने सांगली, मिरज व कुपवाड महापालिका क्षेत्रातील मतदान केंद्रांवर गोंधळ उडाला.
Voters face problem due to electoral roll error

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Sangli Miraj Kupwad Municipal Election : सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महापालिकेच्या ७८ जागांसाठी आज मतदान सुरू असून, सकाळपासूनच मतदार यादीतील त्रुटींमुळे मतदारांची मोठी गैरसोय होत असल्याचे चित्र दिसून आले. अनेक मतदान केंद्रांवर नाव शोधण्यासाठी मतदारांची गर्दी झाली होती. काही ठिकाणी मतदार व कर्मचाऱ्यांमध्ये गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली.

