Medical Tourism : १६५ वर्षांची वैद्यकीय परंपरा; आता सांगली-मिरज जागतिक मेडिकल हब होणार का?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात मेडिकल टुरिझमसाठी हब उभारणार असल्याची घोषणा केली आहे. मात्र सांगली-मिरजेची ‘वैद्यकीय नगरी’ अशी ओळख असतानाही मेडिकल टुरिझमसाठी शासन दरबारी प्रयत्न होताना दिसत नाही. सांगली, मिरजेतील वैद्यकीय व्यावसायिकांनी स्वतःच्या बळावर इथली आरोग्य व्यवस्था आधुनिक केली आहे. .मेडिकल टुरिझमसाठी आवश्यक प्रदूषणमुक्त पर्यावरण, उत्तम गुणवत्ता असलेले डॉक्टर्स, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त सुविधा येथे उपलब्ध आहेत. मात्र कवलापूर विमानतळ, सांगली-ईश्वरपूर रस्ता, सांगली-कोल्हापूर रस्ता, शहरातील अंतर्गत रस्ते अशा बाबींकडे लक्ष दिले, तर सांगली-मिरज मेडिकल टुरिझमसाठी योग्य ठिकाण आहे. मात्र त्यासाठी लोकप्रतिनिधींची इच्छाशक्ती आणि सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे..Premium|Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६; आकडेवारीपेक्षा धोके आणि आव्हाने महत्त्वाची.त्यादृष्टीने घेतलेला हा आढावा....वैद्यकीय पर्यटन म्हणजे काय?वैद्यकीय पर्यटन म्हणजे पारंपरिक पर्यटन नव्हे, तर एखाद्या रुग्णाने वैद्यकीय उपचारांसाठी दुसऱ्या देशात जाणे. काही वेळेस एखादा रुग्ण हवापालट, विश्रांतीसाठी जाऊ शकतो, तर अनेकदा आयुर्वेदिक चिकित्सा, अवघड आणि गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया, सौंदर्यविषयक शस्त्रक्रिया, हृदयविकार, कर्करोग उपचार, योग यासाठी परदेशातून मोठ्या संख्येने रुग्ण भारतात येतात. .त्याला वैद्यकीय पर्यटन म्हटले जाते. भारतापेक्षा गरीब, अविकसित देशांमधील नागरिक उपचारांसाठी भारतात येतात. कारण अमेरिका, युरोप येथे जाऊन उपचार करणे त्यांना आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसते. मात्र तेच उपचार, त्याच पद्धतीने भारतात होत असल्याने या देशांमधून भारतात येणाऱ्यांची संख्या गेल्या काही वर्षांमध्ये सातत्याने वाढत आहे..Premium|Elections: महापालिका निवडणूक; शहरी ‘खजिन्या’साठीची लढाई.वीस हजारांहून अधिक लोक निगडितसांगली, मिरजेतील वैद्यकीय व्यवसायाशी डॉक्टर्ससह विविध विभागाशी निगडित कर्मचाऱ्यांची संख्या दहा हजारांच्या घरात आहे. त्याशिवाय वैद्यकीय व्यवसायाशी संबंधित प्रयोगशाळा, डायग्नोसिस सेंटर, औषधविक्री दुकाने आदींचा समावेश केला, तर वीस हजारहून अधिक लोक या क्षेत्राशी या-ना त्यानिमित्ताने निगडित आहेत. या अंदाजित आकडेवारीवरूनही सांगली, मिरजेच्या वैद्यकीय क्षेत्राचा आवाका लक्षात येईल. या क्षेत्राची उलाढाल हजारो कोटींच्या घरात आहे..मेडिकल टुरिझमसाठी संधीमेडिकल टुरिझमसाठी सांगली-मिरजेला मोठी संधी आहे. त्यासाठी आवश्यक अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधा आणि तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. मात्र जोडीला सुसज्ज विमानतळ, चांगली हॉटेल्स, चांगले रस्ते होण्याची गरज आहे. यासाठी महापालिकेने, शासनाने सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास वैद्यकीय नगरी मेडिकल टुरिझम म्हणून नावारुपाला येऊ शकते..मेडिकल टुरिझममध्ये साधारणपणे ज्या उपचारांना प्राधान्य दिले जाते, असे हृदय, गुंतागुंतीच्या, क्लिष्ट शस्त्रक्रिया, सांधेरोपण, मणका, गुडघे, पोटविकार आदींच्या दुर्बिणीतून केल्या जाणाऱ्या शस्त्रक्रियांचे तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. अगदी काही दिवसांच्या बालकापासून वृद्ध रुग्णांवरही क्लिष्ट शस्त्रक्रिया यशस्वी करणारे तज्ज्ञ आहेत. याशिवाय एमआरआय, सिटीस्कॅन, डिजिटल एक्स रे, आधुनिक सोनोग्राफी तंत्रज्ञान आदी तपासण्यांसाठी अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक सेंटर्स आहेत..आता अत्याधुनिक वैद्यकीय सेवा उपलब्धगेल्या दोन-अडीच दशकांत सांगली-मिरजेची आरोग्य सेवा आणखी प्रगतशील झाली आहे. आधुनिक उपचारांचे तंत्रज्ञानही उपलब्ध झाले आहे. त्यामुळे सुपरस्पेशालिटी, मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल्स उभारली जात आहेत..सिद्धिविनायक कर्करोग रुग्णालय, रोटरीची त्वचा बॅंक, लायन्स नॅब हॉस्पिटल, किम्स-यू एम्स, डेक्कन मालती,श्वास लाईफ लाईन, मेहता, सर्वहित, समर्थ न्यूरो, सेवासदन, भारती हॉस्पिटल, सिनर्जी , श्रद्धा सुपर मल्टिस्पेशालिटी, अाशा मल्टिस्पेशालिटी, सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलचे जाळे विस्तारले आहे. या हॉस्पिटल्समध्ये देश-विदेशातील रुग्ण उपचारांसाठी येत आहेत..अवयव काढणे अन् प्रत्यारोपण सुविधामेंदू मृत झालेल्या अर्थात ‘ब्रेनडेड’ रुग्णाचे व्यवस्थित असलेले अवयव काढून ते प्रत्यारोपणासाठी पाठवण्याची सुविधाही सांगलीत भारती हॉस्पिटल, किम्स-यू एम्स हॉस्पिटल, सेवासदन हॉस्पिटलमध्ये आहे. शिवाय अवयव प्रत्यारोपणासाठी किम्स-यू एम्स हॉस्पिटलला शासनाची परवानगी मिळाली आहे..भारत जगात दहावाकेंद्र सरकारच्या पर्यटन विभागाच्या एका अहवालानुसार मेडिकल टुरिझममध्ये भारत जगात दहाव्या स्थानावर आहे. भारत, जपान, स्पेन, दुबई, सिंगापूर मेडिकल टुरिझममध्ये वेगाने पुढे जात आहेत. भारतातील बंगळुरू, चंदीगढ, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तामिळनाडू या ठिकाणी जाऊन उपचार घेणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. वैद्यकीय उपचार आणि खर्चाबाबत युरोप, अमेरिका, तसेच दक्षिण-पूर्व आशियात भारतात सुमारे ३० टक्के स्वस्त आहे. त्यामुळेही मेडिकल टुरिझमसाठी भारताला प्राधान्य दिले जात आहे. त्याचाही फायदा सांगली, मिरजेच्या वैद्यकीय क्षेत्राला होऊ शकतो..१६५ वर्षांपूर्वी सांगली - मिरजेत मेडिकल टुरिझमसुमारे १६५ वर्षांपूर्वी सांगली-मिरजेत ॲलोपॅथी वैद्यकीय उपचारांना प्रारंभ झाला. त्यावेळी भारतात ब्रिटिशांचे राज्य होते. त्यामुळे त्या काळातही देश-विदेशातील प्रख्यात मान्यवर वैद्यकीय उपचारांसाठी येत असत..मिरजेची कोरडी हवा क्षयरुग्णाला मानवत असल्याने वानलेसवाडीजवळ क्षय उपचाराची सुविधा झाली. वानलेस चेस्ट हॉस्पिटल हे त्या काळी देशभर गाजलेले रुग्णालय होते. मिरजेत मिशन हॉस्पिटल, रिचर्डसन लेप्रसी हॉस्पिटल या वैद्यकीय सेवेचा विस्तार झाला होता. त्या काळात बंगाल, राजस्थानसह देशाच्या विविध भागातून लोक उपचारांसाठी मिरजेत येत असत. स्वच्छ आरोग्यदायी हवा असल्याने हवापालटासाठीही येथे परप्रांतातून लोक येत असत. हे एका दृष्टीने तत्कालीन ‘मेडिकल टुरिझम’ अर्थात ‘वैद्यकीय पर्यटन’ होते..कवलापूर विमानतळ केंद्रस्थानीसांगली ः सांगलीला मोठा उद्योग आणायचा आहे, मात्र विमानतळ नाही. सांगलीला व्यापारवृद्धी हवीय, आयटी पार्क करायचा आहे, मात्र विमानतळ नाही. आता वैद्यकीय क्षेत्राने उचल खाल्लीय, मेडिकल टुरिझमला प्राधान्य द्या, त्यातही अडचण विमानतळच. त्यामुळे आता कवलापूर विमानतळ अनेक अर्थाने विकासाच्या चर्चेत केंद्रस्थानी आले आहे. .कवलापूर विमानतळासाठी ‘सकाळ’ने पाठपुरावा ताकदीने केला. काही मंडळींनी ‘कशाला हवे विमानतळ’ असा सूर आळवला होता, मात्र आता सर्वच क्षेत्रांतील चर्चेत विकास हवाय तर विमानतळ हवेच, हा मुद्दा समोर आला आहे. केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात मेडिकल टुरिझमचा मुद्दा समोर आणला गेला. त्यादृष्टीने वैद्यकीय नगरी मिरज, सांगलीची चर्चा सुरू झाली. अनेक वैद्यकीय तज्ज्ञांनी एकमताने कवलापूरला विमानतळ हवे, असे सांगितले आहे..१६५ एकर जागा कमी पडत असेल तर तिथे जागा घ्यावी, असा प्रस्ताव आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही तसा शब्द दिला आहे. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार विशाल पाटील, सांगलीचे आमदार सुधीर गाडगीळ, मिरजचे आमदार सुरेश खाडे सारे सकारात्मक आहेत. दिवंगत नेते अजित पवार यांनीदेखील सगळीकडे विमानतळ आहे, सांगलीला का नको, असे म्हटले होते. .कोणत्याच राजकीय पक्षाकडून, कोणत्या संघटनेकडून याला विरोध नाही. मुद्दा तांत्रिक पातळीवर अभ्यास करून निर्णय घेण्याचा आहे. मेडिकल टुरिझममध्ये दळवळणाच्या उत्तम सुविधा केंद्रस्थानी आहेत. त्यामुळे विमानतळाने आखाती देशांना जोडणे, देशांतर्गत शहरांना जोडणे महत्त्वाचे ठरते. त्यासाठी आता वैद्यकीय क्षेत्रातून दबाव निर्माण होईल. त्याची सुरुवात झाली आहे. .दृष्टिक्षेपात महापालिका क्षेत्रातील वैद्यकीय व्यवसायहॉस्पिटल्सची संख्या = सुमारे ३५०प्रयोगशाळ = अंदाजे ९०सोनोग्राफी = केंद्रे१५४औषध दुकाने = अंदाजे १२००.मेडिकल टुरिझमचे फायदेपरप्रांत; देशाला परदेशी चलन मिळते.

आपल्याकडे अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधा आहेत. मात्र मेडिकल टुरिझमसाठी बाहेरून येणाऱ्या रुग्णांसाठी विमानतळ असणे महत्त्वाचे आहे. तसेच उत्तम दर्जाचे नर्सिंगचे मनुष्यबळ गरजेचे आहे. शिवाय शासनाने पॅरामेडिकल कोर्सेस वाढवले पाहिजेत. मेडिकल टुरिझमसाठी आपल्या भागातील वैद्यकीय सुविधांचे स्वतंत्र पोर्टल सुरू करावे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा केला पाहिजे.- डॉ. रोहन पाटील.आजही अमेरिका, इंग्लंडमध्ये सर्वोत्तम डॉक्टरांमध्ये भारतीय डॉक्टरांची गणना होते. तसेच आपल्याकडेही अमेरिका, इंग्लंडमध्ये प्रशिक्षित झालेले डॉक्टर्स आहेत. त्यांना तेथील लोकांना काय गरज आहे, त्यांच्या अपेक्षा काय आहेत, याची माहिती आहे. सांगली, मिरजेच्या डॉक्टरांनी गेल्या २५-३० वर्षांत स्वतःच्या कर्तृत्वावर इथली वैद्यकीय व्यवस्था उत्तम दर्जाची केली आहे. येथील लोकप्रतिनिधींनी प्राधान्याने इथला सांगली कोल्हापूर रस्ता चांगला करून घ्यावा. तसेच 'वंदे भारत'सारखी रेल्वेची सुविधा वाढवावी. मेडिकल हबसाठी प्रदूषणमुक्त हवा, पायाभूत वैद्यकीय सुविधा आणि चांगली दळणवळण सुविधा हवी. यातील बहुतांश बाबी आपल्याकडे आहेत. फक्त गरज आहे ती सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नाची आणि दूरदृष्टीची.- डॉ. मकरंद खोचीकर.मेडिकल टुरिझमसाठी दळणवळण सुविधा वाढल्या पाहिजेत. सांगली ईश्वरपूर, सांगली-कोल्हापूर रस्ता चांगला झाला पाहिजे. कवलापूरला विमानतळ हवे. रेल्वेचे दळणवळण वाढले पाहिजे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आपले शहर बकाल होत आहे. हे चित्र बदलले पाहिजे. शहरातील रस्ते स्वच्छ आणि मोकळे झाले पाहिजेत. हे रस्ते म्हणजे शहराच्या रक्तवाहिन्या आहेत. त्यातील ब्लॉक निघाला तर शहर निरोगी होईल. पॅरामेडिकल सेवा चांगल्या मिळण्यासाठी महाविद्यालय वाढली पाहिजेत. वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ अनेक जण आहेत. त्यांना एकत्र आणले पाहिजे, एकत्रित प्रयत्न केले तर आपले मेडिकल हब निश्चित होऊ शकते.- डॉ. अनिल मडके.एककाळ मेडिकल टुरिझममध्ये सांगली-मिरज खूप पुढे होते. अरब रुग्णांची संख्या अधिक होती. तो लोंढा आता पुण्यात थांबतोय. त्यांना दुबई ते पुणे अडीच तासांत विमान प्रवास शक्य झालाय. आता तर अरब देशांमध्ये वैद्यकीय क्षेत्रात गुंतवणूक वाढते आहे, जगभरातील वैद्यकीय तज्ज्ञांना ते पाचारण करताहेत. अशावेळी मिरज-सांगलीत मेडिकल टुरिझमला नव्याने संधी शोधायची असेल तर पायाभूत सुविधांपासून सुरवात करावी लागेल. कवलापूर विमानतळ त्यात केंद्रस्थानी असेल. शिवाय, मोठ्या हॉटेल्सची चेन, पर्यटन संस्कृतीला साजेसे वातावरण बनवणे, बहुभाषिक कर्मचारी उपलब्धतेला प्राधान्य द्यावे लागेल. कर्नाटकशी आपली जशी 'कनेक्टिव्हिटी' आहे, तशीच ती गोवा, तामिळनाडू, आंध्र आदी लगतच्या राज्यांशी करावी लागेल. संधी नक्कीच आहेच.- डॉ. रवींद्र पाटील.मिरज शहर हे अगोदरच मेडिकल हब बनले आहे. मध्यंतरीच्या कालावधीत अनेक रुग्ण बेळगाव, हैदराबाद, कोल्हापूरकडे जात होते. मात्र, आता पुन्हा अनेक रुग्ण मिरजेत वाढू लागले आहेत. सर्व सुविधा देणाऱ्या रुग्णालयांचीही संख्या आता वाढते आहे. अगदी मुंबई, पुण्यातूनही काही रुग्ण उपचारांसाठी मिरजेत येतात. परदेशातून येणाऱ्या रुग्णांचीही संख्या तुलनेने वाढते आहे. सरकारच्या सूचनेचा अंमल केल्यास मिरजेचे आरोग्य क्षेत्र वाढणार आहे. यासाठी मिरजेतील पायाभूत सुविधा वाढणे आवश्यक आहे. शहरातील अरुंद रस्ते प्रशस्त होणे आवश्यक आहेत.- डॉ. रियाज मुजावर.यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने मेडिकल टुरिझमची घोषणा केली आहे. त्याप्रमाणे राज्य शासन मिरज मेडिकल टुरिझमसाठी प्रयत्नशील हवे. शहरातील अंतर्गत रस्ते खड्डे मुक्त करणे आणि 'ग्रीन कॉरिडोर' सारख्या सुविधांना लागणारा विलंब टाळण्यासाठी हवाई वाहतूक सुविधा निर्माण केल्यास मेडिकल टुरिझमला हे पूरक ठरणार आहे. सध्या सुविधांचा अभाव आहे. हे पूर्ण करावे. हे केल्यास मेडिकल टुरिझमला आणखी बळकटी मिळेल.- डॉ. विनोद परमशेट्टी. 