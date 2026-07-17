Miraj Assembly Constituency : 'मिरज मतदारसंघ खुला झाला तरी मी निवडणूक लढवणारच'; आमदार खाडेंच्या वक्तव्याने चर्चांना उधाण, राजकीय समीकरणे बदलणार?

मिरज : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदारसंघांच्या परिसीमनाची शक्यता व्यक्त होत असतानाच मिरज विधानसभा मतदारसंघ खुला झाला तरी निवडणूक लढवणारच, असे संकेत माजी मंत्री, आमदार सुरेश खाडे यांनी (Miraj Assembly constituency delimitation news) दिले. विकासकामांबाबत आयोजित पत्रकार परिषदेनंतर पत्रकारांशी अनौपचारिक संवाद साधताना त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली..मतदारसंघाचे परिसीमन झाल्यास तो अनुसूचित जातीसाठी राखीव राहणार, की खुला होणार याबाबत विविध स्तरांवर चर्चा सुरू आहे. आमदार खाडे म्हणाले, ‘मतदारसंघ खुला झाला तरी येथे मी आहेच. जनतेने मला पाच वेळा निवडून दिले आहे. मी समाधानी आहे. मात्र, लोकांची कामे करण्याची इच्छा अजूनही आहे. जनतेचे माझ्यावर प्रेम आहे. त्यामुळे लोकांची सेवा करण्यासाठी पुन्हा निवडणूक रिंगणात उतरेन.’ त्यांच्या या वक्तव्यामुळे मिरज विधानसभा मतदारसंघातील राजकीय समीकरणांबाबत नव्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे..Suraj Sakhare Firing in Kolhapur : डोळ्यांदेखत गोळीबार पाहून बोबडीच वळली; टायर फुटल्यासारखा मोठा आवाज अन्..; प्रत्यक्षदर्शी कामगाराने सांगितला घटनेचा थरार.पत्रकार परिषदेत खाडे यांनी विकासकामांचाही आढावा घेतला. येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाची सध्याची इमारत ३२ वर्षे जुनी व जीर्ण झाल्याने ७०० खाटांच्या अत्याधुनिक नव्या इमारतीसाठी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून निधीची मागणी करण्यात आली आहे, अशी माहिती दिली. तसेच शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने पात्र लाभार्थ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ करण्याची तरतूद केली आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान दिले जात आहे. या योजनेत जमिनीच्या क्षेत्रफळाची कोणतीही अट नसून, सर्व पात्र शेतकरी याचा लाभ घेऊ शकतात, असे त्यांनी सांगितले..Sonam Wangchuk Protest : सोनम वांगचूक यांना 'इंडिया'चा पाठिंबा, राजर्षी शाहू समाधिस्थळी धरणे आंदोलन; PM मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांच्याविरोधात घोषणाबाजी.महावितरणच्या माध्यमातून कृषी पंपधारकांच्या ४८ हजार कोटी रुपयांच्या थकीत वीजबिलाची माफी करण्यात आली आहे. सर्व पात्र शेतकऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने दिवसा मोफत वीज देण्याचा शासनाचा संकल्प असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री वैद्यकीय साहाय्यता कक्षाच्या समन्वयाने ‘चरण सेवा’ उपक्रम राबविण्यात येणार असून वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी कार्यरत डॉक्टरांसाठी नाश्ता, चहा व भोजनाची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. तसेच १८ व २१ जुलै रोजी भोसे येथील यल्लमा मंदिर आणि तासगाव फाटा येथे समुदाय आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.