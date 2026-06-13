पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Rain Update : घाईघाईत पेरणी करताय? सांगली कृषी विभागाचा शेतकऱ्यांना अत्यंत महत्त्वाचा सल्ला; 'एवढा' पाऊस झाल्याशिवाय पाऊल उचलू नका!

Monsoon Break Raises Concern Among Sangli Farmers : सांगली जिल्ह्यात मॉन्सूनच्या आगमनानंतरही पावसाने विश्रांती घेतल्याने खरीप पेरण्या मंदावल्या आहेत.
Why has monsoon slowed in Sangli?

Why has monsoon slowed in Sangli?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सांगली : जिल्ह्यात मॉन्सूनच्या आगमनानंतरही पावसाने पुन्हा दडी मारल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली (Sangli rain update) आहे. ७ जून रोजी झालेल्या मॉन्सूनपूर्व पावसाने चांगली हजेरी लावली होती. त्यानंतर ९ जूनपासून मॉन्सून दाखल झाला आणि एक-दोन दिवस समाधानकारक पाऊस झाला. मात्र, गेल्या तीन दिवसांपासून पावसाने विश्रांती घेतली आहे. पुढील आठवडाभरही पावसाची प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याचा हवामान विभागाचा अंदाज आहे.

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