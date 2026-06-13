Sangli Rain Update : घाईघाईत पेरणी करताय? सांगली कृषी विभागाचा शेतकऱ्यांना अत्यंत महत्त्वाचा सल्ला; 'एवढा' पाऊस झाल्याशिवाय पाऊल उचलू नका!

सांगली : जिल्ह्यात मॉन्सूनच्या आगमनानंतरही पावसाने पुन्हा दडी मारल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली (Sangli rain update) आहे. ७ जून रोजी झालेल्या मॉन्सूनपूर्व पावसाने चांगली हजेरी लावली होती. त्यानंतर ९ जूनपासून मॉन्सून दाखल झाला आणि एक-दोन दिवस समाधानकारक पाऊस झाला. मात्र, गेल्या तीन दिवसांपासून पावसाने विश्रांती घेतली आहे. पुढील आठवडाभरही पावसाची प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याचा हवामान विभागाचा अंदाज आहे..पावसाच्या या रेंगाळलेल्या परिस्थितीमुळे जिल्ह्यातील खरीप पेरण्यांना ‘ब्रेक’ लागला आहे. पुरेसा पाऊस आणि जमिनीत आवश्यक ओलावा निर्माण झाल्याशिवाय पेरणी करू नये, असे आवाहन कृषी विभागाने यापूर्वीच केले होते. सध्या त्याची प्रचिती येत असून घाईने पेरणी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकांना उन्हाचा ताण जाणवू लागला आहे..Nashik Rainfall : पावसाचे दिवस 40 ते 45 वर घसरले; बदलत्या पॅटर्नमुळे शेती अस्थिर, पीकवाढीचे चक्रच कोलमडले, 2019-2015 ची आकडेवारी काय सांगते?.जिल्ह्यातील शिराळा तालुक्यात सुमारे तीन हजार हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. मात्र, पावसाने उघडीप दिल्यामुळे या पिकांनाही पावसाची नितांत गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या नजरा आता आभाळाकडे लागून राहिल्या आहेत..Shaktipeeth Highway : शक्तिपीठ महामार्गाचा वाद मिटणार? माजी मंत्र्यांनी सुचवला 'हा' 45 वर्षांपूर्वीचा ऐतिहासिक तोडगा, नागनाथअण्णांनी असं काय केलं होतं?.पेरणीबाबत कृषी विभागाचा सल्लाकृषी विभागाच्या मार्गदर्शनानुसार किमान १०० मिलिमीटर पाऊस आणि सुमारे १५ इंचांपर्यंत जमिनीत ओल झाल्यानंतरच पेरणी करणे सुरक्षित ठरणार आहे. यंदा ‘एल निनो’च्या पार्श्वभूमीवर कमी कालावधीत येणाऱ्या खरीप पिकांच्या वाणांना प्राधान्य देण्याचा सल्ला शेतकऱ्यांना दिला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.