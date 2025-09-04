Sangli Municipal Corporation : सांगली महापालिकेचे प्रभाग ‘जैसे थे’; प्रारूप प्रभाग रचनेवर हरकती-सूचनांसाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत मुदत

सांगली: आगामी सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका निवडणुकांसाठी आज महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रभाग रचनेची प्रारूप यादी जाहीर झाली. महापालिकेच्या मुख्यालयासह तीनही विभागीय कार्यालयांमध्ये प्रारूप यादी पाहण्यासाठी नागरिकांनी धाव घेतली. याआधीच्या निवडणुकीवेळचीच ९९ टक्के रचना कायम ठेवली आहे. यावर १५ सप्टेंबरपर्यंत हरकती-सूचना देण्यासाठी मुदत आहे..आनंदाची बातमी! 'आयटी पार्कच्या दोन्ही जागा होणार विकसित': शिवेंद्रसिंहराजेंचा पुढाकार; लिंबखिंडीत आयटी कंपन्या, गोडोलीत कौशल्य विकास केंद्र उभारणार.पालिकेच्या निवडणुकांसाठी प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे. त्याचाच पहिले पाऊल म्हणजे प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर झाली. एकूण वीस प्रभाग असून त्यापैकी सांगलीवाडी (प्रभाग क्रमांक १३), मिरजेतील उत्तमनगर (प्रभाग क्रमांक २०) अशा दोन प्रभागांत ३ सदस्य असतील, तर उर्वरित सर्व अठरा प्रभाग चार सदस्यीय असतील. मिरजेतील दोन आणि तीन प्रभाग वगळता सर्व प्रभाग पूर्वीप्रमाणेच कायम आहेत..निवडणूक आयोगाच्या आदेशाप्रमाणे या रचनेसाठी २०११ च्या जनगणनेचा आधार असून, त्या लोकसंख्येच्या आधारे प्रभाग रचना असली तरी १ जुलै २०२५ ची मतदार यादी ग्राह्य धरली जाणार आहे. नव्याने पुरवणी मतदार यादी जोडणार किंवा नाही, याबाबतचा निर्णय आयोगाच्या सूचनांनुसार पुढे घेतला जाणार आहे. आता सर्वात उत्सुकतेचा भाग असलेला आरक्षणाचा मुद्दा मात्र अद्याप प्रलंबित आहे. हरकती सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आयोगाचे त्याबाबतचे आदेश येणार आहेत..Sangli Ganesh Visarjan Tragedy :'कृष्णा नदीत मूर्ती विसर्जनावेळी कृष्णेत दोघे बुडाले'; कसबे डिग्रज, पद्माळेत घटनेत दोघे बचावले; वृद्धाचा मृतदेह सापडला.दरम्यान, काल आयुक्त सत्यम गांधी आणि उपायुक्त अश्विनी पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेत या संपूर्ण प्रक्रियेची माहिती दिली होती. १५ सप्टेंबरला दुपारी तीन वाजेपर्यंत सूचना व हरकतीसाठी वेळ देण्यात आली आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्रत्येक प्रभाग समिती कार्यालयात स्वतंत्र कक्ष स्थापन केला आहे. तेथे लिपिक हरकती स्वीकारणार आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.