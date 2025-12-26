पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Muncipal : महापालिका निवडणुकीसाठी जय्यत तयारी; चारशे कर्मचाऱ्यांना ईव्हीएम प्रशिक्षण

EVM and VVPAT Training for Municipal Elections : महापालिका निवडणुकीपूर्वी मतदान अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट सराव, मॉक पोलपासून निकाल पडताळणीपर्यंत प्रत्येक टप्प्याचे सखोल प्रशिक्षण. प्रशासनाची सूक्ष्म तयारी; मनुष्यबळ व तांत्रिक व्यवस्थापनावर भर
सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : महानगरपालिका निवडणुकीसाठी गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या प्रशिक्षण कार्यक्रमात सुमारे...चारशेंवर कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला. मतदान केंद्राध्यक्ष, मतदान अधिकारी यांचे पहिले प्रत्यक्ष ईव्हीएम हाताळणी प्रशिक्षण झाले.

