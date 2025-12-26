Sangli Muncipal : महापालिका निवडणुकीसाठी जय्यत तयारी; चारशे कर्मचाऱ्यांना ईव्हीएम प्रशिक्षण

सांगली : महानगरपालिका निवडणुकीसाठी गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या प्रशिक्षण कार्यक्रमात सुमारे...चारशेंवर कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला. मतदान केंद्राध्यक्ष, मतदान अधिकारी यांचे पहिले प्रत्यक्ष ईव्हीएम हाताळणी प्रशिक्षण झाले. .आयुक्त सत्यम गांधी दोन दिवस सहभागी होते. येथील शांतिनिकेतन लोकविद्यापीठात शिबिर झाले. या प्रशिक्षणामध्ये मतदान प्रक्रियेशी संबंधित सर्व बाबींचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण देण्यात आले. त्यात ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅट यंत्रणेची जोडणी, सीलिंग, मॉक पोल, प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया तसेच निकाल पडताळणी यांचा समावेश होता. .Gadhinglaj News : गडहिंग्लज प्रभाग तीन-अ मध्ये २४६९ मतदारांवर सर्वपक्षीयांची नजर; २० डिसेंबरच्या मतदानाला सुरू झाला नवा राजकीय थरार.यासोबतच पीपीटीद्वारे तांत्रिक सत्रे घेण्यात आली. मास्टर ट्रेनर दिपक डेसले यांनी ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅटच्या प्रत्येक टप्प्याचे प्रात्यक्षिकासह सविस्तर मार्गदर्शन केले. मतदानाच्या दिवशी संभाव्य तांत्रिक अडचणी व त्यावरील उपाय याबाबतही कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्यात आले. .दिवसभरात दोन सत्रात सायंकाळी पाचपर्यंत दोन सत्रांमध्ये शेकडो मतदान अधिकारी व कर्मचारी प्रशिक्षणात सहभागी होत आहेत. मतदान केंद्राध्यक्ष, संपूर्ण मतदान केंद्राचे नियंत्रण व ईव्हीएम व्यवस्थापन, मतदार ओळख, मतदार यादी व नोंदणी प्रक्रिया, मतदान अधिकारी २ व शाई लावणे, नोंदवही हाताळणी व तांत्रिक साहाय्य प्रत्येक कर्मचाऱ्याकडून तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली ईव्हीएम जोडणी, मॉक पोल घेणे व निकाल पडताळणीचे प्रात्यक्षिक प्रत्यक्ष करून घेतले जात आहे..Baramati Election : माळेगाव नगरपंचायत निवडणुकीसाठी प्रशासन सज्ज; १८ जागांसाठी मतदान; २२ ठिकाणी सर्व सुविधा उपलब्ध!.यावेळी अतिरिक्त आयुक्त राहुल रोकडे, उपायुक्त आश्विनी पाटील यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मनुष्यबळ व्यवस्थापन नोडल अधिकारी विनायक शिंदे व त्यांच्या संपूर्ण टीमने प्रशिक्षणासाठी आवश्यक मनुष्यबळाचे सूक्ष्म नियोजन केले. .ईव्हीएम व्यवस्थापन नोडल अधिकारी अमर चव्हाण यांनी ईव्हीएम यंत्रणेची उपलब्धता, मांडणी व तांत्रिक व्यवस्थेचे नियोजन यशस्वीपणे पार पाडले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.