पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Politics : ये मेरा शहर…’ पालिका निकालांनी सांगलीत उभे केले नवे धुरंधर, जुन्या समीकरणांना धक्का

New Political Strongmen Emerge : पालिका निवडणुकांतून सांगली जिल्ह्याच्या राजकारणात स्पष्ट सत्तांतराचे संकेत, जुन्या नेत्यांना इशारा, विटा, तासगाव आणि ईश्वरपूरच्या निकालांनी नेतृत्वाची नवी पिढी केंद्रस्थानी
New Political Strongmen Emerge

New Political Strongmen Emerge

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली : ‘घायल हूँ, इसलिए घातक हूँ...’ हा डायलॉग यावेळी ईश्वरपुरात जयंत पाटील, तासगावात संजय पाटील, विट्यात सुहास बाबर यांना बरोबर लागू पडला. विधानसभेला मताधिक्य घटल्याने खडबडून जागे झालेल्या जयंतरावांनी ईश्वरपूर, आष्ट्याची निवडणूक ईर्षेने लढली आणि नेटाने जिंकली.

Loading content, please wait...
Sangli
political
election
update
Paschim maharashtra
Muncipal corporation

Related Stories

No stories found.