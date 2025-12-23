Sangli Politics : ये मेरा शहर…’ पालिका निकालांनी सांगलीत उभे केले नवे धुरंधर, जुन्या समीकरणांना धक्का

सांगली : ‘घायल हूँ, इसलिए घातक हूँ...’ हा डायलॉग यावेळी ईश्वरपुरात जयंत पाटील, तासगावात संजय पाटील, विट्यात सुहास बाबर यांना बरोबर लागू पडला. विधानसभेला मताधिक्य घटल्याने खडबडून जागे झालेल्या जयंतरावांनी ईश्वरपूर, आष्ट्याची निवडणूक ईर्षेने लढली आणि नेटाने जिंकली. .लोकसभा, विधानसभेला सलग दोन पराभवानंतर ‘काका संपले’ असे म्हणणाऱ्यांना ‘तासगाव’ने झटका दिला. ५० वर्षांची पाटलांची सत्ता उलथवून लावत बाबरांनी विटा जिंकले... हे तीन निकाल जिल्ह्याच्या राजकारणात चर्चेत आले..Sangli Politics : जिल्हातील राजकारण कूस बदलतेय! नगरपालिका - नगरपंचायत निवडणुकांच्या निमित्ताने नव्या चेहऱ्यांकडे नेतृत्व.जत, आटपाडी या दुष्काळी भागात फुललेले ‘कमळ’, शिराळ्यावर फडकलेला ‘भगवा’ आणि विश्वजित कदमांनी राखलेला पलूस गड राखत ‘हाता’ची राखलेली लाज... यापलीकडे या निकालाकडे पाहिले पाहिजे. जिल्ह्यात भाजपच्या बरोबरीने शिंदेची शिवसेना आस्तेकदम विस्तारत आहे. उलट बाजूला काँग्रेस सोयीस्कर राजकारणातून बाहेर पडायला तयार नाही. ‘जयंतनीती’ आता वाळवा तालुक्यापुरती उरली आहे. प्रत्येक शहराला नवा धुरंधर मिळाला. - शेखर जोशी.जत, आटपाडी, विटा, शिराळा येथे भाजप आणि शिवसेनेने आपला पाया मजबूत केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने वाळव्यातील आपला बेस कायम राखला आहे. पलूस लिमिटेड काँग्रेस एका कोपऱ्यात उरली आहे. .Sangli Politics : 'महापालिकेची निवडणूक काँग्रेस-राष्ट्रवादी एकत्र लढणार'; जयंत पाटील, विश्वजित कदम, विशाल पाटील यांची मोठी घोषणा.जिल्हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता, तो आता फक्त एका कोपऱ्यापुरता उरल्याचे चित्र या पालिका निवडणुकीतून पुढे आले आहे. यापूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीचा हाच ‘ट्रेंड’ होता. विट्यात पन्नास वर्षांनंतर सत्तांतर घडले. मतदारांना गृहीत धरू नका, असा स्पष्ट संदेश विटेकरांनी दिला. दिवंगत अनिल बाबर आयुष्यभर या क्षणासाठी धडपडले. .ती त्यांची इच्छा सुहास यांनी पूर्ण केली. विटा शहरात रस्ते, चौक आणि विकासाचे कौतुक व्हायचे. पण, पाटलांचे राजकीय डावपेच चुकले. ‘लोहा लोहे को काटता है’ या न्यायाने आमदार सुहास बाबर यांनी रणनीती आखली. .आक्रमक प्रचार, तोडीस तोड ‘नियोजन’, हे त्याचे बलस्थान राहिले. त्यातच वैभव पाटील यांचे अनेक वेळा पक्ष बदलणे आणि शेवटी भाजपकडे जाणे हे देखील विट्यातील जनतेला रुचलेले दिसले नाही. या निकालाने शिंदेंच्या शिवसेनेला ‘बूस्टर’ मिळाला. .तासगावकरांनी यावेळी पुन्हा काकांची साथ निभावली. आमदार रोहित पाटील यांनी भाजपच्या लाटेत विधानसभेला मोठा विजय मिळवला होता. त्यामुळे तासगावात तोच ‘ट्रेंड’ राहील, अशी अपेक्षा त्यांना होती. तासगावकरांनी त्या भ्रमाला सुई लावली. .लोकसभा आणि पाठोपाठ विधानसभेवेळी ‘बॅकफूट’ला गेलेल्या संजयकाकांना या विजयाने मोठा आधार दिला. या विजयानंतर जिल्हा परिषद, पंचायत समितीला स्वतंत्र ताकद आजमावण्याचे बळ त्यांना मिळाले आहे..जयंत पाटील विधानसभेला मताधिक्य घटल्याने ‘बॅकफूट’वर गेले होते. ईश्वरपूर, आष्टा या दोन्ही पालिकांतील विजयाने कार्यकर्त्यांना ‘रिचार्ज’ करण्यात ही निवडणूक त्यांना महत्त्वाची ठरली आहे. राज्याचे लक्ष ‘ईश्वरपूर’ नामांतरानंतर काय, याकडे लागले होते. .जयंत पाटील यांची भाजपने कोंडी केली होती. निवडणुकीपूर्वीच गोपीचंद पडळकर विरुद्ध जयंत पाटील संघर्ष गाजला. त्या पार्श्वभूमीवर अण्णासाहेब डांगे यांनी राष्ट्रवादी सोडून भाजपच्या अंगणात घरटे बांधले. जयंतरावांभोवती चक्रव्यूह रचला गेला होता, मात्र डांगेंना त्याचा लाभ उठवता आला नाही. इस्लामपुरात महायुतीत एकसंधपणा नव्हता. .मुख्यमंत्र्यांची सभा, मोठी रसद, प्रचाराला फौजफाटा ही सारी चाणक्यनीती फोल ठरली. महायुतीचे कारभारी वाढले आणि त्यावर जयंत पाटील भारी ठरले. त्यांच्या धुरंधर खेळीपुढे महायुतीची कामगिरी सुमार राहिली..काँग्रेस संकटात आहे, फक्त विश्वजित कदमांचे गाव वगळून, हे पुन्हा स्पष्ट झाले. विश्वजित यांनी त्यांच्या होम ग्राऊंडवरची पकड मजबूत ठेवली. जतमध्ये मात्र त्यांना करिष्मा दाखवता आला नाही. वाळवा आणि तासगाव तालुका वगळता राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाची जिल्ह्यातील ताकद ओसरत चालल्याचे चित्र अधिक ठळक झाले. त्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ‘अंडरस्टँडिंग’नंतरही जत, तासगावमध्ये पराभव झाला..शिराळा नगरपंचायतीत सत्यजित देशमुख ‘बाजीगर’ ठरले. तिथे भाजपच्या चिन्हावर नगराध्यक्ष लढले नाहीत, शिवसेनेचे चिन्ह होते, मात्र प्रभाव अर्थातच सत्यजित देशमुख यांचा राहिला. जिल्हा बँकेसह सहकाराची मजबूत पकड असलेले मानसिंगराव नाईक यांना धोबीपछाड देण्यात त्यांना यश आले. मानसिंगराव-शिवाजीराव ही नाईकांची आघाडी निष्प्रभ ठरली..जतमध्ये महाविकास आघाडीतील फुटीचा भाजपला फायदा झाला. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्या, विलासराव जगताप यांनी पडळकर आणि आरळींना थांबवण्यासाठी मोठी खेळी केली, पण जतकरांनी आरळींना निवडले. या सर्वांचे दूरगामी परिणाम जिल्ह्याच्या पुढील राजकारणात दिसून येतील. मुख्य म्हणजे दोन्ही काँग्रेसला; आणि अजितदादांच्या पक्षालाही येथे ‘स्पेस’ निर्माण करणे आणि कार्यकर्ते टिकवून ठेवणे आव्हानात्मक असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.