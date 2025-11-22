Sangli Election: अर्ज माघारीचा धडाका! सांगलीत ३७५ जण बाहेर ४१ नगराध्यक्ष आणि तब्बल ५९४ नगरसेवक मैदानात

सांगली: जिल्ह्यातील सहा नगरपालिका आणि दोन नगरपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी आज अर्ज माघार घेण्याच्या अखेरच्या दिवशी नगराध्यक्षपदाच्या २८ आणि नगरसेवकपदाच्या ३४७ अशा एकूण ३७५ जणांनी रिंगणातून माघार घेतली. त्यामुळे आठ नगराध्यक्षपदांसाठी ४१ तर नगरसेवकपदासाठी ५९४ उमेदवारांनी शड्डू ठोकला आहे..जिल्ह्यातील ईश्वरपूर, आष्टा, तासगाव, विटा, जत आणि पलूस या सहा नगरपालिका, तर शिराळा आणि आटपाडी या दोन नगरपंचायतींसाठी दोन डिसेंबरला निवडणूक होत आहे. नगरपालिकेसाठी १०६३ अर्ज, तर नगरपंचायतीसाठी ४१२ अर्ज दाखल झाले. .Sangli Election Results : 83 जणांचे 'डिपॉझिट' जप्त, मातब्बर नेत्यांचा समावेश; सोळा लढले, बाकीचे फक्त नडले.अर्ज माघारीची आज शेवटची मुदत होती. नेत्यांसह स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी नाराज बंडखोरांना शब्द देऊन समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. त्याला काही ठिकाणी यश आले; परंतु काही ठिकाणी बंडखोरी झाली..महायुती आणि महाविकास आघाडीत थेट सामना न होता स्थानिक राजकीय स्थितीनुसार चित्र बदलले आहे. महायुतीत अनेक ठिकाणी फूट पडली आहे, तर महाविकास आघाडीतही अंतर्गत विसंवाद समोर आला..Sangli Election Result : निवडणुकीत 'वंचित'च्या उमेदवारांची कामगिरी 'किंचित'च; कुणाला किती मिळाली मतं?.ऊरुण-ईश्वरपूर येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्याविरोधात महायुती अशी दुरंगी लढत होत आहे. महायुतीकडून भाजपचे विश्वनाथ डांगे विरुद्ध आनंदराव मलगुंडे अशी थेट लढत होत आहे. .आष्टा येथे राष्ट्रवादीचे माजी आमदार स्व. विलासराव शिंदे गट व जयंत पाटील यांच्या गटासमोर महायुतीचे आव्हान आहे. तेथेही दुरंगी लढत आहे. माजी उपनगराध्यक्ष विशाल शिंदे विरुद्ध महायुतीकडून प्रवीण माने अशी दुरंगी लढत आहे. .विटा नगरपालिकेमध्ये शिवसेनेचे आमदार सुहास बाबर विरुद्ध भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर व भाजप नेते वैभव पाटील यांच्या गटात दुरंगी निवडणूक होईल. आटपाडीत महायुतीमध्ये दुरंगी लढत होत आहे. भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर व अमरसिंह देशमुख विरोधात शिंदे गटाचे आमदार सुहास बाबर व जिल्हा बँकेचे संचालक तानाजी पाटील अशी लढत आहे..शिराळा नगरपंचायतीमध्ये दोन राष्ट्रवादी विरुद्ध भाजप-शिंदे गट शिवसेना अशी लढत होत आहे. शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार व जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक विरुद्ध भाजप आमदार सत्यजित देशमुख, भाजप जिल्हाध्यक्ष सम्राट महाडिक व एकनाथ शिंदे शिवसेना यांच्यात रंगला आहे..जतमध्ये काँग्रेस, भाजप आणि शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि अजितदादा राष्ट्रवादी काँग्रेस अशी तिरंगी निवडणूक होत आहे. नगराध्यक्षपदासाठी काँग्रेसचे सुजय शिंदे, भाजपकडून डॉ. रवींद्र आरळी आणि राष्ट्रवादीचे सुरेश शिंदे अशी नगराध्यक्षपदासाठी लढत आहे..पलूस नगरपरिषदेसाठी तिरंगी लढत होत आहे. काँग्रेस, भाजप आणि अजितदादा राष्ट्रवादी काँग्रेस अशी लढत होईल. तासगाव नगरपरिषदेसाठी चौरंगी लढत होत आहे. आम. रोहित पाटील, माजी खासदार संजय पाटील, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस असा सामना रंगणार आहे..नगराध्यक्ष, नगसेवकसाठी रिंगणातील उमेदवारनगरपालिका नगराध्यक्ष नगरसेवक ईश्वरपूर ६ ९४विटा ३ ६९आष्टा २ ७२तासगाव ५ ८८जत ७ ९४.पलूस ६ ६७शिराळा ८ ५०आटपाडी ४ ६०एकूण ४१ ५९४.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.