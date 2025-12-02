पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli News : ९४ कोटींची घरपट्टी थकीत; सांगली महापालिकेचा बड्या थकबाकीदारांवर दणदणीत बडगा, चार मालमत्ता सील!

Sangli Municipal Launches Major Action : महापालिका क्षेत्रातील मालमत्ताधारकांकडे ९४ कोटी रुपयांची घरपट्टी थकीत आहे. यातील ५० हजारांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या २०९५, तर पाच हजारांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या ३४ हजार १२० मालमत्ताधारकांना जप्तीपूर्व नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या.
Sangli Municipal Launches Major Action

Sangli Municipal Launches Major Action

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली : महापालिका क्षेत्रातील बड्या थकबाकीविरोधात प्रशासनाकडून आज कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला. जप्तीपूर्व नोटिसा देऊन थकीत कर न भरणाऱ्या चार मालमत्तांना सील ठोकण्यात आले, तर एकूण १२ जणांवर कारवाई करीत ३३ लाख रुपयांची थकबाकी वसुली करण्यात आली.

Loading content, please wait...
Sangli
Paschim maharashtra
Muncipal corporation
recovery
Action
property
tax

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com