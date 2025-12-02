Sangli News : ९४ कोटींची घरपट्टी थकीत; सांगली महापालिकेचा बड्या थकबाकीदारांवर दणदणीत बडगा, चार मालमत्ता सील!

सांगली : महापालिका क्षेत्रातील बड्या थकबाकीविरोधात प्रशासनाकडून आज कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला. जप्तीपूर्व नोटिसा देऊन थकीत कर न भरणाऱ्या चार मालमत्तांना सील ठोकण्यात आले, तर एकूण १२ जणांवर कारवाई करीत ३३ लाख रुपयांची थकबाकी वसुली करण्यात आली..महापालिका क्षेत्रातील मालमत्ताधारकांकडे ९४ कोटी रुपयांची घरपट्टी थकीत आहे. यातील ५० हजारांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या २०९५, तर पाच हजारांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या ३४ हजार १२० मालमत्ताधारकांना जप्तीपूर्व नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. .Property Tax : नियमीत करदात्यांना २५ टक्के सवलत द्या; अभय योजनेतून तीन दिवसात १५.२७ कोटी वसूल.आता यातील बड्या थकबाकीदारांवर कारवाई करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले होते. त्यानुसार घरपट्टी विभागाने उपायुक्त अश्विनी पाटील, सहाय्यक आयुक्त आकाश डोईफोडे यांच्या नेतृत्वाखाली आजपासून थकीत कर वसुली मोहीम हाती घेतली..सांगली शहरातील दोन्ही प्रभागांत कर अधीक्षक विद्या सानप-घुगे आणि वाहिद मुल्ला यांच्या पथकांनी १२ थकबाकीदार मिळकतदारांवर कारवाई केली. तसेच कुपवाडमधील चार थकबाकीदारांकडून कर वसूल करण्यात आला. .Pune News : अभय योजनेत थकबाकीदारांचे फुलांनी स्वागत; प्रामाणिक करदाते अद्याप कौतुकापासून दूर!.दिवसभरात ३३ लाखांची थकबाकी वसूल झाली. यातील आठ थकबाकीदारांनी तत्काळ धनादेश देत कारवाई टाळली. यावेळी कर भरण्यास नकार देणाऱ्या चार बड्या थकबाकीदारांच्या मालमत्ता सील करण्यात आल्या. .या चारजणांकडे ५ लाख ६० हजार ९२६ रुपयांची थकबाकी आहे. सील केलेल्या मालमत्तांत वर्धमान प्लाझा, जिल्हा शासकीय व निमशासकीय सोसायटीचा समावेश आहे. थकबाकीदारांनी थकीत कर जमा करावा. कारवाई टाळावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.