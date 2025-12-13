पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Municipal Sanitation : रस्त्यावर बॅरिकेड नाही, अंगावर जॅकेट नाही; सांगलीतील सफाई कामगारांचे भयावह वास्तव

Lack of Tools and Protective Equipment : सुरक्षा साहित्याविना ऊन-पाऊस झेलत सफाई कामगार शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी जीव धोक्यात घालता
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली : ‘खुरपं, फावडं, खराटा घ्या आणि कामाला लागा. सुरक्षेचे कुठलंही साधन मिळणार नाही.’ असा अघोषित आदेशच महानगरपालिका देत नाही ना? कारण, महानगरपालिकेच्या सफाई कामगारांना जीवावर उदार होऊन काम करावे लागत आहे.

Sangli
workers
Equipment
Paschim maharashtra
Muncipal corporation
contract workers

