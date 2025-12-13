Sangli Municipal Sanitation : रस्त्यावर बॅरिकेड नाही, अंगावर जॅकेट नाही; सांगलीतील सफाई कामगारांचे भयावह वास्तव

सांगली : ‘खुरपं, फावडं, खराटा घ्या आणि कामाला लागा. सुरक्षेचे कुठलंही साधन मिळणार नाही.’ असा अघोषित आदेशच महानगरपालिका देत नाही ना? कारण, महानगरपालिकेच्या सफाई कामगारांना जीवावर उदार होऊन काम करावे लागत आहे..त्यांना कुठलीही सुरक्षा साधने पुरवली जात नाहीत. त्यामुळे त्यांची सुरक्षा अक्षरश: वाऱ्यावर आहे. ऊन, वारा, पाऊस, थंडी कशाचीही तमा न बागळता सफाई कामगार सेवा बजावत आहेत. महानगरपालिका हद्दीतील सफाई कामगारांची संख्या सुमारे १३०० आहे. .Sangli Drug Menace : सकाळी शाळा, संध्याकाळी नशेचा अड्डा; सांगलीवाडीतील महापालिका शाळेची भयावह अवस्था.सकाळी सहा ते नऊ आणि दहा ते दोन या वेळांमध्ये शहरात स्वच्छतेचे काम केले जाते. यात कायमचे ७५०, मानधनावरील २५०, बदली कामगार ३५० च्या आसपास कार्यरत आहेत. बदली कामगारांचे तर, हातावरचे पोट आहे. त्यांना प्रतिदिन सहाशे रुपये मिळत असले तरी, त्यांना महिन्यात आठ दिवस देखील काम मिळत नाही. .महिना चार ते पाच हजार रुपये त्यांच्या हातावर टेकवले जात आहेत. कायम कामगारांना २०१४ पासून गणवेश देण्यात आला नाही. कोविड काळात जॅकेट देण्यात आली. त्यापलीकडे दहा वर्षांत कामगारांना कुठलेही सुरक्षेचे साधन देण्यात आले नाही. खुरपं, फावडं, खराटा एवढेच दिले जाते. .Sangli Wildlife Safety : कापरी परिसरातील बिबट्याच्या हालचालीमुळे वन्यजीव सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर; शिराळ्यात तातडीने उपचार केंद्र सुरू करण्याची मागणी जोर धरते!.मानधन, बदली कामगारांना तर, खुरपंदेखील पदरच्या पैशांतून आणावे लागते. काहीवेळ ही साधने कायम कामगारांना देखील दिली जात नाहीत. ग्लोव्हज्, बुट, चप्पल, साबण, हँडवॉश हे द्यायचे असते, हेच महानगरपालिका विसरली असावी. सुरक्षेच्या दृष्टीने प्रशासन गंभीर नाही. दुभाजकामध्ये तसेच रस्त्याच्या कडेला सफाई करताना बॅरिकेडस् लावले जात नाहीत. .रिफ्लेक्टरचे जॅकेट दिले जात नाहीत. विमा संरक्षणाच्या मागणीकडे प्रशासनाने लक्ष देण्याची मागणी सफाई आहे. महापालिकेचे १२०० पेक्षा अधिक कामगार आहेत. कामगारांना सुरक्षा साधने लवकरच पुरवली जातील. .सीएसआर निधीतून साहित्य खरेदी केले जाईल. कामगार सुरक्षेला देखील महत्त्व देतो. - सचिन सागावकर, सहाय्यक आयुक्त, महानगरपालिका सफाई कामगारांच्या प्रश्नांबाबत प्रशासनासोबत चर्चा करायची आहे, मात्र प्रशासन उदासीन आहे. प्रशासनाला काम पाहिजे. कामगारांना सुरक्षेची कुठलीही साधने पुरविली जात नाही. - विजय तांबडे, सहसचिव, कामगार सभा, .सांगली बदली कामगारांना२० दिवस काम द्या कायम कामगारांना ३० ते ३५ हजार रुपये, मानधनावरील कामगारांना १९ ते २० हजार रुपये, तर बदली कामगारांना प्रतिदिन ६०० रुपयांपर्यंत कामाचे पैसे मिळतात..बदली कामगारांना कधीकधी पाच-सात दिवस देखील काम मिळत नाही. त्यांना किमान २० दिवस तरी काम मिळावे, अशी संघटनांची मागणी आहे, त्याकडे प्रशासनाकडून दुर्लक्ष केले जाते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.