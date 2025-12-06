Sangli News : कचरा वाहने, आपत्कालीन सेवा व पाणी टँकर्सवर रिअल-टाइम ट्रॅकिंग, प्रशासनाला मिळेल त्वरित माहिती

सांगली : महापालिकेच्या पावणेदोनशेंवर वाहनांना ‘जीपीएस’ प्रणाली सक्तीची करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता अधिकाऱ्यांसह सर्व कचरा वाहनेही आता जीपीएस प्रणालीच्या कक्षेत येतील. महापालिकेच्या वाहनांच्या गैरवापरावर अंकुश येऊन विविध सुविधा गतिमान होतील, अशी अपेक्षा आहे..शहरातील महानगरपालिकेच्या मालकीच्या, तसेच कंत्राटी सर्व २७५ वाहनांवर अत्याधुनिक ‘आरईजी जीपीएस’ आधारित ‘स्मार्ट फ्लिट’ व्यवस्थापन प्रणाली अधिकृतपणे लागू केली आहे. त्यामुळे आता महापालिकेचे वाहन कुठे आहे, किती वेळ थांबले, कोणता मार्ग अवलंबला, किती अंतर चालले, याची सर्व माहिती रिअल-टाईम माहिती प्रशासनाकडे उपलब्ध होईल. .Sangli News : सांगलीत सतत पावसाला सामोरे जात शेतकऱ्यांनी ३३,३१० हेक्टर ऊस लागवड पूर्ण केली.कोणत्याही तक्रारींवर प्रशासकीय स्तरावर तत्काळ कारवाई शक्य होईल. घंटागाड्या, पाणी टँकर्स, सिव्हरेज टँकर्स, स्वच्छता वाहने, कंत्राटी वाहने, आपत्कालीन प्रतिसाद पथकांची वाहनेही या कक्षेत येतील. संबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती, वेळापत्रकाचे पालन आणि कामगिरीचे मूल्यामापन शक्य होईल. .परिणामी इंधन बचत, प्रशासकीय खर्चात बचत, अनावश्यक फेऱ्या थांबतील. पालिकेच्या वाहनांचा गैरवापरास आळा बसेल. कंत्राटी वाहनांनाही ही प्रणाली सक्तीची आहे. जीपीएस आधारित रिपोर्टमुळे बीटची पूर्णतः तपासणी पूर्ण होणार आहे. .Sangli News : जिल्हा वार्षिक योजनेतील प्रलंबित प्रस्तावांवर पालकमंत्र्यांचा दमदार आदेश; ८ डिसेंबरपूर्वी सर्व मान्यता पूर्ण करण्याचे निर्देश.आपत्कालीन सेवा अधिक सक्षम होतील. अग्निशमन दल, आरोग्य विभाग, आपत्कालीन स्वच्छता पथके यांना त्यांचा प्रतिसाद वेळ लक्षणीयरीत्या सुधारेल, अशी अपेक्षा आहे. घंटागाड्या, कचरा कंप्रेक्टर, डम्पर प्लेसर, कचरा संकलन वाहनांची तसेच या विभागाची कार्यक्षमता वाढावी, अशी अपेक्षा आहे. जेसीबी, पोकलँड, रोड-मशिनरी, ट्रॅक्टर-ट्रॉलीची कार्यक्षमता नोंद होणार आहे. त्यात टप्प्याटप्प्याने सुधारणा होणार आहे. ‘जीपीएस’ प्रणालीचे लाभ .दहा-दहा सेकंदाला रिअल-टाईम ट्रॅकिंगवाहनांची चालू स्थिती प्रशासनाला समजणारनिःशुल्क मोबाइल अॅपचा वापर होईलकचरा वाहनांचे ‘लाईव्ह ट्रॅकिंग’ नागरिकांनाही कळणारस्वतंत्र ‘लाईव्ह ट्रॅकिंग’ संकेतस्थळ उपलब्ध होणारवाहन मार्ग, वेग, इंधन वापर, देखभालीबाबत माहिती मिळणारकार्यक्षेत्राबाहेर वाहने गेल्यास तत्काळ कळणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.