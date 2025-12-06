पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli News : कचरा वाहने, आपत्कालीन सेवा व पाणी टँकर्सवर रिअल-टाइम ट्रॅकिंग, प्रशासनाला मिळेल त्वरित माहिती

GPS Implementation on Sangli : स्मार्ट फ्लिट तंत्रज्ञानामुळे महापालिकेच्या वाहनांवर पूर्ण नियंत्रण मिळणार असून, वाहनांचे मार्ग, वेग, इंधन वापर, देखभाल, वेळापत्रकाचे पालन, कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती आणि कार्यक्षमता मूल्यांकन प्रशासनाला उपलब्ध होईल.
GPS Implementation on Sangli

GPS Implementation on Sangli

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली : महापालिकेच्या पावणेदोनशेंवर वाहनांना ‘जीपीएस’ प्रणाली सक्तीची करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता अधिकाऱ्यांसह सर्व कचरा वाहनेही आता जीपीएस प्रणालीच्या कक्षेत येतील. महापालिकेच्या वाहनांच्या गैरवापरावर अंकुश येऊन विविध सुविधा गतिमान होतील, अशी अपेक्षा आहे.

