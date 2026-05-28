Sangli Accident News : सांगलीचे नायब तहसीलदार दादासो पुकळेंची डॉक्टर मुलगीचे अपघाती निधन; कोकण पयर्टन बेतलं जिवावर

Doctor Daughter Accidental Death : बनपुरी (ता. आटपाडी) येथील आणि नुकतेच वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करून सांगली येथे सराव करत असलेल्या तन्वी दादासाहेब पुकळे यांचे अपघाती निधन झाले. कऱ्हाड येथील खासगी रुग्णालयात उपचारांदरम्यान त्यांची प्राणज्योत मालवली..चार दिवसांपूर्वी कोकण प्रवासादरम्यान झालेल्या मोटार अपघातात त्या गंभीर जखमी झाल्या होत्या. त्यांचे वडील दादासाहेब पुकळे हे आटपाडी तहसील कार्यालयात नायब तहसीलदार म्हणून कार्यरत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, दादासाहेब पुकळे कुटुंबीयांसह कोकणात पर्यटनासाठी गेले होते. परतीच्या प्रवासात चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने मोटारीचा अपघात झाला..या अपघातात कुटुंबातील इतर सदस्य किरकोळ जखमी झाले, मात्र तन्वी यांच्या डोक्याला व शरीराला गंभीर दुखापत झाली. अपघातानंतर त्यांना तातडीने कऱ्हाड येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..Washim Accident: आनंदाचा क्षण काळ ठरला! धोंड्याच्या जेवणावरून परतणाऱ्या कुटुंबावर काळाचा घाला, अपघातात दोन चिमुकल्यांसह वडिलांचा मृत्यू...गेली चार दिवसांपासून त्या मृत्यूशी झुंज देत होत्या. डॉक्टरांच्या पथकाने शर्थीचे प्रयत्न केले, मात्र उपचाराला अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या निधनाने बनपुरीसह परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.