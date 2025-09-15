'वनतारा'मध्ये घेऊन गेलेल्या 'महादेवी'ला परत आणण्यासाठी ताकदीने लढा; मुनिश्री आदित्यसागर यांचे राजू शेट्टी, प्रतीक पाटलांना आवाहन

सांगली : ‘‘नांदणी मठातील (Nandani Math News) महादेवी हत्तीणीला (Mahadevi Elephant) परत आणण्यासाठी ताकदीने लढा कायम ठेवा. समाजाची एकजूट खूप महत्त्वाची आहे, ती कायम ठेवा,’’ असे आवाहन मुनिश्री आदित्य सागर महाराजांनी (Munishri Aditya Sagar Maharaj) माजी खासदार राजू शेट्टी आणि माजी राज्यमंत्री प्रतीक पाटील यांना केले. .माजी खासदार राजू शेट्टी आणि माजी केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतीक पाटील यांनी जयपूर (राजस्थान) येथे जैन आचार्य मुनिश्री आदित्य सागर महाराजांचे दर्शन घेतले. त्यांच्याशी विविध विषयांवर चर्चा केली. जैन समाजाला अल्पसंख्याक समाजाचा दर्जा मिळावा, यासाठी प्रतीक पाटील यांनी पुढाकार घेतला होता, तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांच्याकडे आग्रही भूमिका मांडली होती, अशी आठवण महाराजांनी काढली..Ramdas Athawale : 'महापालिका-झेडपी निवडणुकीत RPI ला 8 ते 10 जागा द्या'; रामदास आठवलेंची खासदार महाडिक, क्षीरसागरांशी महत्त्वपूर्ण चर्चा.आदित्य सागर महाराज जैन समाजातील सर्वांत तरुण व उच्च विद्याविभूषित मुनी आहेत. उत्तर भारतामध्ये त्यांनी जैन समाज व समाजातील तरुणांना व्यसनापासून अलिप्त करण्यासाठी विशेष मोहिम राबविली आहे. त्यांच्या या उपक्रमाविषयी श्री. शेट्टी आणि श्री. पाटील यांनी सविस्तर माहिती घेतली..'शिवाजीनगर मेट्रो' स्थानकाचे नाव बदलण्यावरून वाद; फडणवीसांचा तीव्र विरोध, कर्नाटकचे CM म्हणाले, 'आम्ही महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचे...'.मुनिश्रींनी ‘देशना बिंदू’, ‘देशना संचय’, आणि ‘तत्त्वबोध’ अशी पुस्तके लिहिली आहेत. त्याची दोन्ही नेत्यांनी माहिती घेतली. नांदणी मठातील माधुरी हत्तीणीला परत आणण्याच्या मोहिमेत राजू शेट्टी यांनी घेतलेल्या पुढाकाराचे त्यांनी कौतुक केले. समाजाला एकजूट करून न्यायासाठीचा लढा कायम ठेवा, अशा सूचना केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.