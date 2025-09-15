पश्चिम महाराष्ट्र

'वनतारा'मध्ये घेऊन गेलेल्या 'महादेवी'ला परत आणण्यासाठी ताकदीने लढा; मुनिश्री आदित्यसागर यांचे राजू शेट्टी, प्रतीक पाटलांना आवाहन

Munishri Aditya Sagar Maharaj Appeals for Unity on Nandani Math Mahadevi Elephant Issue : नांदणी मठातील माधुरी हत्तीणीला परत आणण्याच्या मोहिमेत राजू शेट्टींनी घेतलेल्या पुढाकाराचे महाराजांनी केले कौतुक
Munishri Aditya Sagar Maharaj

Munishri Aditya Sagar Maharaj

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सांगली : ‘‘नांदणी मठातील (Nandani Math News) महादेवी हत्तीणीला (Mahadevi Elephant) परत आणण्यासाठी ताकदीने लढा कायम ठेवा. समाजाची एकजूट खूप महत्त्वाची आहे, ती कायम ठेवा,’’ असे आवाहन मुनिश्री आदित्य सागर महाराजांनी (Munishri Aditya Sagar Maharaj) माजी खासदार राजू शेट्टी आणि माजी राज्यमंत्री प्रतीक पाटील यांना केले.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Sangli
Raju Shetti
Supreme Court
Elephant

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com