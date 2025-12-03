पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli News : ट्रक चालकाचा एकच प्याला, महामार्ग मात्र ब्लॉक झाला! मद्यधुंद चालकाला वाहनधारकांसह युवकांनी धू-धू धुतलं

Drunk Truck Driver Creates Chaos on Asian Highway Near Nerle : नेर्ले येथे मद्यधुंद ट्रकचालकाने आशियाई महामार्गावर धिंगाणा घालून दोन वाहनांना धडक दिली. कुटुंब सुखरूप बचावले असून वाहतूक कोंडी झाली.
Sangli News

Sangli News

esakal

विजय लोहार
Updated on

नेर्ले (सांगली) : आशियाई महामार्गावर रात्री ८ च्या सुमारास कराडच्या दिशेला जेवण हॉटेल व झुंझार हॉटेल समोर एका मद्यधुंद चालकाने (Drunk Truck Driver) बेफामपणे ट्रक चालवत महामार्गावर (Highway) धिंगाणा घातला. त्याच्या दारू पिण्यामुळे वाहतूक कोंडी पाहायला मिळाली. यावेळी कोल्हापूर येथील एका चारचाकीला धडक दिली.

Loading content, please wait...
Sangli
car
driver
National Highway

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com