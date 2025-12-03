Sangli News : ट्रक चालकाचा एकच प्याला, महामार्ग मात्र ब्लॉक झाला! मद्यधुंद चालकाला वाहनधारकांसह युवकांनी धू-धू धुतलं

नेर्ले (सांगली) : आशियाई महामार्गावर रात्री ८ च्या सुमारास कराडच्या दिशेला जेवण हॉटेल व झुंझार हॉटेल समोर एका मद्यधुंद चालकाने (Drunk Truck Driver) बेफामपणे ट्रक चालवत महामार्गावर (Highway) धिंगाणा घातला. त्याच्या दारू पिण्यामुळे वाहतूक कोंडी पाहायला मिळाली. यावेळी कोल्हापूर येथील एका चारचाकीला धडक दिली..नशिबाने चारचाकी गाडीतील चालक त्याची पत्नी व दोन मुले सुखरूपपणे वाचली. यावेळी मद्यधुंद असलेल्या चालकाला खाली उतरून युवकांनी चांगलाच चोप दिला, तरीही त्याची अरे रावी सुरू होती. पुढे नेर्ले गावाकडे असणाऱ्या सदा पाटील मळ्याच्या समोर एक चारचाकी ट्रकला घासली. त्यामुळे वाहतूक ठप्प झाली..तर, पुढे दत्त भूवन जवळ एका ट्रकचा ब्रेक फेल झाल्याने वाहतुकीची कोंडी वाढली. एकाच महामार्गावर तीन ठिकाणी वेगवेगळ्या घटना घडल्याने केदारगाव ते पेठ नाक्यापर्यंत तीन तास मेगा ब्लॉक अनुभवायला मिळाला. जेवण हॉटेल समोर दारू पिऊन चारचाकीला धडक दिल्याने चारचाकीचे लाखाचे नुकसान झाले. तर, ट्रक चालक त्या कुटुंबालाच धमकावत असल्याचे ग्रामस्थाना पाहायला मिळाले..Sangli Crime : पोलिसांसाठी सुरु केलेल्या कॅन्टीनमध्ये कोट्यवधींचा अपहार; हवालदाराला अटक, दोन वर्षात आढळली ७४ लाखांची तफावत.यावेळी मात्र दुचाकीवरून आलेल्या व थांबलेल्या युवकांनी मद्यधुंद चालकाला चांगलाच प्रसाद दिला. त्यामुळे त्याची नशा उतरली. कासेगाव पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक हरिश्चंद्र गावडे यांनी घटनास्थळी धाव घेत महामार्ग वाहतूक मोकळे करण्याचा प्रयत्न केला. कासेगाव पोलिसांनी दत्त भूवन येथील ट्रक बाजूला केला. जेवण हॉटेल समोर झालेल्या अपघाताची नोंद घेत वाहतूक व्यवस्था सुरळीत केली. आज दिवसभर नगरपालिका निवडणुकीचा ताण तणाव घेऊन कासेगाव पोलीस ठाण्याचे कर्मचारी आपल्या पोलिस ठाण्याकडे रवाना झाले होते..याचवेळी पेठ मार्गे येताना रात्रीच्या वेळी मेगा ब्लॉक झाल्यामुळे पोलिसांना देखील मानसिक त्रास सहन करावा लागला. महामार्ग प्रशासनाने रस्ते कधी होणार? त्याचे फलक महामार्गावरती लावावेत. तसेच रात्रीच्या वेळी होणाऱ्या वाहतूक कोंडीला जबाबदार असणाऱ्या प्रशासनाने याबाबत मार्ग काढावा, अशी मागणी ग्रामस्थांतून होत आहे..चारचाकी मोटर वाहनचालक यांची अतिघाई...महामार्गावर मोठी वाहने रस्त्यांची काम चालू असल्यामुळे जात असतात. यावेळी चारचाकी मोटर वाहन चालक आतेताई व अति घाईने या मोठ्या वाहनांना कोणत्याही दिशेने ओव्हरटेक करत असताना अनेक वेळा अंदाज न आल्याने गाड्या एकमेकांना घासतात. व वाहतूक कोंडीला कारणीभूत ठरतात. अशा चार चाकी चालकानी भान ठेवून वाहन चालवावीत, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.