पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Mother Child Death : सांगली जिल्ह्यात धक्कादायक घटना! आई-बाळाचा विहिरीत बुडून दुर्दैवी मृत्यू

Mother Child Drowning Incident : सांगली जिल्ह्यात आई आणि बाळाचा विहिरीत बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
Sangli Mother Child Death

Sangli Mother Child Death

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Mother and Child Drown in Well : उमदी पोलीस ठाणे हद्दीतील मायथळ सोलनकर वस्ती येथे विहिरीच्या पाण्यात बुडून आई आणि तिच्या १८ महिन्यांच्या बाळाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना घडली. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून, नातेवाईकांचा आक्रोश मन हेलावून टाकणारा होता.

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