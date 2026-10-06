Sangli Mother Child Death : सांगली जिल्ह्यात धक्कादायक घटना! आई-बाळाचा विहिरीत बुडून दुर्दैवी मृत्यू

Mother and Child Drown in Well : उमदी पोलीस ठाणे हद्दीतील मायथळ सोलनकर वस्ती येथे विहिरीच्या पाण्यात बुडून आई आणि तिच्या १८ महिन्यांच्या बाळाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना घडली. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून, नातेवाईकांचा आक्रोश मन हेलावून टाकणारा होता..घटनेची माहिती मिळताच उमदी पोलिसांनी स्पेशल रेस्क्यू फोर्स आपत्कालीन पथक, आपत्ती व्यवस्थापन सांगली यांना माहिती दिली. माहिती मिळताच पथकाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली.सुमारे ४० × ६० फूट आकाराच्या विहिरीत रेस्क्यू मोहीम राबवत स्पेशल रेस्क्यू फोर्सच्या पथकाने अथक प्रयत्न करून आई व बाळाचे दोन्ही मृतदेह काही मिनिटांत पाण्यातून बाहेर काढले.मृत महिलेचे नाव निता गजानन सोलनकर (वय २९ वर्षे) असून, तिच्या १८ महिन्यांच्या बाळाचे नाव अवनी गजानन सोलनकर असे आहे..रेस्क्यू कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर दोन्ही मृतदेह पुढील वैद्यकीय तपासणी व कायदेशीर कार्यवाहीसाठी शासकीय रुग्णालयात पाठविण्यात आले. या दुर्दैवी घटनेने सोलनकर कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, नातेवाईकांनी केलेला आक्रोश उपस्थितांचे मन हेलावून गेला..Sangli Crime : सांगलीत रेकॉर्डवरील गुन्हेगाराचा कोयत्याने वार करून निर्घृण खून; गोकुळनगरात थरार.या रेस्क्यू कार्यवाहीमध्ये स्पेशल रेस्क्यू फोर्स आपत्कालीन पथक, आपत्ती व्यवस्थापन सांगलीचे सिनियर कमांडर कैलास वडर, कमांडर महेश गव्हाणे, सागर जाधव, आमिर नदाफ, इर्शाद कवठेकर, आसिफ मकानदार, लहू घोरपडे यांच्यासह पथकातील कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला. घटनेचा पुढील तपास उमदी पोलीस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.