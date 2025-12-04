Sangli Crime : ओळखीचा गैरफायदा घेऊन घडलेला प्रकार; पोक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल, फिर्याद होताच सांगली पोलिसांची तात्काळ कारवाई

सांगली : भेटायला म्हणून बोलवून घेतलेल्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. पीडित मुलीच्या आईने सांगली शहर पोलिसांत फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी संशयित सरफरोश असलम समलेवाले (वाघमोडेनगर, कुपवाड) याला अटक केली आहे. .त्याच्याविरुद्ध बलात्कार आणि सुधारित बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंध (पोक्सो) कायद्यातील तरतुदीनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, की पीडित मुलगी १४ वर्षे ७ महिने वयाची असून ती कुटुंबीयांसह शहरातील एका उपनगरात राहते. .Sangli Crime : कवठेमहांकाळला चाकू हल्ला; आठ जणांवर गुन्हा दाखल .संशयित सरफरोश समलेवाले कुपवाडमधील एका कापड दुकानात काम करतो. दुकानदार व पीडित मुलीच्या पालकांचा एकमेकांशी परिचय आहे. पीडित मुलगी व संशयिताची गणेशोत्सवात ओळख झाली. .ओळखीचा गैरफायदा घेत संशयिताने ऑगस्टमध्ये पीडित मुलीला भेटायला म्हणून विश्रामबागमधील एका शाळेजवळ बोलावून घेतले. तेथून तिला दुचाकीवर घेऊन एका लॉजमध्ये नेले, तेथे तिच्यावर बलात्कार केला. .Sangli Crime : सांगलीत राहत्या घरात परप्रांतीय तरुणाने गळा चिरून जीवन संपवण्याचा केला प्रयत्न .असाच प्रकार पुन्हा सप्टेंबरमध्येही घडल्याचे पीडित मुलीच्या आईने फिर्यादीत म्हटले आहे. अशा प्रकारचा गुन्हा दाखल होताच सांगली शहर पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत संशयित सरफरोशला अटक केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.