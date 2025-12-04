पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Crime : ओळखीचा गैरफायदा घेऊन घडलेला प्रकार; पोक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल, फिर्याद होताच सांगली पोलिसांची तात्काळ कारवाई

Suspect Arrested Within Hours : शहरातील सुरक्षा व्यवस्था, शाळा परिसर आणि लॉजवर लक्ष देण्याची गरज भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी नागरिकांनी जागरूक राहावे.
सांगली : भेटायला म्हणून बोलवून घेतलेल्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. पीडित मुलीच्या आईने सांगली शहर पोलिसांत फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी संशयित सरफरोश असलम समलेवाले (वाघमोडेनगर, कुपवाड) याला अटक केली आहे.

