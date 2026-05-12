Sangli Police : सांगली पोलिसांचा संतापजनक प्रकार! संशयित समजून दोघा चुलत भावांना विवस्त्र करून बेदम मारहाण, आमदार जयंत पाटलांनी केली विचारपूस

ईश्वरपूर (सांगली) : अवैध शस्रसाठा विक्रीसाठी काही जण येणार असल्याच्या माहितीवरून सापळा रचलेल्या पोलिसांनी गैरसमजातून (Police Brutality Sangli) नदीकाठी मोटार दुरुस्तीसाठी थांबलेल्या दोघा सख्ख्या चुलत भावांना बेदम मारहाण केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या मारहाणीत अवधूत ऊर्फ प्रणव धनाजी पाटील (वय २०) गंभीर जखमी झाला आहे. .विराज सुरेश पाटील (वय १९, दोघे नेर्ले, ता. वाळवा) यालाही दुखापत झाली आहे. या दोघांना विनाचौकशी केलेल्या मारहाणीमुळे संबंधित पोलिसांवर गुन्हा दाखल करून बडतर्फीची कारवाई करावी, अशी मागणी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांकडे केली आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, ईश्वरपूर पोलिस ठाण्याच्या गुन्हे प्रकटीकरण शाखेला बहे (ता. वाळवा) येथील कृष्णा नदीकाठी अवैध शस्र विक्रीचा व्यवहार होणार असल्याची गोपनीय माहिती मिळाली. त्यानुसार पथकाने शनिवारी (ता. ८) दुपारी १ ते २ च्या सुमारास साध्या वेशात सापळा रचला होता..याचवेळी शेतातील पाण्याची मोटार नादुरुस्त झाल्याने अवधूत व विराज हे दोघे चुलत भाऊ दुरुस्तीसाठी तेथे आले होते. वायरमनची वाट पाहत थांबले असताना पोलिसांना हे दोघेच संशयित गुन्हेगार वाटले. शहनिशा न करता अथवा ओळख पटवून न घेता पोलिसांनी थेट मारहाण सुरू केली. फरफटत नेले. जखमी अवस्थेत एका ठिकाणी सोडून दिले..अवधूतने वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आम्हाला विनाकारण का मारताय? अशी वारंवार विनंती करूनही पोलिसांनी मारहाण सुरूच ठेवली. अवधूतला फरफटत नेऊन कपडे काढून विवस्त्रावस्थेत तिथेच सोडले. विराजला गाडीत घालून नरसिंहपूरच्या दिशेने नेले..गंभीर जखमी अवधूतने शेतमजुरांकडे मदत मागितली. मात्र, पोलिसांच्या दहशतीने कोणी पुढे आले नाही. अखेर नेर्लेचे सरपंच संजय पाटील यांना फोन केल्यानंतर ग्रामस्थांनी उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. पोलिस घस्ते, सावंत, शिंदे व अन्य एक अशा चौघांवर कारवाईची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे..प्राथमिक चौकशी न करता, साध्या वेशातील पोलिसांनी नागरिकांना अमानुष मारहाण करणे निंदनीय आहे. गैरसमज झाला तरी कायद्याचे रक्षकच कायदा हातात घेऊ शकत नाहीत. संशयित समजले तरी ताब्यात घेऊन चौकशी करणे अपेक्षित होते. अंगावरचे कपडे काढणे, फरफटत नेणे याबाबत संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त हाेत आहेत..पोलिस उपअधीक्षक अरुण पाटील म्हणाले, ''गुन्हे प्रकटीकरण शाखेतील पोलिस साध्या वेशात होते. संशयावरून त्या दोघांना ताब्यात घेतले. चौकशी करत असताना एकाने अपहरण करत असल्याच्या भीतीतून प्रतिकार केला. त्याच्याकडे शस्र असावे, या संशयातून धक्काबुक्की झाली. मात्र, जबर मारहाण झाल्याचा गैरसमज आहे. प्रत्यक्ष माहिती घेऊन सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल.''.सखोल चौकशी करण्याचे निर्देशघटनेची माहिती मिळताच आमदार जयंत पाटील यांनी जखमी अवधूत उपचार घेत असलेल्या उपजिल्हा रुग्णालयात भेट देऊन चौकशी केली. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.