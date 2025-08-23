Sangli police : सांगली पोलिसांची सिंघम कारवाई, नेपाळच्या तीन चोरट्यांना ४८ तासांत ठोकल्या बेड्या, १ कोटी ४५ लाखांचे दागिने, चारचाकी जप्त

Nepalese Thieves Arrested : कर्नाटकातील निकसे (जि. चिक्कमंगळूर) येथे घरफोडी करून विटा हद्दीतून भिवघाट - विजापूर रस्त्याने चारचाकीतून जाणाऱ्या नेपाळमधील तीन चोरट्यांना विटा पोलिसांनी पकडले. राजेंद्र शेर बम (वय ३०), एकेंद्र कटक बडवाल (३१) व करणसिंह बहादूर धामी (३४, धनगेडी, जि. कैलाली, नेपाळ) अशी संशयित चोरट्यांची नावे आहेत. त्यांच्याकडील १ कोटी ४५ लाख ३ हजार १६५ रुपयांचे सोन्या-चांदीचे दागिने व ५ लाखांची चारचाकी असा १ कोटी ५० लाख ३ हजार १६५ रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केल्याचे पोलिस निरीक्षक धनंजय फडतरे यांनी सांगितले.२० ते २१ ऑगस्टदरम्यान चोरट्यांनी घरफोडी करून घरातील सोन्या-चांदीचे दागिने व रोकड चोरून नेल्याची फिर्याद निकसे येथील शिवमूर्ती शेषाप्पा गौडा (५०) यांनी कोप्पा पोलिस ठाण्यात (कर्नाटक) गुरुवारी (ता. २१) दिली होती..आज पोलिस अधीक्षक संदीप घुगे यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे या चोरीच्या गुन्ह्यातील संशयित एका पांढऱ्या चारचाकीमधून (केए ५३, ए बी ५४६६) विटा पोलिस ठाणे हद्दीतून निघाल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार गस्त घालत असताना भिवघाट-विजापूर रस्त्यावर संशयित चारचाकी दिसून आली. चारचाकीचा पाठलाग करून ओव्हरटेक करून पकडली. त्यावेळी चारचाकीत तिघे संशयित मिळून आले. त्यांची कसून चौकशी केली असता, त्यांनी वरील माहिती दिली. झडती घेतली असता चारचाकीच्या डिकीमध्ये एका पिशवीत सोन्या-चांदीचे दागिने मिळून आले..Sangli News : राज्यात द्राक्ष बागांचे नेमके क्षेत्र किती?; द्राक्ष संघ, कृषी विभागाच्या आकडेवारीत तफावत.त्या दागिन्यांविषयी सखोल चौकशी केली असता त्यांनी घरफोडीतील मुद्देमाल असल्याची कबुली दिली. त्यांच्या ताब्यातील ८४ हजार १२५ रुपयांची १ किलो २०१ ग्रॅम ७९० मिलिग्रॅम चांदीची समई, आरती, मणी व इतर चांदीचे दागिने, १ कोटी ४४ लाख १९ हजार ४० रुपयांचे १ किलो ८०२ गॅम ३८० मिलिग्रॅम सोन्याचे वेगवेगळी डिझाईन असलेले दागिने व ५ लाखांची चारचाकी असा १ कोटी ५० लाख १६५ रुपयांचा मुद्देमाल संशयितांकडून हस्तगत केला..संशयितांना कोप्पा पोलिस ठाणे (कर्नाटक) यांच्याकडे वर्ग करीत असल्याचे फडतरे यांनी सांगितले. पोलिस अधीक्षक संदीप घुगे, अपर अधीक्षककल्पना बारवकर, उपाधीक्षक विपुल पाटील, निरीक्षक धनंजय फडतरे, सतीश शिदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक अभिजीत कणसे, सचिन माळी, पोलिस अमोल पाटील, उत्तम माळी, दिग्विजय कराळे, हेमंत तांबेवाघ, महादेव चव्हाण, अमोल नलवडे, संभाजी सोनवणे, अक्षय जगदाळे, सागर कोकरे, गोरक्ष धुमाळ, सागर शिदे, अभिजित पाटील यांनी ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.