आता आपल्या तक्रारी सांगा थेट एसपींना; येथे घेतली जाईल तुमच्या तक्रारीची दखल

सांगली ः कुणाचा जमिनीचा वाद, तर कुणावर दाखल झालेली फिर्याद असो...आजी-आजोबांच्या तक्रारींची न घेतलेली दखल असो... दाद मागायची कुठं? प्रत्येकाला पोलिस अधीक्षकांपर्यंत पोहचता येत नाही. यासाठी खास सुविधा पोलिस अधीक्षक सुहैल शर्मा यांच्या पुढाकारातून सुरू करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील शेवटच टोक असणारे उमदी, कोकरूडच्या नागरिकांना आज थेट पोलिस अधीक्षक सुहैल शर्मा यांच्याकडे गाऱ्हाणी मांडता आली. "नमस्कार, मी एसपी बोलतोय', हे वाक्‍य ऐकल्यानंतर तक्रारदारांना थोडा धीर येत होता. मात्र, श्री. शर्मा यांनी त्यांच्या तक्रारींची दखल घेवून तत्काळ कारवाई करण्याचे आदेशही दिल्याने तक्रारदारास मोठा दिलासा यानिमित्ताने मिळाला.

