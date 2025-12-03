Sangli Crime : पोलिसांसाठी सुरु केलेल्या कॅन्टीनमध्ये कोट्यवधींचा अपहार; हवालदाराला अटक, दोन वर्षात आढळली ७४ लाखांची तफावत

सांगली : जिल्ह्यातील पोलिसांना (Police) स्वस्तात वस्तू खरेदी करता यावी, यासाठी सुरू केलेल्या ‘संस्कृती सबसिडी कॅन्टीन’ मध्ये ७४ लाखांचा अपहार झाल्याचे चौकशीत उघडकीस आले आहे. याबाबत कॅन्टीन व्यवस्थापक, हवालदार भूपेश भीमराव चांदणे (वय ४२, अयोध्यानगर, संजयनगर, सांगली) याला संजयनगर पोलिसांनी अटक केली. त्याला न्यायालयासमोर हजर केले असता पाच दिवसांची पोलिस कोठडी मिळाली. पोलिस कल्याण शाखेचे तत्कालीन निरीक्षक प्रवीणकुमार कांबळे यांनी याबाबत फिर्याद दिली होती. .पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, की तत्कालीन पोलिस निरीक्षक दिलीप सावंत यांनी दहा वर्षांपूर्वी पोलिसांसाठी कॅन्टीन सुरू केले. कॅन्टीनमध्ये स्वस्तात किराणा माल व वेगवेगळ्या वस्तू विक्रीस होत्या. त्यामुळे कॅन्टीनला चांगला प्रतिसाद मिळत होत्या. किराणा मालासह वेगवेगळ्या इलेक्ट्रॉनिक्स व इलेक्ट्रिकल्स साहित्याची देखील विक्री होत होती. कॅन्टीनचा व्यवस्थापक असलेल्या हवालदार चांदणे याने तीन वर्षांपासून कॅन्टीनमध्ये गैरव्यवहार सुरू केला होता..Sangli Crime : सांगलीत राहत्या घरात परप्रांतीय तरुणाने गळा चिरून जीवन संपवण्याचा केला प्रयत्न .लेखापरीक्षक विश्वेश देशपांडे ॲन्ड कंपनीने एक एप्रिल २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ या वर्षाचे लेखापरीक्षण केले. तेव्हा सुपरवायझर अकाऊंट कॅश आणि नफ्यात १९ लाख ८० हजारांची तफावत आढळली. स्टॉकमधील तफावत ४ लाख ४८ हजार रुपये, सुपरवायझर डेटर्समध्ये २० लाख ८० हजार रुपये अशी एका वषात ४५ लाख ८ हजार ७५५ रुपयांची तफावत आढळली..एक एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ या वर्षात २८ लाख ९४ हजार ८१२ रुपयांची तफावत आढळून आली. दोन वर्षात ७४ लाख ३ हजार ५६७ रुपयांची तफावत आढळल्याबाबत लेखापरीक्षक देशपांडे यांनी अहवाल पोलिस कल्याण विभागास दिला..पोलिस कल्याण’चे तत्कालीन निरीक्षक कांबळे यांनी हा अहवाल पोलिस अधीक्षक संदीप घुगे यांना सादर केला. अधीक्षक घुगे यांनी ३० मे २०२५ रोजी याबाबत चौकशीचे आदेश दिले. अधीक्षक घुगे यांनी व्यवस्थापक चांदणेवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार गुन्हा नोंद करण्यात आला. त्याला अटक करण्यात आली आहे. सहायक निरीक्षक के. सी. स्वामी अधिक तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.