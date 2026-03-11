Sangli BJP vs Congress politics : सांगली जिल्ह्यात भाजपचा करेक्ट कार्यक्रम, काँग्रेसचा गणिमी कावा; मिरजमध्ये भाजपला दूर ठेवण्यासाठी सर्वच एकवटले

Sangli local politics update : काँग्रेसने नाट्यमय घडामोडीत भाजपला धक्का देत अनपेक्षितरीत्या मिरज पंचायत समितीचे सभापतिपद पटकावले. त्यामुळे जिल्ह्यातील दहांपैकी सर्वाधिक तीन पंचायत समित्यांचे सभापतिपद मिळवत बाजी मारली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार व अजित पवार पक्ष आणि शिवसेना एकनाथ शिंदे पक्षांनी अपेक्षेप्रमाणे प्रत्येकी दोन सभापतिपदे मिळवली; तर भाजपला केवळ जतच्या सभापतिपदावर समाधान मानावे लागले. मिरज वगळता सर्व तालुक्यात सभापती, उपसभापती निवड बिनविरोध झाल्या..जिल्ह्यातील दहा पंचायत समित्यांमध्ये मार्च २०२२ पासून प्रशासक राजवट होती. फेब्रुवारी महिन्यात निवडणुका झाल्या. त्यानंतर एक महिन्याने आज सभापती निवडी पार पडल्या. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियुक्त केलेल्या अध्यासी अधिकाऱ्यांनी या निवडीची प्रक्रिया पार पाडली. त्यामुळे चार वर्षांची प्रशासक राजवट संपुष्टात आली..काँग्रेसचे पलूस आणि कडेगाव पंचायत समितीमध्ये बहुमत होते. त्यामुळे तेथे त्यांचे सभापतिपद निश्चित होते. मिरजेत भाजपने २२ पैकी १० जागा मिळवून सत्तेच्या जवळ मुसंडी मारली होती. मात्र, भाजपला यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी सर्वच विरोधी पक्ष एकत्र आले आणि काँग्रेसला सभापती व शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाला उपसभापतिपद देत आघाडीने सत्ता हस्तगत केली आणि आमदार सुरेश खाडे यांच्या तोंडचा घास हिसकावत त्यांना धक्का दिला. या निवडीस शिवसेनेचे शिंदे गटाचे सदस्य पांडुरंग इंगळे गैरहजर राहिले. त्यामुळे काँग्रेसला तिसरे सभापतिपद मिळाले..राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाने वाळवा आणि कवठेमहांकाळ पंचायत समितीमध्ये सत्ता स्थापन केली; तर शिवसेना एकनाथ शिंदे पक्षाचे खानापूर आणि आटपाडीत सभापती स्थानापन्न झाले. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाने शिराळा व तासगावमध्ये सभापतिपद मिळवले आहे. भाजपला मात्र केवळ जत पंचायत समितीच्या सभापतिपदावर समाधान मानावे लागले..Rohit Mhaishale Case Sangli : सांगलीत लपला होता रोहित म्हैशाळे हत्याकांडाचा 'मास्टरमाइंड'; कोण आहे 'गोट्या'? त्याचा दलित महासंघाच्या नेत्याच्या खुनाशीही संबंध?.जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांचे निकाल ९ फेब्रुवारीस लागले. त्यावेळीच मिरज वगळता इतर नऊ तालुक्यांत विविध पक्षांनी बहुमत मिळवले होते. पलूस, कडेगावमध्ये काँग्रेस, खानापूर, आटपाडीत शिवसेना एकनाथ शिंदे पक्ष जतमध्ये भाजप, वाळवा आणि कवठेमहांकाळमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष, तासगावात राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्ष यांचे बहुमत होते. तर शिराळ्यात दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकत्र येऊन बहुमत मिळवले होते. त्यामुळे या सर्व ठिकाणी सभापती, उपसभापती निवडी बिनविरोध झाल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.