Sangli Vulture Rescue : शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करत सांगलीत कसं पोहोचलं दुर्मीळ गिधाड? पाठीवर आढळला 'ट्रॅकर' अन् पायात दिसला 'टॅग', वनविभागाचे उपचार सुरू

सांगली : पुरेसे अन्न न मिळाल्याने अस्वस्थ झालेला आणि घारी-कावळ्यांच्या हल्ल्यापासून बचावासाठी द्राक्षबागेत उतरलेल्या एका दुर्मीळ गिधाडाला आज वनविभागाने उपचारांसाठी ताब्यात (Kites and Crows Attack Rare Vulture in Vineyard) घेतले. प्राथमिक माहितीनुसार, दक्षिण भारतातील एका वनविभागाकडून ‘सॅटेलाईट ट्रॅकर’ बसवून मुक्त विहारासाठी सोडलेले हे गिधाड आहे. सध्या त्याच्यावर सांगलीत पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली उपचार सुरू आहेत. पर्यावरणाचा हा ‘नैसर्गिक स्वच्छतादूत’ जगण्यासाठी करत असलेली धडपड पाहून वनविभागाचे अधिकारी आणि प्राणिमित्रही अस्वस्थ झाले आहेत..वनविभागातून मिळालेली माहिती अशी की, मिरजेतील बेडग रस्त्यावरील कत्तलखाना परिसरात एक भलामोठा पक्षी विहार करत असल्याची माहिती टिपू मुजावर यांनी बचाव पथकाचे सचिन साळुंखे, राकेश वायदंडे यांना दिली. त्यांनी तातडीने व्हिडिओ कॉल केला, तर तो गिधाड असल्याचे स्पष्ट झाले. नामशेष होणाऱ्या या गिधाडाला वाचवण्यासाठी वनविभागाची टीम तातडीने घटनास्थळी रेस्क्यूसाठी गेली. एक-दोन तास त्याला पकडण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते..अन्नाचा शोध आणि थकव्यामुळे ते उडू शकत नव्हते. त्यातच स्थानिक घारी आणि कावळ्यांनी त्याच्यावर हल्ला करण्यास सुरुवात केली होती. स्वतःचा बचाव करण्यासाठी ते बागेतच दबा धरून बसले होते. वनविभागाच्य पथकाने तत्काळ धाव घेत या गिधाडाला अत्यंत कौशल्याने रेस्क्यू केले. त्याच्या पाठीवर एक ‘ट्रॅकर’ बसवलेला आढळून आला असून, तसेच पायात ‘टॅग’ देखील दिसून आला. त्यावरून हे गिधाड दक्षिण भारतातील जंगलातून शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करून येथे आल्याचा अंदाज आहे..Aaranksha Yadav IPS : UPSC मध्ये 201 वी रँक ते IPS अनमोल मित्तल यांच्याशी लग्न! औसा उपविभागाला मिळालं युवा महिला IPS अधिकाऱ्याचं नेतृत्व, अरांक्षा यादव यांची नियुक्ती.सांगली वनविभागाने या गिधाडाला सुरक्षितस्थळी हलवले असून त्याला आवश्यक ते अन्न आणि ‘ग्लुकोज’ देण्यात आले आहे. त्याच्या शरीरात ताकद आल्यानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्याला पुन्हा निसर्गाच्या सानिध्यात मुक्त केले जाईल. वनविभागाचे उपवनसंरक्षक सागर गवते, सहाय्यक वनसंरक्षक नवनाथ कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनक्षेत्रपाल सर्जेराव सोनवडेकर, वनपाल सुधीर सोनवले, वनरक्षक गणेश भोसले, तुषार भोरे, किरण नाईक, मेघदीप कुदळ, मंदार शिंपी, रुपेश साळुंखे यांचा पथकात समावेश होता..Dajipur Tiger Video Viral : दाजीपूर अभयारण्यात वाघाचा व्हिडिओ व्हायरल! सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर, सराईत काढणार शिकारी माग? वन विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह.‘नामशेष होण्याच्या मार्गावर’साळुंखे म्हणाले, ‘‘गिधाडे ही निसर्गातील सर्वांत महत्त्वाची साखळी मानली जातात. मृत जनावरांचे मांस खाऊन ते परिसर स्वच्छ ठेवतात, ज्यामुळे ‘रेबीज’, ‘अँथ्रॅक्स’सारख्या घातक साथीच्या रोगांचा प्रसार रोखला जातो. मात्र, गेल्या दोन-तीन दशकांत गिधाडांची संख्या ९५ ते ९९ टक्क्यांनी घटली आहे. त्यामुळे ‘इंटरनॅशनल युनियन फॉर कॉन्झर्व्हेशन ऑफ नेचर’ने गिधाडांना अतिसंकटग्रस्त म्हणजेच नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या प्रजातींच्या यादीत टाकले आहे.’’ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.