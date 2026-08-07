Sangli Road Accident : ड्यूटी संपली, भूक लागल्याने नाश्ता शोधायला निघाले अन्...; सांगलीत उड्डाणपुलावर भीषण अपघात, कारच्या धडकेत 24 वर्षीय डॉक्टर तरुणीचा दुर्दैवी अंत

सांगली : विश्रामबाग रेल्वे उड्डाणपुलावर चारचाकीने धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात दुचाकीस्वार डॉक्टर तरुणी ठार झाली. डॉ. खुशी पवन मुंदडा (वय २४, नागपूर) असे त्या तरुणीचे नाव आहे. डॉ. योगेश संतोष लढ्ढा (वय २७, सिव्हिल हॉस्पिटल होस्टेल, मूळ वाशिम) हा जखमी झाला (Vishrambag railway flyover accident) आहे. मध्यरात्रीनंतर पावणे दोनच्या सुमारास भूक लागल्यामुळे नाश्ता सेंटर शोधायला जाताना हा अपघात झाला..पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, डॉ. खुशी मुंदडा यांनी एमबीबीएस पूर्ण केले आहे. पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या वर्षात शिकत होत्या. सध्या त्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये कार्यरत होत्या. मध्यरात्रीनंतर पावणेदोनच्या सुमारास डॉ. खुशी यांची ड्यूटी संपली होती. त्यांना भूक लागल्यामुळे सहकारी निवासी डॉ. योगेश लढ्ढा यांना सांगितले. त्यामुळे नाश्ता कोठे मिळतो, हे शोधण्यासाठी डॉ. खुशी यांच्या दुचाकी (एमएच ३१ एफटी ९७२७) वरून दोघे निघाले. डॉ. लढ्ढा मोपेड चालवत होते..ZP Teacher Promotion : शिक्षकांच्या पदोन्नतीला पुन्हा 'ब्रेक'; High Court च्या आदेशानंतर प्राथमिक शिक्षक पदोन्नती प्रक्रिया स्थगित, हजारो शिक्षकांच्या अपेक्षांवर पुन्हा पाणी.विश्रामबाग चौकापर्यंत त्यांना कोठेही नाश्ता मिळाला नाही. त्यामुळे ते लक्ष्मी मंदिरकडे निघाले. पोलिस अधीक्षक कार्यालयासमोरील रेल्वे उड्डाणपूलावर चारचाकी (एमएच १० ईएम ७४८१) ने दुचाकीला धडक दिली. धडकेत डॉ. खुशी व डॉ. योगेश रस्त्यावर आपटले. जखमी डॉ. खुशी यांना त्याच चारचाकीतून भारती हॉस्पिटल येथे दाखल करण्यात आले. उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. डॉ. योगेश यांच्या चेहऱ्याला तसेच उजव्या खांद्याला दुखापत झाली आहे. त्यांनी उपचारानंतर विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिस उपनिरीक्षक निवास कांबळे तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.