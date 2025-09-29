सांगली हादरली! चाकूने गळा चिरून पत्नीचा निर्घृण खून; घराला कडी लावून पतीनं गाठलं पोलिस ठाणं, रक्ताच्या थारोळ्यात काजल पडलेली अन्...

शांतिनगर, सांगली येथे कौटुंबिक वादातून पतीने पत्नीचा खून केला.खूनानंतर पती थेट पोलीस ठाण्यात जाऊन कबुली दिली.सलग दुसऱ्या दिवशी सांगलीत खूनाची घटना घडल्याने खळबळ उडाली..सांगली : शहरातील शांतिनगर येथे कौटुंबिक वादात चाकूने गळा चिरून पत्नीचा खून (Sangli Wife Killed) करण्यात आला. काल सकाळी साडेअकराच्या सुमारास ही घटना घडली. काजल प्रशांत एडके (वय २८, शांतिनगर, सांगली) असे मृत महिलेचे नाव आहे. संशयित पती पोलिसांत हजर झाला आहे. त्याला ताब्यात घेण्यात आले आहे. प्रशांत एडके (वय ३५) असे संशयिताचे नाव आहे. दरम्यान, महापालिका क्षेत्रात सलग दुसऱ्या दिवशी खून झाल्याने खळबळ उडाली..पोलिस व घटनास्थळावरून मिळालेली (Sangli Crime Update) माहिती अशी, मृत काजल आणि तिचा पती प्रशांत शांतिनगरात भाड्याने राहत होते. त्यांना दोन मुली आहेत. या दांपत्यात काही महिन्यांपासून कौटुंबिक वाद सुरू होता. काल सकाळी काजल घरातील कामे आवरून साडेअकराच्या सुमारास विश्रांती घेत असताना प्रशांतने धारदार चाकूने तिच्या गळ्यावर वर्मी वार केला. गंभीर जखमी काजल रक्ताच्या थारोळ्यात घरात पडल्या होत्या. दरम्यान, पतीने घराला कडी लावून थेट शहर पोलिस ठाणे गाठून सर्व हकिकत सांगितली. पोलिसही थक्क झाले..Swami Chaitanyananda Arrest : 17 मुलींवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या बाबाला अटक; बनावट पासपोर्ट अन् 40 कोटींचा घोटाळा, चौकशीत धक्कादायक माहिती उघड.अतिरक्तस्त्राव झाल्याने काजल यांचा जागीच मृत्यू झाला. मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी शासकीय रुग्णालयात पाठविला. सायंकाळी उशिरा मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आला. घटनास्थळी पोलिस उपअधीक्षक विमला एम., निरीक्षक संजय मोरे यांनी भेट देत तपासाच्या सूचना दिल्या. न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेची टीमही घटनास्थळी दाखल झाली होती. भरदिवसा पतीने कौटुंबिक वादातून पत्नीची गळा चिरून खून केल्याने परिसरात खळबळ उडाली होती..बेपत्ता अन् पोलिसांत तक्रारकौटुंबिक वादातून काजल काही दिवसांपूर्वी बेपत्ता झाल्या होत्या. पती प्रशांत याने शहर पोलिसांत तक्रार दिली होती. काजल यांचा शोध घेण्यात आला. कौटुंबिक वाद पोलिस ठाण्यासमोरही झाला होता..पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय, बापानं पोटच्या दोन मुलांची विळ्यानं केली निर्घृण हत्या; हल्ल्यात तिसरा मुलगा गंभीर जखमी.मोलमजुरीतून पुरवली हौसप्रशांत मोलमजुरी करत होता. हाताला मिळेल ते काम करून दररोज तो पैसे मिळवत होता. त्यातून दोन मुली आणि पत्नीची हौस पूर्ण करायचा. अत्यंत शांत असणारा प्रशांत याने टोकाचे पाऊल उचलले कसे, याची चर्चा परिसरात होती..दोन मुलींचं काय?प्रशांत याचे कुटुंब मूळचे परजिल्ह्यातील आहे. गेल्या काही वर्षांपासून तो कुटुंबास शांतीनगरमध्ये वास्तव्यास होता. प्रशांतची आई शेजारीच भाड्याने राहते. दोन मुलींपैकी एक मुलगी आजारी आहे. आईचा मृत्यू आणि वडील पोलिसांत. यामुळे मुलींचे होणार कसे हा प्रश्न अनेकांच्या ओठांवर होता..काल रात्री घरी आणलेकाजल माहेरी गेल्या होत्या. पती प्रशांत याने समजूत घालून त्यांना कालच घरी आणले. रात्री दोघांनी दोन लेकरांकडे पाहून समजुतीने संसार करायचा निर्णय घेतला, मात्र आज सकाळीही वाद झाला. त्यातून प्रशांतने टोकाचे पाऊल उचलले..FAQsप्रश्न 1: सांगलीतील खूनाची घटना कुठे घडली?उत्तर: शांतिनगर परिसरात ही घटना घडली.प्रश्न 2: खून का करण्यात आला?उत्तर: कौटुंबिक वादातून हा खून झाला.प्रश्न 3: खूनानंतर पतीने काय केले?उत्तर: पतीने पोलिस ठाण्यात जाऊन कबुली दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.