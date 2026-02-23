Leopard Enters House in Shirala : घरात बिबट्या शिरताच महिलांची उडाली भंबेरी; कुत्र्यावर झडप घालून ओढत नेले, शिराळ्यातील थरार कॅमेऱ्यात?

पश्चिम महाराष्ट्र

Leopard Enters House in Karmale Village, Shirala : शिराळा तालुक्यातील करमाळे येथे कुत्र्याचा पाठलाग करत बिबट्या थेट घरात शिरल्याची घटना घडली. या घटनेमुळे पवार कुटुंबीय व ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
शिराळा (सांगली) : करमाळे (ता. शिराळा) येथे पोपट पवार यांच्या कुत्र्याच्या पाठीमागे लागून बिबट्या घरात (Shirala leopard incident) शिरल्याची घटना घडली. बिबट्याने घरात शिरून कुत्र्यास बाहेर पळवून नेल्याने पवार कुटुंबीयांच्यात भीतीचे वातावरण आहे. ही घटना शनिवारी (ता. २१) दुपारी दोन वाजता घडली.

