Leopard Enters House in Shirala : घरात बिबट्या शिरताच महिलांची उडाली भंबेरी; कुत्र्यावर झडप घालून ओढत नेले, शिराळ्यातील थरार कॅमेऱ्यात?

शिराळा (सांगली) : करमाळे (ता. शिराळा) येथे पोपट पवार यांच्या कुत्र्याच्या पाठीमागे लागून बिबट्या घरात (Shirala leopard incident) शिरल्याची घटना घडली. बिबट्याने घरात शिरून कुत्र्यास बाहेर पळवून नेल्याने पवार कुटुंबीयांच्यात भीतीचे वातावरण आहे. ही घटना शनिवारी (ता. २१) दुपारी दोन वाजता घडली..याबाबत घटनास्थळावरून समजलेली माहिती अशी, काल दुपारी दोन वाजता निगडी-करमाळे मार्गावरील पवार वस्तीत पोपट पवार यांचे घर आहे. त्यांचे कुत्रे घराबाहेर गेले असता अचानक दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने त्याचा पाठलाग सुरू केला. भीतीपोटी कुत्रे पळत घरात शिरले असता बिबट्या त्याचा पाठलाग करत घरात शिरला..त्यावेळी घरात असणाऱ्या पोपट यांच्या पत्नी योजना व भावजय उषा यांनी आरडाओरडा केला असता बिबट्याने कुत्र्यावर झडप घालून त्यास ओढत बाहेर शाळूच्या पिकात नेले. त्या झटापटीत कुत्रे गंभीर जखमी झाले. याबाबत घराबाहेर कामानिमित्ताने गेलेल्या पोपट पवार यांना फोनवरून माहिती दिली, त्यावेळी पवार यांनी याबाबत वन विभागास कळवले..Udayanraje Kesari Bullock Cart Race in Satara : साताऱ्यात बैलगाडा शर्यतीचा थरार; अंगावर काटा आणणारी चुरस, 'उदयनराजे केसरी' किताबावर कुणी कोरलं नाव? पाहा VIDEO.त्यानंतर वन विभाग व रेस्क्यू पथक घटनास्थळी दाखल झाले. जखमी कुत्र्यावर उपचार सुरू आहेत. गेल्या पंधरा दिवसांपासून या परिसरात बिबट्याचा वावर दिसून येत आहे. वनविभागाने िबट्यास पकडावे, अशी मागणी ग्रामस्थांतून होत आहे..सकाळी दिसला, दुपारी हल्लाकाल सकाळी पोपट पवार यांना मादी व दोन बछडे दिसले. त्यानंतर दुपारी त्यांच्याच कुत्र्यावर हल्ला केला. कुत्रे गंभीर जखमी आहे. बिबट्याचा वावर वाढल्याने भीतीचे वातावरण आहे.आज पुन्हा बिबट्या घराजवळआज सकाळी आठ वाजता योजना पवार या शेण टाकण्यासाठी गेल्या असता शेणाची पाटी गारीत टाकताच त्या आवाजाने लपून बसलेला बिबट्या तिथून पळून गेला..