Sangli Leopard Attack Child Death : बिबट्याच्या हल्ल्यात सहा वर्षांच्या बालकाचा मृत्यू; वनक्षेत्रपाल पारधी निलंबित, आमदार देशमुखांच्या मागणीनंतर वनमंत्र्यांची कारवाई

Leopard Attack Claims Life of Six-Year-Old Boy in Shirala : शिराळा तालुक्यातील बिऊर येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात सहा वर्षांच्या राजवीर पाटीलचा मृत्यू झाला आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
शिराळा (सांगली) : बिऊर (ता. शिराळा) येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या राजवीर हणमंत पाटील या सहा वर्षांच्या बालकाचा मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी हलगर्जीपणा केल्याबद्दल वनक्षेत्रपाल (शिराळा) एकनाथ पारधी यांना निलंबित (sangli leopard attack child death) करण्यात आले आहे.

