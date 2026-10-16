Sangli ST Department Crime : महिला कर्मचाऱ्याला अश्लील मेसेज पाठवून छळ; सांगलीत एसटीच्या लेखाधिकाऱ्यावर विनयभंगाचा गुन्हा दाखल!

सांगली : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) सांगली विभागातील एका महिला कर्मचाऱ्याचा मोबाईलवर अश्लील मेसेज पाठवून विनयभंग केल्याप्रकरणी महामंडळाच्या लेखाधिकाऱ्यावर सांगली शहर पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कामाच्या ठिकाणीच जबाबदार पदावर असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केलेल्या या विकृत प्रकारामुळे एसटी महामंडळाच्या वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे..मोबाईलवर अश्लील मेसेज पाठवून मानसिक छळमिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित महिला कर्मचारी सांगली येथील एसटी महामंडळाच्या कार्यालयात कार्यरत आहे. संबंधित संशयित लेखाधिकाऱ्याने तिच्या मोबाईलवर अश्लील आणि लज्जास्पद आशयाचे मेसेज पाठवून तिला त्रास देण्यास सुरुवात केली होती. पीडितेने या वागणुकीला वारंवार विरोध दर्शवला; मात्र तरीही अधिकाऱ्याने पदाचा गैरवापर करत अवांछित मेसेज पाठवून तिचा मानसिक छळ सुरूच ठेवला होता..पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल; तपासाला गतीअखेर अधिकाऱ्याच्या या त्रासाला कंटाळून पीडित महिला कर्मचाऱ्याने पोलीस ठाण्यात धाव घेत घडलेल्या प्रकाराबाबत अधिकृत फिर्याद दिली. तिच्या तक्रारीवरून सांगली पोलिसांनी संबंधित लेखाधिकाऱ्याविरोधात विनयभंग आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या विविध कलमान्वये गुन्हा नोंदवला आहे. पोलीस या प्रकरणातील डिजिटल व तांत्रिक पुरावे तपासत असून आरोपीची चौकशी केली जात आहे. .दरम्यान, महिला कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या ठिकाणच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, या अधिकाऱ्यावर महामंडळानेही निलंबनाची कडक कारवाई करावी, अशी मागणी केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.