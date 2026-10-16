पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli ST Department Crime : महिला कर्मचाऱ्याला अश्लील मेसेज पाठवून छळ; सांगलीत एसटीच्या लेखाधिकाऱ्यावर विनयभंगाचा गुन्हा दाखल!

कामाच्या ठिकाणी गैरवर्तनाचा धक्कादायक प्रकार; एसटी महामंडळाच्या वर्तुळात प्रचंड खळबळ
Crime

Molestation Case Filed Against ST Accounts Officer in Sangli

sakal
विनयन वाघमारे
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सांगली : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) सांगली विभागातील एका महिला कर्मचाऱ्याचा मोबाईलवर अश्लील मेसेज पाठवून विनयभंग केल्याप्रकरणी महामंडळाच्या लेखाधिकाऱ्यावर सांगली शहर पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कामाच्या ठिकाणीच जबाबदार पदावर असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केलेल्या या विकृत प्रकारामुळे एसटी महामंडळाच्या वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

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