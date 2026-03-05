पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Termeric : ...आता हळदीचीही रस्त्यावर ‘एन्ट्री!’;तेलंगणातून वाहने, चौकांत पावडर विक्री; परवान्याविना प्रश्नचिन्ह

Street Vendors, License Issue : सांगली शहरात सध्या एक नवा व्यापार ट्रेंड चर्चेत आला आहे. कांदा आणि मिठाच्या रस्त्यावर विक्रीनंतर आता थेट हळद पावडरची विक्रीही शहरातील प्रमुख चौकांमध्ये सुरू झाली आहे. तेलंगणा राज्यातून आलेल्या काही विक्रेत्यांनी वाहनांतून हळकुंड दळून तयार केलेली हळद पावडर थेट ग्राहकांना विक्रीस ठेवली आहे.
A vendor selling turmeric powder

सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : शहरात कांदा आणि मिठाच्या रस्त्यावर विक्रीनंतर आता तेलंगणा राज्यातून थेट हळकुंड दळून तयार केलेल्या पावडरची विक्री सुरू झाली आहे. काही वाहनांमधून आलेले विक्रेते प्रमुख चौकांमध्ये वाहने उभी करून थेट ग्राहकांना हळद पावडर विकताना दिसत आहेत.

