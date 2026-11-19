सांगली : जिल्ह्यातील ‘हुतात्मा’, ‘सोनहिरा’ तसेच ‘राजारामबापू’ समूहातील जत वगळता तीन कारखान्यांनी पहिली उचल ३९०० रुपये जाहीर केली. वाळवा तालुक्यातील वाघवाडी येथील एन. डी. पाटील शुगर्स कारखान्याने उच्चांकी ४ हजार रुपयांची पहिली उचल जाहीर केली (Sangli sugarcane rate per tonne 2026) आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यातील आठ कारखान्यांनी पहिली उचल जाहीर केली आहे..‘हुतात्मा’ची पहिली उचल प्रतिटनाला ३९०८ रुपये; अध्यक्ष जयश्री अहिर यांची माहितीवाळवा : पद्मभूषण क्रांतिवीर डॉ. नागनाथअण्णा नायकवडी हुतात्मा किसन अहिर सहकारी साखर कारखान्याने गळीत हंगाम २०२६-२७ साठी येणाऱ्या उसाला पहिली उचल प्रतिटन ३९०८ रुपये अशी जाहीर केली. आणखी जादा रक्कम इतर कारखान्यांप्रमाणे देणार आहे, अशी माहिती अध्यक्ष श्रीमती जयश्री अहिर व हुतात्मा बँकेचे अध्यक्ष किरण नायकवडी यांनी दिली..नायकवडी म्हणाले, ‘‘चालू वर्षी गाळपाचे उद्दिष्ट ६ लाख टन आहे. आजअखेर १ लाख ४३ हजार २१० टन उसाचे गाळप होऊन सरासरी १०. ५० टक्के साखर उतारा मिळाला. १ लाख ४३ हजार ७५० क्विंटल साखरेचे उत्पादन झाले. शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचा विचार करून क्रांतिवीर डॉ. नागनाथअण्णा नायकवडी यांनी कारखाना सुरू केला. नेहमीच उच्चांकी दर दिला. गौरव नायकवडी म्हणाले, ‘‘अगोदरच्या अध्यक्षांनी कर्जाचा बोजा करून ठेवला नसता व कर्ज व व्याजाचे हप्ते नसते तर ‘हुतात्मा’ने यंदा ४ हजारांपेक्षा जादा उचल दिली असती.’’ उपाध्यक्ष रामचंद्र भाडळकर, केदार नायकवडी, बापूसो पाटील, शरद थोरात, गंगाराम सूर्यवंशी, तानाजी निकम, तुकाराम डवंग, विश्वास थोरात, संभाजीराव पाटील, शिवाजी खामकर, विलास पवार, दिलीप पाटील, शरद माळी, लक्ष्मण शिंदे, अरविंद कदम, शिवाजी जावीर, रामचंद्र पाटील, विशाखा कदम, वैशाली मोहिते, बाळासाहेब पाटील, अरुण यादव, नंदू पाटील, कार्यकारी संचालक शिवाजी पाटील, सेक्रेटरी मुकेश पवार उपस्थित होते..Sangli DCC Bank Election : सांगलीच्या राजकारणात मोठा उलटफेर! 1999 नंतर पहिल्यांदाच राष्ट्रवादीचे वर्चस्व संपले; काँग्रेसचे महेंद्र लाड नवे अध्यक्ष, तर उपाध्यक्षपदी शिवसेनेचे तानाजी पाटील.सोनहिरा कारखान्याची पहिली उचल ३९०० रुपये, अध्यक्ष मोहनराव कदम यांनी दिली माहितीकडेगाव : ‘‘डॉ. पतंगराव कदम सोनहिरा साखर कारखाना चालू गळीत हंगामात गाळपास आलेल्या ऊसाला प्रतिटन पहिली उचल ३९०० रुपये देणार आहे,’’ अशी माहिती अध्यक्ष माजी आमदार मोहनराव कदम यांनी दिली..ते म्हणाले, ‘‘आजअखेर सभासद शेतकऱ्यांनी सोनहिरा कारखान्यावर दाखवलेला विश्वास, कारखान्याची शेतकरी व सभासदांविषयी बांधिलकीतून साध्य झाले आहे. माजी मंत्री, कारखान्याचे संस्थापक डॉ. पतंगराव कदम व संचालक तथा आमदार विश्वजित कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली शेतकरी, सभासद डोळ्यांसमोर ठेवून कामकाज केले. कारखान्याने सभासदांना ‘व्हीएसआय’मार्फत तयार केलेले वेगवेगळ्या वाणांचे उत्तम बियाणे, टिश्यू कल्चर रोपे माफक दरामध्ये उपलब्ध करून दिली. प्रतिवर्षी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळण्यासाठी कमी क्षेत्रात जास्तीत जास्त ऊस उत्पादन घेणाऱ्यांना डॉ. पतंगराव कदम ऊस भूषण पुरस्कार व रोख रक्कम देऊन गौरवण्यात येते. कर्मचाऱ्यांना दिवाळीनिमित्त १६.३३ टक्के बोनस व सभासदांना माफक दरात साखर वाटप केले आहे.’’.‘‘गत वर्षी बिलामधून कपात केलेली सिंचन योजनांची पाणीपट्टी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केली आहे. सभासद शेतकऱ्यांनी कायमच कारखान्यावर विश्वास दाखवला आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही कारखान्याने उत्तम तोडणी यंत्रणा राबवली आहे. सर्व सभासद शेतकऱ्यांनी ऊस गळितास सोनहिरा कारखान्यास पाठवावा,’’ असे आवाहन केले. संचालक शांताराम कदम, सर्व संचालक, तसेच कार्यकारी संचालक सुहास देसाई आदी उपस्थित होते..राजारामबापू कारखान्याच्या तीन युनिटकडून ३९०० रुपये, अध्यक्ष प्रतीक पाटील यांची पत्रकाद्वारे माहितीईश्वरपूर : राजारामबापू पाटील सहकारी साखर कारखान्याने गळीत हंगाम २०२६-२७ साठी साखराळे, वाटेगाव- सुरुल आणि कारंदवाडी युनिटकडे गळितास येणाऱ्या उसाला पहिली उचल प्रतिटन रुपये ३९०० जाहीर केली. राजारामबापू पाटील सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष प्रतीक पाटील यांनी आज पत्रकाद्वारे दिली आहे..पत्रकात म्हटले आहे, की लोकनेते राजारामबापू पाटील यांचा आदर्श, आमदार जयंत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सातत्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित जपत, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अग्रेसर ऊस दर दिला आहे. या वर्षीही परंपरा कायम राहील. या वर्षीपासून कारखान्यास सातत्याने ऊस पुरवठा करणाऱ्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी तिहेरी लाभ देणारी राजारामबापू कुटुंब लाभ योजनाही लागू केली आहे. कारखान्याची वाटचाल शेतकरी, सभासद, कामगार आणि परिसराच्या सर्वांगीण विकासाशी जोडली आहे..Sangli Bank Politics : 'मविआने फसवले, महायुतीनेही युतीधर्म पाळला नाही', सांगली जिल्हा बँक अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडीनंतर भाजपचा संताप; महाडिकांनी व्यक्त केली खंत.शेतकऱ्यांनी कारखान्यावर दाखवलेला विश्वास, हीच सर्वात मोठी ताकद आहे. हा विश्वास दृढ करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या कष्टाचा सन्मान करणारा योग्य मोबदला मिळावा, त्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक प्रगती व्हावी, सहकाराच्या माध्यमा तून ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम व्हावी, यासाठी कटिबद्ध आहोत. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी सर्व ऊस राजारामबापू साखर कारखान्यास देऊन सहकार्य करावे. कारखाना सातत्याने शेतकरी हिताचा विचार करीत आहे. विविध उपक्रमांद्वारे सरासरी उत्पादन वाढवण्याचाही प्रयत्न सुरू आहे..‘एन. डी. शुगर्सचा दर ४ हजार रुपये’ईश्वरपूर : ‘‘वाघवाडी-शकुंतलानगर (ता. वाळवा) येथील ‘एन. डी. पाटील शुगर्स’ने चालू हंगामासाठी उसाला प्रतिटन ४ हजार रुपये विना कपात दर जाहीर केला. जिल्ह्यात हा दर उच्चांकी असेल,’’ अशी माहिती अध्यक्ष दत्ताजीराव पाटील व संचालक केदार पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. ते म्हणाले, ‘‘व्यवस्थापनाने काटकसरीचे धोरण अवलंबून शेतकरी केंद्रस्थानी ठेवून हा दर देण्याचा निर्णय घेतला. कुठलेही उपपदार्थ नसताना अन्य कारखान्यांच्या बरोबरीने दर दिला. २०२५-२०२६ च्या चाचणी हंगामात ३५४० रुपये दर दिला होता.’’ दत्ताजीराव पाटील म्हणाले, ‘‘आमची बांधिलकी शेतकऱ्यांशी आहे. कुणाशीही स्पर्धा नाही. उत्पादनाचा बाजारभाव पाहून पुढील दराचा निर्णय घेऊ. पण जास्तीत जास्त दर देण्याचा प्रयत्न राहील. आज अखेर ६० हजार टन इतके गाळप झाले आहे.’’.‘कृष्णा’ कारखान्याकडून उसाला ३९०० रुपये दर, अध्यक्ष डॉ. सुरेश भोसले यांची माहितीईश्वरपूर : रेठरे बुद्रुक (ता. कऱ्हाड) येथील यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखान्यास चालू हंगामात गळितास येणाऱ्या ऊसाला प्रतिटन ३९०० रुपये दर अध्यक्ष डॉ. सुरेश भोसले यांनी जाहीर केला. दरम्यान, उर्वरित दर हा इतर कारखान्यांप्रमाणे देणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली..ते म्हणाले, ‘‘कृष्णा कारखान्याने गळीत हंगाम २०२६ साठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. कृष्णा कारखान्याने यंदाही चांगला दर देण्याची परंपरा जपली आहे. केवळ दर देऊनच न थांबता अचूक वजन, उसाची वेळेत तोड आणि शेतकऱ्यांच्या हक्काची ऊस बिले वेळेत आदा करणे, या त्रिसूत्रीमुळे कारखान्याने सभासद शेतकऱ्यांचा दृढ विश्वास संपादन केला आहे. सभासदांना मोफत घरपोच साखरेसोबतच कृष्णा कारखान्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी विविध शेतकरी हिताचे व विकासात्मक उपक्रम सातत्याने राबवले जातात. कारखान्याची वाटचाल ही शेतकरी, सभासद, कामगार आणि परिसराच्या सर्वांगीण विकासाशी जोडलेली आहे. कारखान्यावर दाखवलेला विश्वास, हीच सर्वांत मोठी ताकद आहे. पारदर्शक कारभार, सभासदांच्या कष्टाचे योग्य मूल्य करण्याची भूमिका राखली आहे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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