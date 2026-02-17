Sangli Farmer : जिल्ह्यात ८८ हजार हेक्टरवर उसाची लागवड; उसाच्या क्षेत्रात घट होण्याची शक्यता

नवेखेड : जिल्ह्यात आडसाली, पूर्वहंगाम या दोन्ही हंगामांतील ऊस लागवड आटोपली आहे. सुरू हंगामातील ऊस लागवड शेतकरी करत आहे. सद्यःस्थितीत ८८ हजार २८२ हेक्टरवर उसाची लागवड झाली आहे. यंदाच्या हंगामात अतिवृष्टीचा ऊस लागवडीस फटका बसला असल्याने पाच ते दहा टक्के क्षेत्र कमी होईल, असा प्राथमिक अंदाज कृषी विभागाने व्यक्त केला आहे..जिल्ह्यात गतवर्षी म्हणजे हंगाम २०२५-२६ गाळपासाठी १ लाख ३८ हजार ९०४ हेक्टरवर लागवड झाली होती. यामध्ये ‘आडसाली’चे ४४ हजार ९१४ हेक्टरवर क्षेत्र होते. दोन वर्षांपूर्वी २०२५-२६ मध्ये १८०० हेक्टरने क्षेत्र वाढले होते..Sangli Farmer : सांगलीत उस गाळप हंगामात ७० लाख क्विंटल साखर उत्पादन; जिल्ह्यातील साखर उत्पादनाच्या खर्चाचा परिणाम शेतकऱ्यांवर .वास्तविक, दोन वर्षांपूर्वीही सततच्या पावसाचा ऊस लागवडीवर परिणाम झाला होता. त्यामुळे ऊस लागवड करण्यास अडथळे निर्माण झाल्याने काही भागात कमी-अधिक प्रमाणात लागवड झाली होती. गतवर्षी दुष्काळी भागासह ‘कृष्णा’ आणि ‘वारणा’काठच्या पट्ट्यात मे महिन्यापासून पावसाला सुरुवात झाली. त्यामुळे आडसाली हंगामातील ऊस लागवडीच्या पूर्वमशागती खोळंबल्या होत्या..जून महिन्यात पावसाने काहीशी उघडीप दिल्याने शेतकऱ्यांनी मशागती उरकून लागवड करण्यास प्रारंभ केला. परंतु त्यानंतरही संततधार पाऊस सुरू झाल्याने पुन्हा आडसाली हंगामातील ऊस लागवडीस अडथळे निर्माण झाले. सद्यःस्थितीलात आडसाली हंगामातील ३२ हजार ४८८ हेक्टरवर लागवड झाली आहे..Sangli Farmer : उसाला तुरे, शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले; मिरज तालुक्यात ऊस संकट गडद.वास्तविक, सततच्या पावसाने शेतकऱ्यांचा आडसाली हंगामापेक्षा पूर्वहंगामी उसाच्या लागवडीकडे कल वाढला असल्याचे चित्र आहे. डिसेंबरपासून सुरू हंगामातील ऊस लागवड सुरू झाली. दुष्काळी भागातील आटपाडी, जत, कवठेमहांकाळ आणि खानापूर या तालुक्यात प्रामुख्याने ‘पूर्वहंगामी’ आणि ‘सुरू’ हंगामातील उसाची लागवड होते. जिल्ह्यात उसाचे लागवड क्षेत्र कमी होईल, असा प्राथमिक अंदाज कृषी विभागाने व्यक्त केला आहे..आडसाली’कडे ओढाअनेक शेतकरी आडसाली ऊस लावणीला प्राधान्य देतात. मेअखेरीस पासून या लावणीला सुरवात होते. ऑगस्टअखेर या लावणी केल्या जातात. आडसाली लावणीला उसाचा उतारा चांगला मिळतो, असा समज आहे. .परंतु १८ ते २० महिने ऊस शेतात उभा राहतो, याकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे कारखान्याच्या ऊस तोडणी कार्यक्रमावरही याचा ताण येतो. त्यामुळे ‘आडसाली’, ‘पूर्वहंगामी’, ‘सुरू’ अशी संमिश्र लागवड करणे आवश्यक आहे. यंदा सततच्या पावसाने ‘आडसाली’ लावणी खोळंबल्या होत्या..तालुका क्षेत्र (हेक्टर)मिरज = १२८१५जत = ३४२०खानापूर = ९०१६वाळवा = २४१३२तासगाव = ६३०८शिराळा = १०१८०आटपाडी = ३२२६.कवठेमहांकाळ = ३४८१पलूस = ९४३५कडेगाव = ६२६९एकूण = ८८२२२आडसाली = ३२४८८पूर्वहंगामी = २७८०७सुरू = ७४४२खोडवा = २५५४५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.