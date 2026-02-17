पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Farmer : जिल्ह्यात ८८ हजार हेक्टरवर उसाची लागवड; उसाच्या क्षेत्रात घट होण्याची शक्यता

Sugarcane Cultivation : सांगली जिल्ह्यामधील आडसाली, पूर्वहंगामी आणि सुरू हंगामातील लागवडीवर सततच्या पावसाचा परिणाम झाला असून कृषी विभागाने प्राथमिक अंदाज जाहीर केला आहे. याचा थेट परिणाम साखर उद्योग आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होऊ शकतो.
Sugarcane fields

Sugarcane fields

sakal

शामराव गावडे
Updated on

नवेखेड : जिल्ह्यात आडसाली, पूर्वहंगाम या दोन्ही हंगामांतील ऊस लागवड आटोपली आहे. सुरू हंगामातील ऊस लागवड शेतकरी करत आहे. सद्यःस्थितीत ८८ हजार २८२ हेक्टरवर उसाची लागवड झाली आहे. यंदाच्या हंगामात अतिवृष्टीचा ऊस लागवडीस फटका बसला असल्याने पाच ते दहा टक्के क्षेत्र कमी होईल, असा प्राथमिक अंदाज कृषी विभागाने व्यक्त केला आहे.

Sangli
Farmer
sugarcane
Paschim maharashtra
Farm
Farmer news
Sugar Crops
Sugar production costs

