Sujat Ambedkar : 'पश्चिम बंगाल अन् दिल्लीनंतर आता महाराष्ट्रातही...'; मतदार याद्यांतील गफलतींवर सुजात आंबेडकरांचा गंभीर आरोप, SIR वरही उपस्थित केले खळबळजनक मुद्दे

सांगली : ‘‘मतदार नोंदणी अर्जातील बदल, नोंदणी तीनवेळेस बदलेल्या तारखांमुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नियम, तारखांमधील बदलांमुळे लोकशाही धोक्यात आली (Vanchit Bahujan Aghadi youth leader Sujat Ambedkar) आहे,’’ असा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे युवा नेते सुजात आंबेडकर यांनी केला. सांगलीत ते आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते..ते म्हणाले, ‘‘मतदार नोंदणी प्रक्रियेत झालेल्या गफलतींमुळे नागरिकांत संभ्रम निर्माण झाला आहे. अर्जांचे स्वरूप बदलणे, नोंदणीच्या तारखांमध्ये वारंवार बदल करणे आणि नियमांबाबत स्पष्टता नसणे, यामुळे निवडणूक प्रक्रिया नेमकी कशी राबवली जात आहे, असा प्रश्नच आहे.’’ मतदार याद्यांमधील नावांच्या नोंदणीचा मुद्दा उपस्थित करताना आंबेडकर यांनी ‘एसआयआर’ प्रक्रियेचा संदर्भ दिला. पश्चिम बंगाल, दिल्लीमध्ये मतदारांची नावे गायब झाल्याचे मुद्दे समोर आल्याचे सांगत, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेतही अशा प्रकारच्या बाबी घडल्याचा आरोप त्यांनी केला..Gokul Election Updates : मुख्यमंत्र्यांनी मला पॅनेलप्रमुख केलंय, माझी अब्रू घालवू नका.. 'पॅनेल टू पॅनेल’ मतदान करा; मंत्री मुश्रीफांचं करवीरवासीयांना आवाहन.मतदार यादीतील नोंदी, अर्जांची प्रक्रिया आणि मतदानासाठी आवश्यक असलेल्या नियमांत स्पष्टता असणे गरजेचे आहे. मात्र, सध्याच्या प्रक्रियेत अनेक बदल, गोंधळ दिसून येत असल्याने सामान्य मतदारांच्या मतदानाच्या अधिकाराबाबत चिंता निर्माण होत असल्याचे ते म्हणाले. निवृत्त प्राचार्य इक्बाल शेख, प्रा. सोमनाथ साळुंखे यांची उपस्थिती होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.