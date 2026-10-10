पश्चिम महाराष्ट्र

Sujat Ambedkar : 'पश्चिम बंगाल अन् दिल्लीनंतर आता महाराष्ट्रातही...'; मतदार याद्यांतील गफलतींवर सुजात आंबेडकरांचा गंभीर आरोप, SIR वरही उपस्थित केले खळबळजनक मुद्दे

Sujat Ambedkar allegations on voter registration process : सांगलीत सुजात आंबेडकर यांनी मतदार नोंदणी अर्जातील बदल, तारखांमधील फेरबदल आणि एसआयआर प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करत लोकशाहीबाबत चिंता व्यक्त केलीये.
Sujat Ambedkar allegations on voter registration process,

Sujat Ambedkar allegations on voter registration process,

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सांगली : ‘‘मतदार नोंदणी अर्जातील बदल, नोंदणी तीनवेळेस बदलेल्या तारखांमुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नियम, तारखांमधील बदलांमुळे लोकशाही धोक्यात आली (Vanchit Bahujan Aghadi youth leader Sujat Ambedkar) आहे,’’ असा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे युवा नेते सुजात आंबेडकर यांनी केला. सांगलीत ते आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

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