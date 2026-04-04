पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Sambhaji Maharaj statue : सांगलीत छत्रपती संभाजीराजेंचा पुतळा काढल्यानंतर पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त; बैठकीत होणार निर्णय, दंगल काबू पथक घटनास्थळी

Sangli municipal corporation meeting controversy : छत्रपती संभाजी महाराजांचा पुतळा काढल्यानंतर सांगलीत तणाव वाढला आहे. सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांचा कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला असून दंगल काबू पथकही तैनात करण्यात आले आहे.
Sangli Sambhaji Maharaj statue news

Sangli Sambhaji Maharaj statue news

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Sambhaji Maharaj statue dispute Sangli : (अतुल पाटील) सांगली शहरातील राम मंदिर चौकात शनिवारी पहाटे छत्रपती संभाजी महाराजांचा पुतळा विना परवानगी उभारण्याचा प्रयत्न झाल्याने काही काळ परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. सुमारे ६० ते ७० तरुणांनी पहाटे साडेचारच्या सुमारास एकत्र येत चौकात पुतळा उभारला; मात्र पोलिस आणि महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपानंतर चर्चा करून सकाळी तो पुतळा काढण्यात आला. घटनास्थळी मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
