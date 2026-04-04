Sangli Sambhaji Maharaj statue : सांगलीत छत्रपती संभाजीराजेंचा पुतळा काढल्यानंतर पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त; बैठकीत होणार निर्णय, दंगल काबू पथक घटनास्थळी

Sambhaji Maharaj statue dispute Sangli : (अतुल पाटील) सांगली शहरातील राम मंदिर चौकात शनिवारी पहाटे छत्रपती संभाजी महाराजांचा पुतळा विना परवानगी उभारण्याचा प्रयत्न झाल्याने काही काळ परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. सुमारे ६० ते ७० तरुणांनी पहाटे साडेचारच्या सुमारास एकत्र येत चौकात पुतळा उभारला; मात्र पोलिस आणि महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपानंतर चर्चा करून सकाळी तो पुतळा काढण्यात आला. घटनास्थळी मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे..राम मंदीर चौकात शनिवारी पहाटे साडेचार वाजता शिवतेज सावंत, आदित्य नाईक, आशिष खिचडे, अमित पाटील, सुजल कांबळे, राहुल माने, ऋषिकेश भोई अशा ६०-७० मित्रमंडळींनी एकत्रित येऊन हा पुतळा उभारला. राम मंदिर चौकातील भगव्या झेंड्याच्या जवळ पूर्वेला तोंड करून हा पुतळा उभारला होता.."छत्रपती संभाजी महाराज यांचा पुतळा बसवण्याबाबत १६ ते १७ वेळा आंदोलने केली. अनेकदा निवेदन दिली. यानंतर प्रतापसिंह उद्यान पुतळा बसवण्याचे मनपाने मान्य देखील केले. त्यानंतर अचानक त्रिकोणी बागेत पुतळा बसवण्याबाबत ठराव घेण्यात आला. ज्यांनी पुतळ्यासाठी पाठपुरावा केला, त्यांना विचारात न घेता ठिकाण जाहीर केले. रणभूमीत लढलेल्या योद्धाचा पुतळा बागेत बसवणे, हे आम्हाला मान्य नव्हते..सिव्हील हॉस्पिटल, बस स्थानकाकडे जाणारा हा मार्ग असल्याने याठिकाणी प्रचंड वर्दळ असते. त्यामुळे आम्हाला छत्रपती संभाजीराजेंचा सण देखील योग्य पद्धतीने साजरा करता येणार नाही, ही खंत मनात होती. म्हणून याठिकाणी पुतळा बसवला. काही नेत्यांच्या हट्टापायी त्रिकोणी बागेत पुतळा बसवण्याचा घाट घातला जात आहे. त्याला आमचा विरोध आहे. छत्रपती संभाजी महाराजांचा पुतळा भव्य पद्धतीने उभारण्यात यावा." अशी मागणी शिवतेज सावंत, आदित्य नाईक आदींनी केली..Sangli Sambhaji Maharaj Statue : सांगलीत रात्रीतून छत्रपती संभाजी महाराजांचा पुतळा उभारण्याचा प्रयत्न; पोलिसांकडून तात्काळ कारवाई.पोलिस निरीक्षक सुधीर भालेराव म्हणाले, राम मंदिर चौकात छत्रपती संभाजी महाराज यांचा पुतळा उभारला असल्याचे पाच वाजून दहा मिनिटांनी गुड मॉर्निंग पथकाच्या निदर्शनास आले. डीवायएसपी संदीप भागवत यांनी मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त राहुल रोकडे यांना घटनास्थळी बोलवून घेतले. चर्चेचे आश्वासन दिल्यानंतर सकाळी ६.४० ला संबंधितांनीच पुतळा काढून घेतला. या संदर्भात सकाळी ११ वाजता मनपामध्ये बैठक होणार आहे. विश्रामबाग पोलीस स्टेशन, शहर पोलीस स्टेशन यासह मुख्यालयातील दंगल नियंत्रण पथक घटनास्थळी आले होते.