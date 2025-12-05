Sangli Crime : ट्रकमधून पाच लाखांचे शस्त्रक्रिया साहित्य गायब; पोलिसांच्या चतुर कारवाईत तीन महिलांची कबुली, मोठा गुन्हा उघड

सांगली : शहरात वैद्यकीय शस्त्रक्रियेचे साहित्य ट्रकमधून चोरणाऱ्या तीन महिलांना गजाआड करण्यात शहर पोलिसांच्या पथकास यश आले. संशयित महिलांकडून तब्बल पाच लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..संशयित कल्पना सुखलाल जाधव-गोसावी (वय ४०), सुनिता अनिल घाडगे (३८, गोसावी गल्ली, सम्राट व्यायाम मंडळजवळ, सांगली), राणी विलास ऊर्फ पेदान्ना गोसावी ऊर्फ मद्रासी (४०, गोसावी गल्ली, माधवनगर) अशी त्यांची नावे आहेत, अशी माहिती उपाधीक्षक संदीप भागवत, निरीक्षक अरुण सुगांवकर यांनी पत्रकारांना दिली..Illegal Abortion Racket : उमलणाऱ्या कळ्यांचा बळी! कोल्हापुरात गर्भपात रॅकेटचा पर्दाफाश; सोनोग्राफी मशीन जप्त.दरम्यान, गुन्हे प्रकटिकरण शाखेतील उपनिरीक्षक सागर होळकर व पथक पेट्रोलिंग करत असताना अंमलदार संदीप पाटील, सतीश लिंबळे, संतोष गळवे, गौतम कांबळे यांना वैद्यकीय साहित्य साहित्य चोरणाऱ्या महिला सम्राट व्यायाम मंडळाजवळ येणार असल्याची माहिती मिळाली. .त्यानुसार पोलिस निरीक्षक अरूण सुगावकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाने सापळा रचला. तीन महिलांना ताब्यात घेतले. कसून चौकशी केल्यानंतर त्यांनी चोरीची कबुली दिली. त्यांच्याकडून पाच लाखांचे साहित्य जप्त केले. .Sangamner Crime:'अवैध गुटखा निर्मिती विक्री करणाऱ्यास अटक'; छाप्यात २ लाख २८ हजाराचा मुद्देमाल पोलिसांनी केला जप्त.गुन्हे प्रकटीकरणचे विनायक शिंदे, आयेशा मुल्ला, रेखा पाटील, रफीक मुलाणी, प्रशांत पुजारी, संदीप कोळी, विशाल कोळी, योगेश सटाले, दिग्विजय साळुंखे, योगेश हाक्के, गणेश कोळेकर यांच्या पथकाने कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.