पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Crime : ट्रकमधून पाच लाखांचे शस्त्रक्रिया साहित्य गायब; पोलिसांच्या चतुर कारवाईत तीन महिलांची कबुली, मोठा गुन्हा उघड

Stolen surgical material : ट्रकमधून पाच लाखांचे वैद्यकीय साहित्य पळवल्यानंतर पोलिसांनी रचलेल्या अत्यंत गोपनीय सापळ्यात तीन महिलांचा पर्दाफाश; जप्त केलेला मुद्देमाल पोलिसांसाठी महत्त्वाचा पुरावा ठरणार
Stolen surgical materia

Stolen surgical materia

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली : शहरात वैद्यकीय शस्त्रक्रियेचे साहित्य ट्रकमधून चोरणाऱ्या तीन महिलांना गजाआड करण्यात शहर पोलिसांच्या पथकास यश आले. संशयित महिलांकडून तब्बल पाच लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
police
Paschim maharashtra
Medical Equipments
Arrest
Woman
Theft

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com